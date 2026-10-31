Pertandingan berikutnya MIL Serie A 15.45 INT

Ban kapten, para pelatih yang paling banyak memberinya pelajaran, dan cara menghadapi persaingan. Samir Handanovic pernah mengalami masa-masa di Inter ketika ia harus memikul tanggung jawab yang sangat besar, dalam situasi baik maupun buruk. Namun, dalam wawancara dengan Repubblica, mantan kiper asal Slovenia itu menjelaskan apa yang ia pelajari dari masa-masa tersebut dan pelajaran apa yang masih ia pegang dalam perannya sebagai pelatih saat ini.