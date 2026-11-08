Luca Marelli, pengamat perwasitan Dazn, mengomentari sentuhan tangan Joao Mario pada menit ke-79 laga Fiorentina melawan Juventus yang tidak dianggap sebagai penalti oleh wasit Colombo: "Tidak diragukan lagi, sentuhan tangan itu layak dihukum. Kemungkinan alasan penalti tidak diberikan adalah bola datang secara tak terduga, tetapi posisi lengannya terlalu melebar untuk dianggap tidak layak dihukum."
DAZN
Diterjemahkan oleh
Handball Joao Mario, Marelli: "Seharusnya penalti, posisi lengannya terlalu melebar untuk dianggap tidak perlu dihukum"
Pertandingan berikutnya
Penalti Juga untuk Rocchi
Mantan penunjuk wasit Gianluca Rocchi menambahkan dari studio: "Biasanya, jika bola datang setelah menyentuh rekan setim, pemain cenderung dianggap tidak bersalah. Namun, dalam kasus ini, menurut saya ada waktu untuk bereaksi dan menyingkirkan lengan."
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