"Hampir rampung": Marc-Andre ter Stegen dari Barcelona dikabarkan akan dipinjamkan selama satu musim ke klub papan atas Eropa

Kepindahan ke Ajax ini sangat tepat bagi Barca untuk terus merampingkan skuad di posisi penjaga gawang dan menciptakan kejelasan: Di klub juara Spanyol tersebut, Joan Garcia tetap menjadi kiper utama yang tak tergantikan, sementara Wojciech Szczesny menunggu giliran bermain sebagai kiper cadangan. Menurut laporan tersebut, dua talenta muda, Ander Astralaga dan Aron Yaakobishvili, akan bersaing memperebutkan posisi kiper ketiga di klub Catalan tersebut.

Barca baru-baru ini menjual kiper lainnya, Inaki Pena, ke Panathinaikos di Yunani dengan harga tiga juta euro. David Kochen dipinjamkan ke Lyngby di Denmark selama satu musim.