Dua musim beruntun finis di peringkat ke-17 memunculkan banyak pertanyaan yang tidak nyaman di Tottenham Hotspur Stadium, sementara kendali manajerial telah berpindah tangan melalui Ange Postecoglou, Thomas Frank, Igor Tudor, dan Roberto De Zerbi.

Status Premier League nyaris saja berhasil dipertahankan, yang berarti rencana-rencana lebih ambisius kini bisa disusun. Uang besar digelontorkan untuk mengatasi masalah tertentu, dengan Spurs ingin membelanjakan dana mereka demi keluar dari kesulitan.

Mateus Fernandes, Sandro Tonali, dan Jan Paul van Hecke didatangkan dengan total pengeluaran gabungan lebih dari £200 juta ($269 juta), sementara Andy Robertson dan Marcos Senesi tiba sebagai agen bebas. Pengalaman di Premier League menjadi fokus utama.

Tidak banyak pergerakan di sisi pemain keluar, dengan Van de Ven termasuk di antara aset paling berharga yang berhasil dipertahankan. Sempat ada kekhawatiran bahwa pemain internasional Belanda itu, yang sedang bertugas di Piala Dunia, bisa menjadi salah satu yang angkat kaki ke klub lain.

Sejumlah klub papan atas dikabarkan siap menguji keteguhan Tottenham, dengan tambahan bek berpengalaman diperlukan di Old Trafford, Anfield, dan Stamford Bridge, tetapi tidak ada kesepakatan yang tercapai, dan tidak ada indikasi bahwa hal itu akan segera terwujud.