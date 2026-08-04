Getty/GOAL
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Hangover Bagian IV! Wrexham diuntungkan jeda di Las Vegas, tetapi mantan bintang Wrexham memasang target yang harus dicapai Ryan Reynolds, Rob Mac & Phil Parkinson pada 2026-27
Kenaikan meteoris: Drama untuk dokumenter Welcome to Wrexham
Kenaikan yang memecahkan rekor dari National League ke Championship membuat Wrexham menorehkan ulang sejarah ketika mereka menikmati lonjakan bersejarah di kasta EFL. League One dan League Two dilewati dengan mulus tanpa banyak kesulitan.
Lebih banyak drama tersaji untuk serial dokumenter pemenang penghargaan ‘Welcome to Wrexham’, dengan bahkan musim 2025-26 berlangsung hingga detik-detik terakhir saat tiket play-off lepas secara menyakitkan pada pekan terakhir. Rencananya adalah melangkah setidaknya satu tingkat lebih baik dari itu pada 2026-27.
Penampilan dan hasil pramusim terbilang menjanjikan, dengan korban besar berhasil didapat saat menghadapi Manchester United dan Leeds, sekaligus juga menghadapi raksasa Premier League Liverpool di Yankee Stadium yang ikonis di New York.
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Kejutan pramusim: Wrexham telah mengalahkan Manchester United & Leeds
Tidak ada promosi yang dirayakan dan tidak ada mabuk Las Vegas yang harus diatasi, dengan mantan bintang Red Dragons, Trundle, yang termasuk di antara mereka yang memantau peluang taruhan sepakbola yang bagus menjelang musim baru, mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah skuad Phil Parkinson mendapat keuntungan dari musim panas yang lebih tenang: “Saya rasa para pemain tidak akan melihatnya seperti itu, saya pikir mereka justru lebih suka berada di sana lagi!
“Kebangkitan yang mereka jalani sungguh luar biasa. Anda mungkin melihat bahwa klub bergerak terlalu cepat di lapangan sehingga mereka kesulitan mengimbanginya di luar lapangan. Mereka sedang membangun Kop baru sekarang yang akan terlihat hebat dan klub terus bergerak maju. Semua yang mereka lakukan sampai sekarang brilian dan jika Anda melihatnya, mereka berada di jalur untuk membawa diri mereka ke Premier League. Untuk klub seperti Wrexham, itu akan luar biasa.”
Ketika ditanya tentang keyakinan yang bisa diambil dari kemenangan atas United dari Manchester dan Leeds, Trundle menambahkan: “Itu bagus untuk kepercayaan diri, tetapi saya pikir sebagai pemain Anda tidak akan terlalu memaknai hasil di pramusim.
“Ini akan selalu soal penampilan dan jika Anda telah mengerjakan sesuatu, bagaimana hasilnya? Karena seperti yang Anda tahu dengan pertandingan pramusim, bisa ada banyak perubahan. Tetapi di sisi lain, ketika Anda bermain melawan pemain-pemain dengan level seperti itu, tetap menyenangkan bisa pulang dengan kemenangan. Jadi, saya pikir mereka akan memasuki musim ini dengan antusias dan menantikannya.”
Target Wrexham: Enam tempat play-off pada 2026-27
Musim Wrexham dijadwalkan dimulai pada Jumat saat menghadapi Middlesbrough di putaran pertama Carabao Cup. Setelah itu, pada 17 Agustus, kiprah mereka di Championship 2026-27 akan dimulai dalam derby awal melawan Cardiff.
Birmingham milik Tom Brady akan dihadapi sebelum bulan pertama kompetisi berakhir, sementara perjalanan lain ke Wales Selatan akan membuat tim asuhan Parkinson bertandang ke Swansea pada 5 September. Start cepat sangat penting untuk merangkai dorongan promosi.
Ketika ditanya seperti apa kesuksesan bagi Wrexham, dengan enam tempat play-off tersedia musim ini, Trundle berkata: “Saya jelas berpikir mereka akan tetap membidik tempat play-off. Saya pikir jika melihat divisi ini, tim-tim yang juga turun, saya pikir ini tetap divisi yang kuat dan saya pikir dengan posisi Wrexham saat ini, saya jelas berpikir mereka masih akan menargetkan tempat play-off.
“Namun dengan situasi yang lebih terbuka, dengan dua slot tambahan juga, saya pikir musim ini akan ditentukan hingga akhir. Saya rasa Anda tidak akan tahu sampai pertandingan terakhir musim ini untuk melihat soal tempat-tempat play-off itu.”
- Getty/GOAL
Aktivitas transfer musim panas: Kapan hari penutupan?
Setelah berinvestasi besar-besaran dalam beberapa bursa transfer terakhir, demi memastikan mereka tetap kompetitif sepanjang laju menanjak yang luar biasa, pengeluaran pada musim panas ini sedikit dikendalikan.
Yang dibutuhkan adalah penyesuaian kecil, bukan perombakan skuad, dengan kemungkinan masih akan ada lebih banyak pergerakan masuk dan keluar dari Racecourse Ground sebelum tenggat perekrutan berikutnya berakhir pada 1 September.
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