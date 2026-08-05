Arsenal telah meluncurkan 'Operasi Vinicius' karena mereka menyimpan harapan nyata untuk menuntaskan perekrutan yang akan menjadi transfer paling prestisius dalam sejarah mereka. Arsenal bersiap mengerahkan segala cara untuk mendatangkan winger Real Madrid itu. Pembicaraan krusial berlangsung pekan ini antara Vinicius, perwakilannya, dan para petinggi Madrid. Diskusi ini akan menentukan apakah ia menandatangani perpanjangan kontrak di Bernabeu, yang tetap menjadi preferensi awalnya.

Untuk menggoda pemain Brasil itu ke London, Arsenal siap merombak total struktur gaji mereka saat ini. Telegraph mengklaim bahwa mereka bisa menawarkan gaji pokok lebih dari £400.000 per pekan, dengan bonus dan hak citra yang akan membuat pendapatan sebenarnya menjadi lebih tinggi lagi.