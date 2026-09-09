Pemain berusia 24 tahun itu menunjukkan tingkat ketenangan dan kualitas teknik yang membuat para pundit terkagum-kagum. Menerima bola sekitar 30 yard dari gawang, pemain Irlandia itu melaju ke depan dengan penuh niat sebelum melepaskan tembakan kaki kiri mendatar yang akurat ke sudut jauh, gol yang terbukti menjadi pembeda pada malam ketika Betis merayakan kembalinya mereka ke kompetisi utama Eropa setelah 21 tahun absen.

Berbicara dalam perannya sebagai analis untuk TNT Sports, mantan pemain internasional Inggris Joe Cole tampak terkesan dengan ketenangan yang ditunjukkan Parrott dalam laga Liga Champions tersebut. Menganalisis gol kemenangan Parrott melawan Lille, ketika ia menyambar umpan terobosan sebelum menggeser bola dan menyelesaikannya dengan presisi, Cole mencatat kemiripannya dengan jimat Bayern Munich itu. "Ini hampir seperti Harry Kane," tambahnya. "Dia sepenuhnya mengendalikan situasi itu. Dia menjatuhkan bahunya saat dia mau. Dia menyeret bola sedikit keluar dari jangkauan pandangan bek dan melepaskan tembakan ke sisi jaring."