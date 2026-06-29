Hampir pensiun, kini menjadi kapten lini serang baru Feyenoord: siapa itu Nacho Ferri?

Selain itu, berkat postur tubuhnya yang gagah, ia sering berperan sebagai 'titik tumpu'. Ferri adalah titik umpan yang baik dan sering memastikan timnya dapat terus mengembangkan serangan serta menempatkan para pemain kreatif di sekelilingnya pada posisi yang tepat. Hal itu juga tercermin dari statistiknya. Dibandingkan dengan penyerang lain di Liga Pro Belgia, ia unggul dalam memenangkan duel (272) dan duel udara (157), serta hampir tidak pernah kehilangan bola. Sepanjang musim 2025/26, menurut statistik Fotmob, ia hanya kehilangan bola sebanyak 51 kali. Dengan demikian, ia berperan sebagai titik tumpu yang ideal, baik saat menerima umpan di kaki maupun saat bergerak ke lini belakang pertahanan lawan.
Ferri memang tidak memiliki kecepatan puncak yang mutlak, tetapi berkat fisik, daya lari, dan etos kerjanya, ia mampu menciptakan banyak ancaman, sekaligus membuka ruang bagi pemain lain. Penyerang asal Spanyol ini tidak segan-segan berjuang keras, mengejar bola, dan melakukan gerakan lari. Hampir setiap bola, seberapa pun mustahil situasinya, ia kejar, dan seringkali berhasil.DAZN Pro LeagueDAZN Pro League
Namun, hal ini sekaligus menjadi kekuatan sekaligus keterbatasannya. Ia memenangkan banyak duel berkat karakternya, tetapi sering kali harus melakukan pelanggaran untuk melakukannya. Musim lalu, ia melakukan tak kurang dari 71 pelanggaran dan juga sering dihukum: secara total ia menerima tujuh kartu kuning, angka yang cukup tinggi untuk seorang penyerang. Musim sebelumnya, saat masih di Kortrijk, jumlahnya bahkan lebih tinggi: sembilan kartu kuning.
Para penggemar Feyenoord dapat mengharapkan seorang penyerang yang pekerja keras, gigih, dan bersemangat. Dalam hal ini, ia—bersama dengan kekuatan duel dan sundulannya—agak mirip dengan Ueda. Dengan 81 aksi bertahan dan 57 penguasaan bola, ia telah menjadi sosok yang sangat penting bagi Westerlo dalam hal menekan dan merebut bola. Ia merebut penguasaan bola sebanyak 20 kali di depan gawang lawan, lebih banyak daripada 92,4% penyerang di Liga Pro Belgia.DAZN Pro LeagueDAZN Pro League