Guardiola menegaskan bahwa telah ada kemajuan dalam pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak Foden, dan berharap Gvardiol akan segera memperpanjang kontraknya meskipun baru saja pulih dari cedera. Sky Sports melaporkan pada Kamis malam bahwa pembicaraan mengenai kontrak jangka panjang baru dengan sang bek sudah berlangsung.

"Saya bertanya kepada direktur olahraga saya, mereka [dengan Foden] hampir mencapai kesepakatan. Semoga hal ini akan terwujud. Namun, hal ini belum selesai," katanya kepada para wartawan.

Mengenai kontrak Gvardiol, Guardiola menambahkan: "Saya tidak punya informasi. Saya sangat ingin Gvardiol tetap di sini. Tidak mudah menemukan pemain seperti dia, jadi semoga dia bisa bertahan."