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‘Hancur hati & marah besar’ - Kylian Mbappe sangat ingin meniru jejak Cristiano Ronaldo di Real Madrid, sementara sesama pemain Prancis itu menimbang kemungkinan kolaborasi yang menarik dengan Jose Mourinho
Mbappe belum pernah menjuarai Liga Champions dan Ballon d'Or
Memasuki tahap-tahap akhir ajang unggulan FIFA di Amerika Utara, Mbappé tampak berada dalam posisi yang tepat untuk mengincar gelar juara dunia keduanya yang prestisius serta Ballon d’Or pertamanya. Impian-impian itu pupus di tangan Spanyol pada babak semifinal.
Dengan Real Madrid yang gagal meraih gelar besar baik di dalam maupun luar negeri pada musim 2025-26, Mbappe membutuhkan kemenangan di level internasional untuk melesat naik dalam daftar peraih Ballon d’Or yang dipenuhi bintang-bintang. Tampaknya ia harus menunda meraih penghargaan tersebut setidaknya selama 12 bulan lagi.
Mungkin saja tahun 2027 akan menjadi tahun di mana koleksi medali gemilangnya akan lengkap, dengan Jose Mourinho—seorang pemenang yang sudah teruji—mengambil alih kendali manajerial di Santiago Bernabéu. Mbappé akan berharap bahwa ‘The Special One’ dapat membantunya mengakhiri masa paceklik di ajang Liga Champions—di mana rasa frustrasinya semakin meningkat akibat kemenangan beruntun yang diraih oleh mantan klubnya, Paris Saint-Germain.
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Seberapa besar keinginan Mbappe untuk meraih trofi Eropa?
Ketika ditanya apakah Mbappé akan sangat bertekad untuk memuaskan hasratnya meraih gelar kontinental musim depan, rekan senegaranya Aliadiere — dalam wawancara bersama Betinia — mengatakan kepada GOAL: “100%. Saya rasa hasrat itu akan membara di dalam dirinya; dia pasti akan sangat kecewa karena ketika kamu mengambil langkah besar dalam kariermu, mencetak gol, melakukan semua hal itu, dan semuanya sudah beres—uangnya sudah didapat—tapi kamu ingin membuat semuanya berarti.
“Kamu ingin pindah ke Madrid dan menjadi legenda di sana serta memenangkan trofi, memenangkan Liga Champions seperti yang dilakukan Cristiano Ronaldo. Jadi dia pasti akan sangat kecewa dan marah, sambil berpikir, ‘Aku tidak sabar untuk memulai bersama Madrid dan semoga tahun ini kami akan menjalani musim yang hebat, memenangkan La Liga, dan mengakhiri musim dengan Liga Champions karena itu jelas kompetisi di mana Real Madrid selalu tampil kuat’.
“Saya yakin dia akan sangat bersemangat untuk memulai musim itu dengan gemilang dan membawa Madrid meraih kesuksesan.”
Kehadiran Mbappé dan Mourinho di Madrid dipastikan akan menghadirkan pertunjukan yang seru
Tampaknya akan ada drama di ibu kota Spanyol, bagaimanapun caranya, dengan pelatih asal Portugal, Mourinho, yang bersiap memulai masa jabatannya yang kedua sebagai pelatih raksasa La Liga, Real. Ia akan bekerja sama dengan sejumlah pemain berkarisma dan berkarakter kuat — seperti Mbappé, Vinícius Júnior, dan Jude Bellingham.
Ketika ditanya bagaimana drama olahraga ini akan berlangsung, mantan pemain Arsenal ‘Invincible’ Aliadiere menambahkan: “Saya tidak mengenal Kylian secara pribadi, saya hanya melihat apa yang dilihat semua orang. Namun, menurut analisis saya, dia tahu betapa hebatnya dirinya.
“Dia telah meraih banyak prestasi di dunia sepak bola dan dia memiliki sedikit kesombongan. Dia punya ego yang cukup besar, begitu pula Jose Mourinho. Jadi, situasinya bisa berjalan dua arah. Jika semuanya berjalan lancar, tim menang, dan segalanya berjalan baik, ini bisa menjadi musim yang luar biasa. Jika tidak, dan dia memulai dengan buruk serta hasilnya tidak memuaskan, ya, ini bisa berubah menjadi bencana.
“Saya ingat saat Mourinho di Man United, dia tidak bisa menangani Paul Pogba, dan saat itu Paul Pogba adalah salah satu nama besar di Eropa, namun hubungan mereka tidak berjalan lancar. Jadi, saya yakin keduanya harus segera menyelesaikan masalah ini, saling beradaptasi, dan membuat tim ini berjalan dengan baik serta bersemangat. Jika tidak, ini bisa menjadi bencana.”
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Mbappé mencatatkan rekor gol di Piala Dunia bersama Prancis
Real Madrid bertekad mengalahkan rival El Clásico mereka, Barcelona, dalam perebutan gelar La Liga musim 2026-27, sementara PSG harus dihentikan jika ingin meraih gelar Piala Eropa ke-16. Mbappé akan memainkan peran kunci dalam kedua upaya tersebut.
Ia telah mencetak 86 gol untuk Los Blancos dalam 103 penampilan dan—meski jelas kecewa karena gagal meraih lebih banyak trofi bersama Prancis—pasti merasa termotivasi oleh penampilannya di Piala Dunia yang membuatnya mencatatkan sejarah dengan melampaui Lionel Messi dan mencapai total 22 gol di turnamen tersebut dalam jumlah penampilan yang sama, sekaligus meraih Sepatu Emas untuk kedua kalinya.
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