Luca Marelli, pengamat perwasitan Dazn, mengomentari sentuhan tangan Joao Mario pada menit ke-79 laga Fiorentina melawan Juventus yang tidak dianggap sebagai penalti oleh wasit Colombo: "Tidak diragukan lagi, sentuhan tangan itu layak dihukum. Kemungkinan alasan penalti tidak diberikan adalah bola datang secara tak terduga, tetapi posisi lengannya terlalu melebar untuk dianggap tidak layak dihukum."