‘Hancur hati & marah besar’ - Kylian Mbappe sangat ingin meniru jejak Cristiano Ronaldo di Real Madrid, sementara sesama pemain Prancis itu menimbang kemungkinan kolaborasi yang menarik dengan Jose Mourinho

Tampaknya akan ada drama di ibu kota Spanyol, bagaimanapun caranya, dengan pelatih asal Portugal, Mourinho, yang bersiap memulai masa jabatannya yang kedua sebagai pelatih raksasa La Liga, Real. Ia akan bekerja sama dengan sejumlah pemain berkarisma dan berkarakter kuat — seperti Mbappé, Vinícius Júnior, dan Jude Bellingham.

Ketika ditanya bagaimana drama olahraga ini akan berlangsung, mantan pemain Arsenal ‘Invincible’ Aliadiere menambahkan: “Saya tidak mengenal Kylian secara pribadi, saya hanya melihat apa yang dilihat semua orang. Namun, menurut analisis saya, dia tahu betapa hebatnya dirinya.

“Dia telah meraih banyak prestasi di dunia sepak bola dan dia memiliki sedikit kesombongan. Dia punya ego yang cukup besar, begitu pula Jose Mourinho. Jadi, situasinya bisa berjalan dua arah. Jika semuanya berjalan lancar, tim menang, dan segalanya berjalan baik, ini bisa menjadi musim yang luar biasa. Jika tidak, dan dia memulai dengan buruk serta hasilnya tidak memuaskan, ya, ini bisa berubah menjadi bencana.

“Saya ingat saat Mourinho di Man United, dia tidak bisa menangani Paul Pogba, dan saat itu Paul Pogba adalah salah satu nama besar di Eropa, namun hubungan mereka tidak berjalan lancar. Jadi, saya yakin keduanya harus segera menyelesaikan masalah ini, saling beradaptasi, dan membuat tim ini berjalan dengan baik serta bersemangat. Jika tidak, ini bisa menjadi bencana.”