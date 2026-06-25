Hal ini dilaporkan oleh surat kabar olahraga Spanyol, AS. Menurut laporan tersebut, transfer ini "hampir rampung" karena semua pihak telah mencapai kesepakatan. Di Ajax, ter Stegen akan kembali bertemu dengan Pelatih Michel, yang dikenalnya dari masa setengah tahunnya di Girona. Kiper asal Jerman itu sempat dipinjamkan pada paruh kedua musim lalu untuk menambah jam terbang menjelang Piala Dunia. Namun, ia segera mengalami cedera paha yang membuatnya absen cukup lama dan juga membuatnya tidak bisa ikut serta dalam turnamen di Amerika Utara tersebut.
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"Hampir rampung": Marc-Andre ter Stegen dikabarkan akan pindah dari FC Barcelona ke klub juara Eropa yang paling banyak meraih gelar
Musim panas lalu, Barca mendatangkan Joan Garcia dari rival sekota mereka, Espanyol, sebagai pesaing bagi ter Stegen dengan biaya transfer sebesar 25 juta euro. Pelatih Hansi Flick menjadikan pemain baru tersebut sebagai kiper utama barunya, sehingga ter Stegen tidak lagi memiliki masa depan di klub Catalan tersebut meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2028. Karena ia menjalani operasi punggung, ia tetap bertahan di klub tersebut — dan kemudian mencoba memulai babak baru bersama Girona pada musim dingin.
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Barca memberikan kejelasan mengenai posisi penjaga gawang
Kepindahan ke Ajax ini sangat tepat bagi Barca untuk terus merampingkan skuad di posisi penjaga gawang dan menciptakan kejelasan: Di klub juara Spanyol tersebut, Joan Garcia tetap menjadi kiper utama yang tak tergantikan, sementara Wojciech Szczesny menunggu giliran bermain sebagai kiper cadangan. Menurut laporan tersebut, dua talenta muda, Ander Astralaga dan Aron Yaakobishvili, akan bersaing memperebutkan posisi kiper ketiga di klub Catalan tersebut.
Barca baru-baru ini menjual kiper lainnya, Inaki Pena, ke Panathinaikos di Yunani dengan harga tiga juta euro. David Kochen dipinjamkan ke Lyngby di Denmark selama satu musim.
- Getty Images Sport
Ter Stegen telah bermain untuk Barca selama dua belas tahun
Marc-Andre ter Stegen pindah dari klub juniornya, Borussia Mönchengladbach, ke FC Barcelona pada tahun 2014 dengan nilai transfer sebesar dua belas juta euro. Bersama klub Catalan tersebut, ia tujuh kali menjuarai liga dan juga menjuarai Liga Champions pada musim 2014/15.
Statistik Marc-Andre ter Stegen pada musim 25/26:
Permainan: 3 Gol yang kebobolan: 2 Pertandingan tanpa kebobolan: 1 Menit bermain: 270