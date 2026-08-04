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'Hampir terdegradasi' - Mengapa rumor transfer Micky van de Ven mereda di Tottenham setelah dikaitkan dengan Liverpool, Manchester United & Chelsea?
Bisnis transfer: Tottenham telah menggelontorkan dana besar
Dua musim beruntun finis di peringkat ke-17 memunculkan banyak pertanyaan yang tidak nyaman di Tottenham Hotspur Stadium, sementara kendali manajerial telah berpindah tangan melalui Ange Postecoglou, Thomas Frank, Igor Tudor, dan Roberto De Zerbi.
Status Premier League nyaris saja berhasil dipertahankan, yang berarti rencana-rencana lebih ambisius kini bisa disusun. Uang besar digelontorkan untuk mengatasi masalah tertentu, dengan Spurs ingin membelanjakan dana mereka demi keluar dari kesulitan.
Mateus Fernandes, Sandro Tonali, dan Jan Paul van Hecke didatangkan dengan total pengeluaran gabungan lebih dari £200 juta ($269 juta), sementara Andy Robertson dan Marcos Senesi tiba sebagai agen bebas. Pengalaman di Premier League menjadi fokus utama.
Tidak banyak pergerakan di sisi pemain keluar, dengan Van de Ven termasuk di antara aset paling berharga yang berhasil dipertahankan. Sempat ada kekhawatiran bahwa pemain internasional Belanda itu, yang sedang bertugas di Piala Dunia, bisa menjadi salah satu yang angkat kaki ke klub lain.
Sejumlah klub papan atas dikabarkan siap menguji keteguhan Tottenham, dengan tambahan bek berpengalaman diperlukan di Old Trafford, Anfield, dan Stamford Bridge, tetapi tidak ada kesepakatan yang tercapai, dan tidak ada indikasi bahwa hal itu akan segera terwujud.
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Mengapa Van de Ven masih di Tottenham?
Ketika ditanya mengapa ketertarikan terhadap Van de Ven belum ditindaklanjuti, mantan bek tengah Tottenham Hotspur, Alderweireld, yang berbicara bekerja sama dengan Hajper, mengatakan kepada GOAL: “Semua orang membicarakan Micky van de Ven dan kecepatannya, tetapi dia adalah bek yang sangat bagus. Saya berharap saya secepat dia!
“Tapi jangan lupa bahwa Tottenham Hotspur nyaris terdegradasi dan dia adalah bagian dari itu. Itulah kenyataannya. Terlepas dari sebagus apa dia, itulah kenyataannya. Mungkin klub-klub melihat itu dan berpikir dia seharusnya bisa berbuat lebih baik untuk membantu klub musim lalu.
“Di sisi lain, jika dia bertahan di Spurs, itu bukan situasi yang buruk baginya karena Anda bisa melihat perekrutan yang mereka lakukan. Atmosfer di sekitar klub sedang berubah. Dia bermain untuk manajer yang sangat bagus dalam diri Roberto De Zerbi. Mungkin sekarang adalah hal yang bagus untuk bertahan dan menunjukkan kepada semua orang bahwa sekarang Anda akan melihat kami yang sebenarnya setelah apa yang terjadi tahun lalu. Saya pikir ada peluang dan tantangan yang bahkan lebih besar baginya untuk dijalani di Spurs.”
Terbaik di dunia: Predikat besar untuk bintang Tottenham Hotspur
Di usia 25 tahun, Van de Ven masih belum mencapai puncak performanya dan masih memiliki potensi yang bisa digali. Alderweireld sebelumnya mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah bek asal Belanda yang cepat itu bisa menjadi bek tengah terbaik di sepakbola dunia: "Saya pikir dia punya mentalitas yang tepat. Tentu saja, tidak mudah ketika seluruh tim tidak bermain dengan baik untuk mencapai level yang sama karena dia ingin membantu dan hal-hal seperti itu. Saya rasa dia tidak menjalani musim terbaiknya karena klub, tetapi saya pikir dia punya potensi untuk menjadi salah satu bek tengah terbaik di dunia.
"Tentu saja, dia juga perlu meningkatkan levelnya, tetapi terkadang itu bagian dari tim. Dia punya atribut untuk menjadi sangat, sangat bagus. Dia masih belum terlalu tua, jadi dia bisa berkembang dan semoga dia ingin bertahan serta mengembangkan dirinya di klub."
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Kontrak Van de Ven: Kapan kesepakatan berakhir
Spurs mengikat Van de Ven dengan kontrak hingga musim panas 2029, sehingga mereka tidak berada di bawah tekanan untuk menjualnya. Tawaran tidak sedang diundang, karena mantan bintang Wolfsburg itu memiliki peran kunci dalam rencana De Zerbi, terutama saat kapten klub Cristian Romero disebut-sebut akan pindah ke tempat lain.
Salah satu kisah sukses langka bagi Tottenham belakangan ini tampaknya bersedia menghabiskan setidaknya satu musim lagi di ibu kota Inggris sebelum memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya, dengan ambisi individu yang perlu diimbangi oleh upaya kolektif.
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