Hampir saja! Bintang muda Arsenal, Bukayo Saka, nyaris saja merebut rekor Liga Premier dari legenda Man Utd, Wayne Rooney, setelah bergabung dengan Thierry Henry dalam klub eksklusif tersebut
Menurut situs webresmi Liga Premier, Saka secara resmi mencatatkan namanya dalam buku rekor saat Arsenal menang 1-0 atas Burnley. Lulusan akademi Hale End ini memang belum mampu memecahkan rekor usia yang dipegang Rooney, namun ia telah bergabung dengan klub eksklusif para pemain yang berhasil mencapai tonggak 50 gol dan 50 assist untuk The Gunners di kompetisi ini. Ia menjadi pemain ketiga dalam sejarah klub yang mencapai prestasi tersebut, bergabung dengan legenda seperti Henry, yang mencatatkan 175 gol dan 74 assist, serta Bergkamp, yang mencatatkan 87 gol dan 94 assist.
Saka telah mengalami kemajuan pesat sejak dipromosikan langsung dari akademi ke tim utama Arsenal pada Juli 2019. Sepanjang karier seniornya, ia telah mencatatkan 311 penampilan di semua kompetisi, dengan menyumbang 81 gol. Perannya musim ini sangat krusial dalam 48 pertandingan, di mana ia telah bermain selama 3.173 menit. Pemain sayap ini telah mencetak 11 gol dan tujuh assist secara keseluruhan, termasuk tujuh gol dan lima assist dalam 31 penampilan di Liga Premier.
Setelah sebelumnya berhasil mengangkat trofi FA Cup pada tahun 2020 dan dua trofi Piala Super Inggris, sang pemain sayap kini berada di ambang kejayaan tertinggi. Arsenal memiliki peluang untuk memastikan gelar juara Liga Premier jika Manchester City kehilangan poin saat menghadapi Bournemouth atau Aston Villa. Namun, bahkan jika City memenangkan kedua pertandingan sisa mereka, Arsenal hanya perlu meraih kemenangan dalam laga terakhir musim ini. Klub ini akan bertandang ke markas Crystal Palace pada hari Minggu, dengan mengetahui bahwa tiga poin akan menjamin mereka meraih gelar liga yang telah lama dinanti.
Di luar persaingan sengit perebutan gelar domestik, Arsenal menghadapi tantangan besar di kancah Eropa. Setelah laga terakhir mereka di liga, skuad ini akan bertolak ke Budapest untuk menghadapi PSG dalam final Liga Champions UEFA pada 30 Mei. Saka berharap dapat membawa klub idola masa kecilnya meraih gelar Eropa pertama dalam sejarah mereka.