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Joao Mario Fiorentina Juventus maniDAZN
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Handball Joao Mario, Marelli: "Seharusnya penalti, posisi lengannya terlalu melebar untuk dianggap tidak perlu dihukum"

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Joao Mario
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Luca Marelli, pengamat perwasitan Dazn, mengomentari sentuhan tangan Joao Mario pada menit ke-79 laga Fiorentina melawan Juventus yang tidak dianggap sebagai penalti oleh wasit Colombo: "Tidak diragukan lagi, sentuhan tangan itu layak dihukum. Kemungkinan alasan penalti tidak diberikan adalah bola datang secara tak terduga, tetapi posisi lengannya terlalu melebar untuk dianggap tidak layak dihukum."

  • Penalti Juga untuk Rocchi

    Mantan penunjuk wasit Gianluca Rocchi menambahkan dari studio: "Biasanya, jika bola datang setelah menyentuh rekan setim, pemain cenderung dianggap tidak bersalah. Namun, dalam kasus ini, menurut saya ada waktu untuk bereaksi dan menyingkirkan lengan."

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JUV

JUV

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FIO

FIO