Karier Samir Handanovic bisa saja tidak berakhir di Inter. Hal itu diungkapkan mantan kiper sekaligus kapten Inter tersebut dalam wawancara panjang dengan Repubblica. Ia bercerita tentang peluang-peluang yang datang kepadanya, tetapi kandas pada saat-saat terakhir sebelum ia memutuskan gantung sarung tangan.

Hari ini, mantan kiper itu juga meninggalkan Inter sebagai pelatih tim muda setelah kesalahpahaman pada musim panas terkait peralihan dari tim kelompok umur ke tim Primavera. Namun, impiannya tetap sama: suatu hari menjadi pelatih tim utama Inter, posisi yang kini ditempati mantan rekan setimnya, Cristian Chivu.