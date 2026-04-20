Hannah Hampton dan Lauren Hemp membuktikan kualitas mereka - namun kekecewaan Maya Le Tissier bersama tim Lionesses terus berlanjut: Pemenang dan yang kalah dari pekan sukses Inggris dalam kualifikasi Piala Dunia Wanita

Dalam persaingan yang begitu ketat, kemungkinan besar pertandingan antara Inggris dan Spanyol-lah yang akan menjadi penentu, dan tim tuan rumah telah melakukan bagiannya saat mengalahkan La Roja 1-0 di Wembley pada hari Selasa. Meskipun skornya tipis, dan Hannah Hampton harus melakukan penyelamatan luar biasa di menit-menit akhir untuk mempertahankan kemenangan, The Lionesses tampak sebagai tim yang lebih baik secara keseluruhan, meskipun tim tamu sama sekali tidak bermain dalam performa terbaiknya.

Peran Sarina Wiegman dalam kemenangan tersebut menunjukkan bahwa Inggris mungkin juga memiliki keunggulan dalam duel manajerial dalam persaingan tersebut saat ini. Dengan membuat keputusan seleksi yang berani di posisi bek tengah, bek kiri, dan lini tengah, pelatih asal Belanda ini berhasil membuat semua keputusan yang tepat dan mengungguli pelatih debutan Spanyol, Sonia Bermudez. Mantan penyerang Barcelona ini memulai kariernya dengan gemilang tahun lalu, membawa La Roja meraih gelar Nations League, tetapi lawannya yang lebih berpengalaman memenangkan pertemuan pertama antara kedua pelatih ini.

Namun, hal itu tidak akan berarti apa-apa jika Inggris terpeleset di Islandia empat hari kemudian - sesuatu yang nyaris terjadi. Spanyol telah melakukan bagiannya lebih awal pada hari itu, mengalahkan Ukraina 5-0 untuk meningkatkan selisih gol yang bisa berguna jika mereka memenangkan pertandingan ulang melawan The Lionesses pada bulan Juni, dan mereka pasti bertanya-tanya mengapa Islandia tidak membantu mereka. Hampton kembali tampil gemilang, dengan tiang gawang juga memainkan peran penting dalam kemenangan 1-0 yang menegangkan bagi Inggris.

Hasil ini membuat Lionesses tetap unggul tiga poin atas Spanyol di puncak klasemen grup dengan dua pertandingan tersisa, di mana laga berikutnya adalah pertandingan tandang melawan juara dunia. Dari sudut pandang netral, skenario ini sungguh tak bisa lebih baik lagi. Hindari kekalahan di Mallorca pada bulan Juni, dan kalahkan Ukraina beberapa hari kemudian, dan Inggris akan memastikan tiket mereka ke Brasil. Mengingat Lionesses kini telah memenangkan tiga dari empat pertandingan terakhir mereka melawan tim yang mereka kalahkan di final Euro musim panas lalu, mereka akan optimis bisa meraih setidaknya satu poin.

Namun, sebelum pertandingan itu tiba, ada banyak hal yang bisa dipelajari dari pemusatan latihan Inggris pada bulan April, yang sebagian besar dapat memengaruhi pemikiran Wiegman saat jeda internasional berikutnya tiba. GOAL menguraikan pemenang & pecundang dari kemenangan Lionesses atas Spanyol dan Islandia...