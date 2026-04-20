Goal.com
Live
Lionesses winners & losers
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Hannah Hampton dan Lauren Hemp membuktikan kualitas mereka - namun kekecewaan Maya Le Tissier bersama tim Lionesses terus berlanjut: Pemenang dan yang kalah dari pekan sukses Inggris dalam kualifikasi Piala Dunia Wanita

Winners & losers
England
World Cup Qualification UEFA
Women's football
H. Hampton
L. Hemp
L. Williamson
M. Le Tissier
L. Wubben-Moy
T. Hinds
L. Kendall
England vs Spain
Iceland vs England
FEATURES

Keunggulan bagi Inggris. Jeda internasional kali ini memang diprediksi akan menjadi penentu dalam persaingan antara The Lionesses dan Spanyol untuk merebut satu-satunya slot kualifikasi otomatis ke Piala Dunia Wanita tahun depan yang tersedia di grup kualifikasi yang sangat ketat ini, dan justru juara Eropa bertahan, bukan juara dunia, yang berhasil unggul.

Dalam persaingan yang begitu ketat, kemungkinan besar pertandingan antara Inggris dan Spanyol-lah yang akan menjadi penentu, dan tim tuan rumah telah melakukan bagiannya saat mengalahkan La Roja 1-0 di Wembley pada hari Selasa. Meskipun skornya tipis, dan Hannah Hampton harus melakukan penyelamatan luar biasa di menit-menit akhir untuk mempertahankan kemenangan, The Lionesses tampak sebagai tim yang lebih baik secara keseluruhan, meskipun tim tamu sama sekali tidak bermain dalam performa terbaiknya.

Peran Sarina Wiegman dalam kemenangan tersebut menunjukkan bahwa Inggris mungkin juga memiliki keunggulan dalam duel manajerial dalam persaingan tersebut saat ini. Dengan membuat keputusan seleksi yang berani di posisi bek tengah, bek kiri, dan lini tengah, pelatih asal Belanda ini berhasil membuat semua keputusan yang tepat dan mengungguli pelatih debutan Spanyol, Sonia Bermudez. Mantan penyerang Barcelona ini memulai kariernya dengan gemilang tahun lalu, membawa La Roja meraih gelar Nations League, tetapi lawannya yang lebih berpengalaman memenangkan pertemuan pertama antara kedua pelatih ini.

Namun, hal itu tidak akan berarti apa-apa jika Inggris terpeleset di Islandia empat hari kemudian - sesuatu yang nyaris terjadi. Spanyol telah melakukan bagiannya lebih awal pada hari itu, mengalahkan Ukraina 5-0 untuk meningkatkan selisih gol yang bisa berguna jika mereka memenangkan pertandingan ulang melawan The Lionesses pada bulan Juni, dan mereka pasti bertanya-tanya mengapa Islandia tidak membantu mereka. Hampton kembali tampil gemilang, dengan tiang gawang juga memainkan peran penting dalam kemenangan 1-0 yang menegangkan bagi Inggris.

Hasil ini membuat Lionesses tetap unggul tiga poin atas Spanyol di puncak klasemen grup dengan dua pertandingan tersisa, di mana laga berikutnya adalah pertandingan tandang melawan juara dunia. Dari sudut pandang netral, skenario ini sungguh tak bisa lebih baik lagi. Hindari kekalahan di Mallorca pada bulan Juni, dan kalahkan Ukraina beberapa hari kemudian, dan Inggris akan memastikan tiket mereka ke Brasil. Mengingat Lionesses kini telah memenangkan tiga dari empat pertandingan terakhir mereka melawan tim yang mereka kalahkan di final Euro musim panas lalu, mereka akan optimis bisa meraih setidaknya satu poin.

Namun, sebelum pertandingan itu tiba, ada banyak hal yang bisa dipelajari dari pemusatan latihan Inggris pada bulan April, yang sebagian besar dapat memengaruhi pemikiran Wiegman saat jeda internasional berikutnya tiba. GOAL menguraikan pemenang & pecundang dari kemenangan Lionesses atas Spanyol dan Islandia...

  • Hannah Hampton England Women 2026Getty Images

    PEMENANG: Hannah Hampton

    Ada keraguan mengenai performa Hampton menjelang jeda internasional ini. Kiper Chelsea tersebut belum pernah mencatatkan clean sheet dalam enam pertandingan terakhirnya bersama The Blues, kebobolan tujuh kali, dan kemampuannya dalam mengoper bola juga menjadi sorotan. Namun, penampilannya bersama timnas Inggris pekan ini mungkin telah memberinya dorongan kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk menutup musim dengan gemilang.

    Hampton mencatatkan dua clean sheet, dan berperan besar dalam kedua pertandingan tersebut. Melawan Spanyol, serangkaian penyelamatan solid diakhiri dengan penyelamatan luar biasa di masa injury time untuk menggagalkan upaya Edna Imade dan mempertahankan kemenangan krusial 1-0 yang memberi The Lionesses keunggulan tiga poin di puncak grup. Empat hari kemudian, ia dipaksa melakukan dua blok besar dalam kemenangan menegangkan atas Islandia dengan skor yang sama, setelah Inggris gagal menambah gol setelah gol pembuka Alessia Russo di awal pertandingan.

    "Dia luar biasa," kata Russo tentang Hampton, saat berbicara kepada ITV. "[Di] momen-momen penting, dia membuat kami tetap bertahan. Dia tampil tiga atau empat kali untuk menjaga gawang kami tetap bersih dan mempertahankan tiga poin. Terkadang Anda membutuhkan seseorang untuk tampil seperti itu."

  • Lucia Kendall Ona Batlle England Spain Women 2026Getty Images

    PEMENANG: Lucia Kendall

    Harus diakui, pilihan Inggris di lini tengah—untuk melengkapi trio yang memang sudah pasti akan diperkuat oleh Keira Walsh dan Georgia Stanway—menipis pekan ini. Ella Toone dan Grace Clinton sama-sama absen karena cedera, sehingga membuka peluang bagi remaja Erica Parkinson untuk dipanggil pertama kalinya, yang berarti Wiegman harus mengambil keputusan besar menjelang kedatangan Spanyol. Dalam pertandingan besar itu, Lucia Kendall, pemain berusia 21 tahun dengan hanya lima penampilan internasional, yang mendapat kesempatan bermain, seolah-olah menjadi pengakuan besar atas bakatnya.

    Kendall pun membalas kepercayaan tersebut. Berhadapan dengan trio gelandang yang terdiri dari pemenang Ballon d'Or dua kali Alexia Putellas, runner-up Golden Ball tahun lalu Mariona Caldentey, dan bintang Barcelona Patri Guijarro, Kendall tampaknya tidak akan mendapat banyak kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya saat menguasai bola. Namun, ia menguasai bola dengan baik saat mendapatkannya, mencakup area yang luas, dan bertarung dengan brilian, tidak sekali pun terlihat seperti kelinci yang terkejut di tengah jalan seperti yang mungkin dialami pemain lain di posisinya.

    Penampilannya juga mendapat banyak pujian dari Wiegman, yang mengatakan bahwa Kendall melengkapi "lini tengah terbaik yang tersedia". "Saya pikir dia memahami dengan sangat baik apa yang ingin kami lakukan saat menguasai bola dan saat tidak menguasai bola," kata manajer Inggris itu. Posisi No. 10 itu masih terbuka dan Kendall terus tampil tanpa kesalahan saat mendapat kesempatan untuk memperebutkannya.

  • Lotte Wubben-Moy England Women 2026Getty Images

    PEMENANG: Lotte Wubben-Moy

    Lotte Wubben-Moy datang ke pemusatan latihan ini sebagai salah satu pemain Inggris yang sedang dalam performa terbaiknya. Namun, sebagai pemain yang tidak selalu mendapat banyak menit bermain di bawah asuhan Wiegman, belum jelas apakah hal itu akan berbuah kesempatan untuk tampil memukau dalam laga terpenting The Lionesses tahun ini sejauh ini, melawan Spanyol. Untungnya baginya, hal itu terwujud. Dan untungnya bagi Inggris, ia lebih dari sekadar membuktikan bahwa kehadirannya memang layak.

    Bermain bersama Esme Morgan dalam pertandingan yang menurut Wiegman terlalu cepat bagi kapten Leah Williamson, Wubben-Moy membentuk salah satu pasangan bek tengah yang tangguh yang membatasi pergerakan Spanyol sepanjang 90 menit di Wembley.

    "Saya sangat bangga pada mereka," kata pelatih Inggris itu setelah pertandingan. "Mereka belum banyak bermain bersama. [Penampilan mereka] menunjukkan banyak hal tentang mereka dan mereka harus bangga pada diri sendiri."

    Empat hari kemudian, Wubben-Moy digantikan oleh Williamson dalam starting XI untuk menghadapi Islandia, menandai kembalinya sang kapten ke lapangan setelah absen sebulan akibat cedera otot paha. Namun, Wubben-Moy kembali menggantikan kapten Inggris itu pada babak kedua, beradaptasi dengan baik di barisan belakang, dan memberikan kontribusi besar di akhir pertandingan saat Islandia tampak akan menyamakan skor.

    Itu adalah akhir dari apa yang terasa seperti minggu yang penting bagi Wubben-Moy dalam hal meningkatkan posisinya di urutan prioritas bek tengah.

  • Maya Le Tissier England Women 2026Getty Images

    YANG KALAH: Maya Le Tissier

    Di sisi lain dari situasi bek tengah tersebut ada Maya Le Tissier. Posisi kapten Manchester United ini di tim Lionesses telah lama menjadi perdebatan, dengan Wiegman melihatnya sebagai solusi di posisi bek kanan meskipun ia unggul di level klub dalam peran sentral. Le Tissier mendapat kesempatan untuk membuktikan pendapatnya dalam perdebatan tersebut pada akhir tahun lalu, ketika ia mendapat banyak kesempatan sebagai bek tengah dalam pertandingan persahabatan, namun nasibnya berbalik pada tahun 2026.

    Meskipun ia bermain selama 90 menit dalam pertandingan pertama Inggris tahun ini melawan Ukraina, itu sebagai bek kanan, dan ia menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan dalam tiga pertandingan berikutnya. Hal itu terjadi meskipun ada masalah cedera Williamson dan penempatan Alex Greenwood sebagai bek kiri yang membuka peluang bagi pemain lain. Namun, peluang tersebut justru diberikan kepada pemain seperti Wubben-Moy dan Morgan, sehingga Le Tissier kembali tergeser dalam hierarki tim yang sepertinya sedang ia naiki.

  • Lauren Hemp England Women 2026Getty Images

    PEMENANG: Lauren Hemp

    Lauren Hemp selalu menjadi andalan di tim Inggris asuhan Wiegman. Ia telah tampil sebagai starter di semua pertandingan turnamen besar The Lionesses—kecuali satu—di bawah asuhan pelatih asal Belanda tersebut, meraih dua gelar Kejuaraan Eropa, dan mencetak tiga gol yang membantu mengantarkan The Lionesses ke final Piala Dunia pertama mereka pada 2023. Namun, terkadang terasa seolah-olah ia tidak mendapatkan pengakuan yang pantas ia terima.

    Oleh karena itu, melihat Hemp memainkan peran utama pekan ini merupakan pemandangan yang disambut baik, karena hal itu memberinya sorotan yang seharusnya ia dapatkan lebih sering. Golnya yang memenangkan pertandingan melawan Spanyol merupakan improvisasi yang luar biasa, dengan nasib kurang beruntung karena bola membentur tiang gawang tak lama setelahnya, sementara assistnya untuk gol Russo melawan Islandia sama mengesankannya.

    Dengan 76 penampilan internasional di usianya yang ke-25, Hemp adalah salah satu nama pertama dalam daftar pemain Wiegman, dan telah demikian sejak ia tiba di Inggris. Pekan ini menjadi pengingat mengapa hal itu terjadi.

  • Leah Williamson England Women 2026Getty Images

    PEMENANG: Leah Williamson

    Pemusatan latihan ini didominasi oleh pembicaraan mengenai kondisi kebugaran Williamson, setelah Wiegman memanggil kapten Inggris tersebut meskipun ia tidak bermain dalam lima pertandingan terakhir Arsenal. Meskipun diharapkan sang bek dapat ikut serta dalam laga melawan Spanyol, kembalinya ia ke lapangan harus ditunda beberapa hari, di mana ia tampak tidak mengalami masalah saat tampil selama 45 menit melawan Islandia.

    Proses pemulihannya memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan oleh Williamson, Inggris, dan Arsenal, dan ini merupakan kelanjutan dari musim yang penuh frustrasi bagi kapten Lionesses, yang absen selama tiga bulan pertama karena cedera lutut dan satu bulan lagi akibat masalah betis sebelum kemunduran terbaru ini.

    Namun, ia kini telah kembali, tepat pada waktunya untuk fase akhir pertahanan gelar Liga Champions The Gunners, yang akan berlanjut ke babak semifinal pekan depan, serta dengan harapan menutup musim klub dengan kuat sebelum laga ulang besar-besaran Inggris melawan Spanyol pada Juni. Itu adalah pertandingan yang pada akhirnya bisa menentukan tim mana yang lolos otomatis ke Piala Dunia tahun depan, jadi bagi Lionesses, kehadiran Williamson sebagai starter akan menjadi dorongan besar.

  • Taylor Hinds England Women 2026Getty Images

    PEMENANG: Taylor Hinds

    Menjelang laga melawan Spanyol, Taylor Hinds telah menjadi starter dalam tiga pertandingan terakhir Inggris, dan empat dari lima pertandingan terakhir mereka, sebagai bek kiri. Namun, bek Arsenal itu tergeser dari susunan pemain untuk pertandingan di Wembley, digantikan oleh Greenwood. Ketika ditanya oleh ITV menjelang pertandingan tersebut apakah Greenwood adalah bek kiri pilihan utamanya, Wiegman hanya menjawab: "Ya, dia."

    Membahas dilema Inggris di posisi tersebut terasa seperti mengulang hari yang sama. The Lionesses telah lama kekurangan opsi alami di sana, sering memaksa pemain lain bermain di luar posisi untuk mengisi kekosongan, sehingga posisi tersebut menjadi titik lemah nyata dalam tim. Wiegman telah mempertimbangkan banyak opsi baru untuk mengatasi masalah ini, dengan pemain seperti Anouk Denton, Poppy Pattinson, dan Hinds mendapat kesempatan bermain.

    Hinds telah menerima sebagian besar kesempatan tersebut sejak pemanggilannya pertama kali pada Oktober lalu, yang sebagian besar bertepatan dengan absennya Niamh Charles, yang bermain di posisi tersebut untuk Chelsea dan pernah menjadi pemain reguler di sana bersama Inggris. Namun, penampilan Greenwood dalam beberapa pertandingan terakhir sebagai bek kiri untuk Manchester City, bukan sebagai bek tengah, jelas telah memberikan pengaruh besar pada pemikiran Wiegman, sehingga Greenwood diturunkan sebagai starter di posisi tersebut dalam kedua pertandingan Lionesses pekan ini.

    Dengan kembalinya Charles ke skuad bulan ini untuk pertama kalinya sejak Desember, dan masuk menggantikan Greenwood di akhir pertandingan saat menang atas Islandia pada Sabtu lalu, sepertinya urutan pemain di posisi bek kiri kini terlihat sangat berbeda dibandingkan bulan lalu. Sayangnya bagi Hinds, tampaknya dialah yang turun peringkat.