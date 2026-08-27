Watzke secara terbuka mengakui adanya jurang yang memisahkan Dortmund dari rival terberat mereka, seraya mengakui bahwa kekuatan finansial Bayern yang sangat besar membuat persaingan memperebutkan gelar liga semakin tidak seimbang.

Merefleksikan persaingan gelar saat berbicara kepada Sky Germany, Watzke berkata: "Yah, Anda harus jujur, kami menjalani musim Bundesliga yang bagus tahun lalu dan meraih 73 poin. Di masa lalu, itu sudah cukup untuk memenangkan gelar. Saat ini, itu tidak lagi berlaku karena FC Bayern mendominasi segalanya.

"Di Dortmund, tidak banyak yang bisa kami lakukan untuk mengubah itu, karena jarak antara dua klub teratas di Jerman sudah menjadi begitu besar secara ekonomi. Jadi kami tidak boleh menipu diri sendiri, Bayern Munich adalah favorit yang sangat kuat."