Joao Cancelo masih dipinjamkan oleh Al-Hilal ke FC Barcelona hingga akhir musim. Menurut pelatih Hansi Flick, pemain asal Portugal itu diharapkan tetap bertahan di klub tersebut setelah musim ini berakhir.
Hansi Flick adalah penggemar beratnya: Masa depan bintang Barcelona tampaknya bergantung pada dua syarat
Menurut laporan surat kabar Spanyol Sport, mantan pelatih tim nasional Jerman tersebut telah memberikan lampu hijau untuk kontrak baru Cancelo. Namun, ada dua syarat: Pertama, pemain berusia 31 tahun itu harus mendapatkan izin dari klub asalnya, Al-Hilal, yang seharusnya tidak menjadi masalah karena klub Saudi tersebut memang tidak lagi merencanakan masa depannya bersama Cancelo. Kedua, Cancelo harus menyetujui pemotongan gaji yang signifikan. Barcelona yang sedang mengalami kesulitan finansial tidak mampu menanggung gaji tahunannya yang dikabarkan mencapai 12 juta euro.
Kontrak Cancelo di Al-Hilal berlaku hingga 2027.
Joao Cancelo meraih gelar juara Bundesliga bersama FC Bayern
Al-Hilal menyetujui peminjaman Cancelo ke klub Catalan pada Januari, setelah bek sayap tersebut pindah ke klub gurun pasir itu pada 2024 dengan nilai transfer 25 juta euro. Bersama tim asuhan Flick, bek sayap yang memiliki kemampuan menyerang tajam ini telah tampil dalam dua belas pertandingan resmi musim ini, mencetak satu gol, dan memberikan empat assist.
Cancelo sebelumnya juga pernah dipinjamkan ke FC Barcelona pada musim 2023/24. Klub-klub yang pernah ia bela antara lain Manchester City, FC Bayern München, dan Juventus Turin. Bersama Bayern, ia memenangkan gelar juara Bundesliga pada paruh musim 2023.
