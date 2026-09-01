Barcelona melanjutkan start tanpa henti mereka di musim La Liga dengan kemenangan dominan 5-2 atas Rayo Vallecano, tetapi malam itu menjadi milik Hamza Abdelkarim. Penyerang asal Mesir itu, yang telah menjadi sensasi sejak bergabung dengan klub, resmi menjalani debut kompetitifnya pada menit ke-86 laga tersebut. Debut itu menandai catatan sejarah penting, karena ia menjadi pemain Mesir pertama yang pernah tampil untuk Barca.

Merefleksikan momen bersejarah itu, striker muda tersebut tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya karena akhirnya menginjakkan kaki di lapangan di hadapan dukungan tuan rumah. "Saya sangat senang dengan partisipasi ini. Saya sangat bersemangat saat saya turun ke lapangan, dan ada sangat banyak penggemar, dan saya merasakan perasaan yang sangat luar biasa dan saya berharap bisa terus mengalaminya," kata Hamza kepada TV3.