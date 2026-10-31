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Juventus v FC Internazionale - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Handanovic: "Saya bermimpi melatih Inter, itulah sebabnya saya pergi pada musim panas. De Zerbi menginginkan saya di Brighton, Italiano di Fiorentina"

Inter
S. Handanovic
R. De Zerbi
Brighton & Hove Albion
Fiorentina
V. Italiano

Bukan hanya derbi, wawancara dengan kiper Slovenia itu juga membahas masa lalu dan masa depan.

Karier Samir Handanovic bisa saja tidak berakhir di Inter. Hal itu diungkapkan mantan kiper sekaligus kapten Inter tersebut dalam wawancara panjang dengan Repubblica. Ia bercerita tentang peluang-peluang yang datang kepadanya, tetapi kandas pada saat-saat terakhir sebelum ia memutuskan gantung sarung tangan.

Hari ini, mantan kiper itu juga meninggalkan Inter sebagai pelatih tim muda setelah kesalahpahaman pada musim panas terkait peralihan dari tim kelompok umur ke tim Primavera. Namun, impiannya tetap sama: suatu hari menjadi pelatih tim utama Inter, posisi yang kini ditempati mantan rekan setimnya, Cristian Chivu.

  • PAMIT DARI SEPAK BOLA

    "Bagaimana tahu kapan harus pensiun? Ketika api dalam dirimu padam. Kamu pergi ke stadion dan tak lagi merasakan debarannya. Bagi saya, berhenti tidaklah sulit karena saya sudah tahu apa yang ingin saya lakukan. Saya mengganti lapangan sepakbola dengan lapangan padel. Selama setahun menjadi pemandu bakat untuk Inter, saya belajar menjadi pelatih. Lalu selama dua tahun saya melatih tim junior."

  • De Zerbi dan Italiano menginginkan saya

    "Klub terakhir setelah meninggalkan Inter? De Zerbi menginginkan saya di Brighton. Saya ingin melihat cara kerjanya dari dekat, meski sebagai kiper kedua. Sempat ada kontak dengan Fiorentina asuhan Italiano, tetapi tidak ada kelanjutannya. Saya ingin kembali ke Udine sebagai pelatih."

  • PERPISAHAN PADA MUSIM PANAS

    "Apa yang terjadi? Saya seharusnya menangani tim Primavera, tetapi kami tidak mencapai kesepakatan soal beberapa hal, termasuk hubungan dengan tim U-23, sehingga kami berpisah tanpa polemik. Saya ingin menempuh jalan saya sendiri, memberi pengaruh, dan mengambil keputusan. Sekarang saya siap menangani tim utama. Saya telah mendapatkan lisensi UEFA Pro dengan tesis tentang evolusi peran kiper dalam sepakbola modern."

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  • Mimpi Melatih Inter

    "Saya bermimpi melatih Inter. Tapi, satu hal pada satu waktu. Sementara itu, saya mempelajari klub-klub yang saya sukai: Como asuhan Fabregas dan Barcelona. Saya suka meraih hasil melalui permainan. Saya menyukai formasi 4-3-3 dan variasinya, tetapi formasi tidak penting. Yang penting adalah ide."