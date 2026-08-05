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'Hancurkan strukturnya!' - Mantan striker Premier League memperingatkan bahwa tawaran gaji besar untuk Vinicius Junior bisa merusak Arsenal
Arsenal membidik transfer Vinicius yang ambisius
Arsenal telah meluncurkan 'Operasi Vinicius' karena mereka menyimpan harapan nyata untuk menuntaskan perekrutan yang akan menjadi transfer paling prestisius dalam sejarah mereka. Arsenal bersiap mengerahkan segala cara untuk mendatangkan winger Real Madrid itu. Pembicaraan krusial berlangsung pekan ini antara Vinicius, perwakilannya, dan para petinggi Madrid. Diskusi ini akan menentukan apakah ia menandatangani perpanjangan kontrak di Bernabeu, yang tetap menjadi preferensi awalnya.
Untuk menggoda pemain Brasil itu ke London, Arsenal siap merombak total struktur gaji mereka saat ini. Telegraph mengklaim bahwa mereka bisa menawarkan gaji pokok lebih dari £400.000 per pekan, dengan bonus dan hak citra yang akan membuat pendapatan sebenarnya menjadi lebih tinggi lagi.
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Austin memperingatkan soal runtuhnya struktur gaji
Berbicara kepada Sky Sports News, mantan penyerang Premier League Austin mengungkapkan kekhawatiran serius soal potensi dampak finansial terhadap skuad Mikel Arteta. Ia memperingatkan bahwa kesenjangan gaji yang sangat besar bisa mengguncang stabilitas klub.
"Saya benar-benar berpikir itu bisa merusak struktur di Arsenal," jelas Austin. "Saya rasa itu bukan citra, atau cara Arsenal berjalan dalam empat, lima, enam tahun terakhir.
"Kita semua mengkritik [Arsenal di masa lalu], tetapi lihat bagaimana mereka berhasil membangun diri mereka ke posisi ini, lalu memasukkan pemain seperti itu... strukturnya akan benar-benar berantakan. Dia akan menghasilkan hampir dua setengah kali lebih banyak daripada [Declan] Rice!"
Potensi keresahan di ruang ganti
Austin lebih lanjut menyoroti bagaimana para pemain bintang yang sudah ada seperti Rice dan Bukayo Saka mungkin akan bereaksi terhadap kesenjangan pendapatan yang begitu besar. Ia menyebut hal itu bisa memicu gesekan di dalam skuad.
"Para pemain tahu dia tidak akan datang dengan murah, dan ini salah satu situasi ketika Anda akan berpikir, 'itu Vinicius Junior, ya', atau Anda akan berpikir, 'saya tidak yakin, saya ingin bagian yang lebih besar dari kue ini, saya ingin ikut dalam arus uang ini'," tambahnya.
"Begitulah cara pesepakbola berpikir, terlepas dari bagaimana suporter mengharapkan mereka bersikap. Jika dia bergabung dengan Arsenal, itu akan membuat mayoritas Premier League ketakutan, benar-benar demikian. Namun saya pikir itu bisa lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat bagi klub sepakbola Arsenal, saya sungguh berpikir begitu."
- Getty Images
Pembicaraan Real Madrid memegang kunci
Terlepas dari potensi risikonya, merekrut pemain dengan status sebesar Vinicius akan menjadi pernyataan niat yang sangat besar dari penantang gelar Premier League itu. Masa depan langsung dari kepindahan ini bergantung pada hasil pembicaraan di ibu kota Spanyol. Real Madrid akan mencoba meyakinkan sang penyerang untuk memperpanjang masa tinggalnya, sementara Arsenal menunggu dengan penuh antusias di belakang layar. Jika negosiasi itu gagal menghasilkan kesepakatan, Arsenal akan siap mengajukan tawaran finansial pemecah rekor mereka untuk menguji tekad bintang Brasil tersebut.
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