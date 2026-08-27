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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Hans-Joachim Watzke mengakui Borussia Dortmund tidak bisa bersaing dengan Bayern Munich yang menjadi favorit kuat

Borussia Dortmund
Bayern Munich
Bundesliga

Presiden Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke mengakui Bayern Munich merupakan favorit mutlak untuk meraih gelar Bundesliga, seraya menegaskan timnya tidak bisa bersaing secara ekonomi. Meski mengumpulkan 73 poin musim lalu, Watzke mengakui juara dominan asuhan Vincent Kompany itu masih berada di luar jangkauan tim-tim lain di sepak bola Jerman.

  • Watzke mengakui supremasi Bayern

    Presiden Dortmund Watzke memperkirakan persaingan Bundesliga 2026-27 akan mengikuti pola yang sudah akrab setelah Bayern meraih gelar ke-13 mereka dalam 14 musim. Raksasa Bavaria itu menghadapi sedikit perlawanan dalam perjalanan menuju gelar musim lalu, dengan mencatat rekor kompetisi lewat 122 gol. Kompany juga menorehkan namanya dalam buku sejarah dengan menjadi manajer keempat yang menjuarai liga pada masing-masing dari dua musim pertamanya, menyusul Ernst Happel, Hansi Flick, dan Pep Guardiola.

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  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    Pelatih kepala mengakui persaingan perebutan gelar

    Watzke secara terbuka mengakui adanya jurang yang memisahkan Dortmund dari rival terberat mereka, seraya mengakui bahwa kekuatan finansial Bayern yang sangat besar membuat persaingan memperebutkan gelar liga semakin tidak seimbang.

    Merefleksikan persaingan gelar saat berbicara kepada Sky Germany, Watzke berkata: "Yah, Anda harus jujur, kami menjalani musim Bundesliga yang bagus tahun lalu dan meraih 73 poin. Di masa lalu, itu sudah cukup untuk memenangkan gelar. Saat ini, itu tidak lagi berlaku karena FC Bayern mendominasi segalanya.

    "Di Dortmund, tidak banyak yang bisa kami lakukan untuk mengubah itu, karena jarak antara dua klub teratas di Jerman sudah menjadi begitu besar secara ekonomi. Jadi kami tidak boleh menipu diri sendiri, Bayern Munich adalah favorit yang sangat kuat."

  • Pendekatan yang kontras di bursa transfer

    Kesenjangan antara kedua tim semakin terlihat dari strategi rekrutmen mereka yang kontras sepanjang bursa transfer musim panas. Bayern memperkuat skuad juara mereka dengan kedatangan Ismael Saibari dan Nathaniel Brown, sembari mempertahankan penyerang andalan Harry Kane di Allianz Arena. Sebaliknya, tim asuhan Niko Kovac memilih berinvestasi pada talenta muda yang sedang berkembang dengan merekrut Giannis Konstantelias, Konstantinos Karetsas, dan Joane Gadou, setelah lebih dulu menerima pukulan awal lewat kekalahan 2-1 dari Bayern di Franz Beckenbauer Supercup.

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    Laga pembuka Bundesliga menguji tekad

    Dortmund memulai kampanye Bundesliga 2026-27 mereka pada Sabtu saat menjamu Hamburg di Signal Iduna Park. Niko Kovac langsung menghadapi tantangan untuk mengintegrasikan rekrutan muda mereka pada musim panas sebelum jadwal pertandingan domestik dan Eropa semakin padat. Awal yang meyakinkan akan sangat penting untuk membangun momentum sejak dini dan menjaga Dortmund tetap kompetitif di papan atas klasemen.

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