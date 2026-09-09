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'Hampir seperti Harry Kane' - Joe Cole terpukau oleh Troy Parrott saat mantan bintang Tottenham Hotspur itu mencetak gol kemenangan spektakuler di Liga Champions untuk Real Betis
Perbandingan dengan Harry Kane
Pemain berusia 24 tahun itu menunjukkan tingkat ketenangan dan kualitas teknik yang membuat para pundit terkagum-kagum. Menerima bola sekitar 30 yard dari gawang, pemain Irlandia itu melaju ke depan dengan penuh niat sebelum melepaskan tembakan kaki kiri mendatar yang akurat ke sudut jauh, gol yang terbukti menjadi pembeda pada malam ketika Betis merayakan kembalinya mereka ke kompetisi utama Eropa setelah 21 tahun absen.
Berbicara dalam perannya sebagai analis untuk TNT Sports, mantan pemain internasional Inggris Joe Cole tampak terkesan dengan ketenangan yang ditunjukkan Parrott dalam laga Liga Champions tersebut. Menganalisis gol kemenangan Parrott melawan Lille, ketika ia menyambar umpan terobosan sebelum menggeser bola dan menyelesaikannya dengan presisi, Cole mencatat kemiripannya dengan jimat Bayern Munich itu. "Ini hampir seperti Harry Kane," tambahnya. "Dia sepenuhnya mengendalikan situasi itu. Dia menjatuhkan bahunya saat dia mau. Dia menyeret bola sedikit keluar dari jangkauan pandangan bek dan melepaskan tembakan ke sisi jaring."
- Getty Images
Cole memuji sang 'finisher alami'
Beberapa pekan terakhir benar-benar berjalan cepat bagi Parrott. Ia langsung memberi dampak untuk tim asuhan Manuel Pellegrini, setelah menindaklanjuti gol penentu kemenangan pada akhir pekan dalam kemenangan 1-0 atas Real Madrid dengan gol krusial lainnya untuk memulai kampanye Liga Champions mereka dengan kemenangan. Bagi seorang pemain yang kerap diabaikan oleh manajer-manajer elite pada masa perkembangannya, dua penampilan beruntun yang menghasilkan gol penentu kemenangan ini menjadi titik balik penting dalam arah kariernya.
"Luar biasa pekan yang ia jalani. Menjadi penentu kemenangan di Liga Champions dan mencetak gol kemenangan melawan Real Madrid," kata Cole. "Dia finisher alami. Ini kisah yang hebat. Ini anak lain dari kepulauan ini; saya tahu dia anak Irlandia. Dia belajar mengasah kemampuannya. Dia pergi ke negara lain. Ini menyegarkan; pemain dari kawasan ini, pergi ke Eropa dan membuktikan... Dia sekarang bintang besar untuk Irlandia. Mereka mungkin menggantungkan harapan kepadanya."
Pellegrini memuji dampak instan dari bintang barunya
Kepercayaan sang manajer kepada Parrott membuahkan hasil besar, karena biaya transfer sang penyerang sebesar €16 juta sudah terlihat sebagai sebuah tawaran murah bagi Real Betis. Pellegrini telah menemukan penyerang yang mampu memimpin lini depan dengan kehadiran fisik sekaligus kehalusan teknis.
Berbicara setelah kemenangan di Liga Champions, Pellegrini cepat memuji ketajaman sang penyerang dan etos kerjanya sejak bergabung dengan skuad. "Saya benar-benar senang untuk Troy, mencetak dua gol dalam dua pertandingan sangat besar untuknya," kata Pellegrini.
- Getty Images Sport
Penebusan setelah siklus peminjaman di Tottenham
Perjalanan menuju sorotan Liga Champions ini sama sekali tidak mudah bagi Parrott. Sempat menembus tim utama Tottenham saat masih remaja, ia mendapat penilaian tinggi tetapi kesulitan menemukan jalan yang konsisten ke skuad utama di bawah berbagai rezim. Setelah beberapa kali menjalani masa peminjaman di berbagai level piramida sepak bola Inggris, Parrott akhirnya pindah ke Eredivisie bersama AZ Alkmaar untuk membangun kembali reputasinya.
"Anda tidak tahu seperti apa situasinya ketika dia berada di Spurs. Apakah dia kurang percaya diri? Apakah dia mendapat kesempatan yang tepat? Bakatnya jelas ada. Kredit untuknya; ketika dia pergi, berkembang, membuktikan dirinya, dan jika dia terus seperti ini, klub-klub besar akan mulai mengincarnya," tutup Cole.
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