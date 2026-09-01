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Hamza Abdelkarim mengenang 'perasaan luar biasa' setelah menjalani debut untuk Barcelona dalam pembantaian atas Rayo Vallecano
Debut impian di Camp Nou
Barcelona melanjutkan start tanpa henti mereka di musim La Liga dengan kemenangan dominan 5-2 atas Rayo Vallecano, tetapi malam itu menjadi milik Hamza Abdelkarim. Penyerang asal Mesir itu, yang telah menjadi sensasi sejak bergabung dengan klub, resmi menjalani debut kompetitifnya pada menit ke-86 laga tersebut. Debut itu menandai catatan sejarah penting, karena ia menjadi pemain Mesir pertama yang pernah tampil untuk Barca.
Merefleksikan momen bersejarah itu, striker muda tersebut tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya karena akhirnya menginjakkan kaki di lapangan di hadapan dukungan tuan rumah. "Saya sangat senang dengan partisipasi ini. Saya sangat bersemangat saat saya turun ke lapangan, dan ada sangat banyak penggemar, dan saya merasakan perasaan yang sangat luar biasa dan saya berharap bisa terus mengalaminya," kata Hamza kepada TV3.
- Getty Images Sport
Mengejar trofi di puncak klasemen
Kemenangan ini memastikan tim asuhan Hansi Flick tetap berada di puncak klasemen liga, mempertahankan catatan sempurna yang membuat mereka menyingkirkan para penantang di awal musim. Bagi Hamza, kesuksesan kolektif tim sama pentingnya dengan terobosan individunya. Ia memahami besarnya ekspektasi yang datang bersama seragam Barcelona dan bertekad memastikan klub tetap berada tepat di posisi mereka saat ini di klasemen.
Mengenai keunggulan Barcelona di klasemen liga Spanyol, ia berkata: "Berada di puncak sangat bagus bagi kami, dan memang di sinilah tempat kami seharusnya berada, dan kami harus terus seperti ini. Saya berharap bisa membantu tim semaksimal mungkin, dan kami bisa memenangi segalanya musim ini."
Pujian untuk superstar penyerang Barcelona
Transisi ke tim utama menjadi lebih mudah berkat kualitas rekan setim yang mengelilingi penyerang muda tersebut. Hamzaa cepat menyoroti dampak winger Brasil Raphinha, yang belakangan tampil sensasional. Keduanya jelas telah membangun ikatan yang kuat di lapangan latihan, dengan sang pemain senior memberikan teladan bagi para pemain muda untuk diikuti dalam hal penerapan dan fleksibilitas di tiga posisi lini depan.
"Raphinha adalah pemain luar biasa dan sosok yang sangat baik. Dia punya banyak talenta, dan kami tahu bahwa dia memberikan 100% usahanya di mana pun di lapangan," kata Hamza.
- Getty Images Sport
Keajaiban Lamine Yamal
Di luar para pemimpin senior, Hamza juga berbicara dengan penuh pujian tentang bakat lintas generasi milik Lamine Yamal. Sensasi remaja itu terus melampaui usianya lewat penampilan penentu kemenangan yang memikat para penggemar maupun rekan setimnya. Hamza mencatat bahwa bermain bersama sosok sekreatif itu adalah sebuah privilese, seraya mengakui bahwa kemampuan teknis dan visi Yamal menjadikannya salah satu prospek paling menarik dalam sepakbola dunia saat ini.
"Dia adalah pemain ajaib, kakinya luar biasa, kami semua senang menyaksikannya, dan dia selalu bermain untuk tim."
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