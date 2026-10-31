Ban kapten, para pelatih yang paling banyak memberinya pelajaran, dan cara menghadapi persaingan. Samir Handanovic pernah mengalami masa-masa di Inter ketika ia harus memikul tanggung jawab yang sangat besar, dalam situasi baik maupun buruk. Namun, dalam wawancara dengan Repubblica, mantan kiper asal Slovenia itu menjelaskan apa yang ia pelajari dari masa-masa tersebut dan pelajaran apa yang masih ia pegang dalam perannya sebagai pelatih saat ini.
Handanovic: "Spalletti dan Conte adalah pelatih yang paling banyak memberi saya pelajaran. Ban kapten menguras energi saya di lapangan"
SPALLETTI DAN CONTE
"Pelatih yang paling banyak mengajari saya? Spalletti dan Conte. Spalletti meminta saya menjadi pemain tambahan dalam membangun serangan. Saya sudah siap, saya sudah bisa bermain dengan kaki. Dari Conte saya belajar mentalitas juara, yang melibatkan seluruh klub. Standar pun dinaikkan untuk semua orang".
BAN KAPTEN
"Saya tetap menjadi orang yang sama, tetapi dengan tanggung jawab lebih besar. Ban kapten menguras energi untuk bermain di lapangan. Kamu harus menjadi teladan dalam segala hal: cara berpenampilan, cara berlatih, perilaku, bahkan pakaian. Kamu harus bersikap adil kepada rekan-rekan setim dan menjadi penghubung dengan pelatih serta pihak klub."
LAUTARO KAPTEN
"Lautaro kapten yang baik? Hanya rekan-rekan setimnya yang bisa menilainya. Apa yang dikatakan orang lain hanyalah omong kosong."
Mengajar anak-anak
"Melatih tim usia muda? Saya memberikan banyak hal kepada para pemain muda dan belajar banyak dari mereka, termasuk secara emosional. Anda harus menjadi pendidik sekaligus psikolog. Anak-anak muda seperti spons. Ini bukan hanya soal sepakbola, dan uang masih belum banyak berperan."
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