Tidak ada promosi yang dirayakan dan tidak ada mabuk Las Vegas yang harus diatasi, dengan mantan bintang Red Dragons, Trundle, yang termasuk di antara mereka yang memantau peluang taruhan sepakbola yang bagus menjelang musim baru, mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah skuad Phil Parkinson mendapat keuntungan dari musim panas yang lebih tenang: “Saya rasa para pemain tidak akan melihatnya seperti itu, saya pikir mereka justru lebih suka berada di sana lagi!

“Kebangkitan yang mereka jalani sungguh luar biasa. Anda mungkin melihat bahwa klub bergerak terlalu cepat di lapangan sehingga mereka kesulitan mengimbanginya di luar lapangan. Mereka sedang membangun Kop baru sekarang yang akan terlihat hebat dan klub terus bergerak maju. Semua yang mereka lakukan sampai sekarang brilian dan jika Anda melihatnya, mereka berada di jalur untuk membawa diri mereka ke Premier League. Untuk klub seperti Wrexham, itu akan luar biasa.”

Ketika ditanya tentang keyakinan yang bisa diambil dari kemenangan atas United dari Manchester dan Leeds, Trundle menambahkan: “Itu bagus untuk kepercayaan diri, tetapi saya pikir sebagai pemain Anda tidak akan terlalu memaknai hasil di pramusim.

“Ini akan selalu soal penampilan dan jika Anda telah mengerjakan sesuatu, bagaimana hasilnya? Karena seperti yang Anda tahu dengan pertandingan pramusim, bisa ada banyak perubahan. Tetapi di sisi lain, ketika Anda bermain melawan pemain-pemain dengan level seperti itu, tetap menyenangkan bisa pulang dengan kemenangan. Jadi, saya pikir mereka akan memasuki musim ini dengan antusias dan menantikannya.”