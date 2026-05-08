Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Hampir selesai, tapi belum final" - Pep Guardiola menanggapi pembicaraan kontrak Phil Foden dan Josko Gvardiol saat Man City berupaya memperpanjang kontrak kedua pemain tersebut
Pemerintah kota sedang berupaya menjamin masa depan para tokoh kunci
City hampir memastikan masa depan jangka panjang Foden, dengan pemain internasional Inggris tersebut dilaporkan telah menyetujui perpanjangan kontrak selama empat tahun yang akan membuatnya tetap di Etihad Stadium hingga 2030. Manajer Guardiola mengonfirmasi bahwa ia telah berbicara dengan direktur olahraga klub mengenai negosiasi tersebut. Pembicaraan berjalan dengan baik, meskipun kesepakatan belum final. City juga berminat untuk memperpanjang kontrak Gvardiol. Pemain asal Kroasia ini baru-baru ini mengalami masalah cedera, namun klub tetap bertekad untuk memberinya kontrak jangka panjang dan syarat yang lebih baik.
- Getty Images Sport
Guardiola memberikan kabar terbaru mengenai negosiasi
Guardiola menegaskan bahwa telah ada kemajuan dalam pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak Foden, dan berharap Gvardiol akan segera memperpanjang kontraknya meskipun baru saja pulih dari cedera. Sky Sports melaporkan pada Kamis malam bahwa pembicaraan mengenai kontrak jangka panjang baru dengan sang bek sudah berlangsung.
"Saya bertanya kepada direktur olahraga saya, mereka [dengan Foden] hampir mencapai kesepakatan. Semoga hal ini akan terwujud. Namun, hal ini belum selesai," katanya kepada para wartawan.
Mengenai kontrak Gvardiol, Guardiola menambahkan: "Saya tidak punya informasi. Saya sangat ingin Gvardiol tetap di sini. Tidak mudah menemukan pemain seperti dia, jadi semoga dia bisa bertahan."
Gvardiol kembali ke City
Guardiola juga mengungkapkan kebahagiaannya melihat Gvardiol kembali ke skuad setelah pulih dari cedera patah tulang kaki kanan yang membuatnya absen selama sekitar empat bulan.
"Dia sedang berlatih," tambah sang manajer. "Sudah berbulan-bulan lamanya. Musim lalu, dia adalah pemain penting bagi kami, bermain di semua pertandingan, dan kemudian tubuhnya mengatakan sudah cukup. Senang dia kembali."
"Semoga dia bisa membantu kami di paruh akhir musim ini dan tampil bagus di Piala Dunia bersama Kroasia. Musim depan kami bisa memilikinya dalam performa terbaiknya. Bek tengah, bek sayap. Dia bisa memainkan peran yang berbeda dengan sangat cepat, sangat lincah, sungguh bagus dia kembali. Seperti Ruben juga."
- Getty Images Sport
Fokuslah untuk menyelesaikan kesepakatan sebelum bursa transfer musim panas
City bertekad untuk menyelesaikan kedua negosiasi tersebut sebelum jendela transfer musim panas dibuka. Bertindak lebih awal akan menghilangkan potensi gangguan dan mencegah meningkatnya minat dari klub-klub pesaing. Klub tetap yakin bahwa Gvardiol akan mendapatkan kesempatan bermain sebelum akhir musim dan berpotensi masuk dalam skuad tim nasional Kroasia untuk Piala Dunia mendatang.
Sementara itu, City masih memburu gelar juara Liga Premier. Tim asuhan Guardiola berada di posisi kedua klasemen, tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen Arsenal, dengan satu pertandingan tersisa. Setelah melawan Brentford, City akan menjamu Crystal Palace di liga sebelum menghadapi Chelsea di final Piala FA akhir pekan depan.