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Nacho FerriVoetbalzone
Daily Loos

Diterjemahkan oleh

Hampir pensiun, kini menjadi kapten lini serang baru Feyenoord: siapa itu Nacho Ferri?

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Analysis
Feyenoord
N. Ferri

Feyenoord akan segera memperkenalkan Nacho Ferri sebagai rekrutan keduanya. Klub asal Rotterdam tersebut dilaporkan membayar delapan juta euro untuk striker berusia 21 tahun dari Westerlo, sebuah angka yang menurut jurnalis transfer Sacha Tavolieri berpotensi meningkat hingga sepuluh juta euro.

Seperti apa tipe pemain Ferri dan mengapa ia masuk dalam radar Feyenoord? Voetbalzone telah meninjau rekaman permainannya dan statistiknya. Kesimpulannya? Dengan Ferri, Feyenoord mendatangkan seorang penyerang yang kuat secara fisik dengan etos kerja yang baik dan semangat yang luar biasa. Ia kuat dalam sundulan dan bersemangat, namun masih kurang memiliki naluri pembunuh dan kehalusan teknis yang menjadi ciri khas seorang penyerang kelas atas. Meskipun demikian, pemain asal Spanyol ini merupakan kandidat yang menjanjikan untuk menggantikan Ayase Ueda, yang kemungkinan akan hengkang dari Rotterdam.

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    Tugas berat yang harus diemban

    Melalui transfer ini, para pembuat kebijakan di Rotterdam ingin bersiap-siap menghadapi kemungkinan hengkangnya Ueda, yang baru saja menjalani musim yang gemilang. Penyerang asal Jepang ini, setelah awal musim yang sulit di Rotterdam, berhasil menjadi pencetak gol terbanyak di VriendenLoterij Eredivisie dengan 25 gol dari 31 pertandingan.

    Di Piala Dunia pun, penyerang berusia 27 tahun ini menunjukkan kemampuannya. Dengan dua gol dan satu assist dari tiga pertandingan, ia membuktikan bahwa ia juga mampu tampil gemilang di panggung internasional. Prestasi-prestasinya pun tidak luput dari perhatian. Pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan pekan lalu bahwa Ueda diminati di luar negeri. Menurutnya, ia berpotensi pindah ke Bundesliga atau Premier League musim panas ini. Beredar rumor bahwa Everton, Leeds United, dan Brighton & Hove Albion menunjukkan ketertarikan padanya. Sejauh mana minat klub-klub tersebut konkret, belum diketahui.

    Ferri pun harus mengisi posisi yang tidak mudah, dan ekspektasi terhadapnya sangat tinggi. Namun, seperti apa tipe pemain yang akan dimiliki pelatih baru Giovanni van Bronckhorst musim depan, dan apakah ia memiliki kemampuan untuk membuat penonton di De Kuip segera melupakan Ueda?


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  • Pria yang nyaris berhenti

    Hampir saja Ferri berhenti bermain sepak bola saat masa remajanya, demikian dilaporkan oleh Algemeen Dagblad. Penyerang tersebut sangat menderita akibat pertumbuhan yang pesat. Seperti yang sering terjadi, hal itu tak terhindarkan menimbulkan masalah fisik, begitu pula yang dialami Ferri.

    Saat itu, ia bermain untuk UD Alzira, sebuah klub yang berkompetisi di divisi kelima Spanyol. Ia memang ambisius, tetapi prestasinya belum juga membuahkan hasil, hingga masa pandemi COVID-19 tiba dan ia menjadi lebih kuat secara fisik, lebih kokoh, dan lebih cepat. Ia mulai mencetak lebih banyak gol, yang membuatnya masuk dalam radar beberapa klub besar Spanyol. Namun, petualangan di luar negeri menantinya.

    Pada tahun 2021, klub Jerman Eintracht Frankfurt memanfaatkan kesempatan ini dan mendatangkan penyerang bertubuh jangkung (1,92 meter) tersebut dari Alzira. Pada akhirnya, ia tampil dalam 13 pertandingan untuk klub papan atas Jerman tersebut, di mana ia berhasil mencetak satu gol. Ia tidak berhasil benar-benar menembus tim utama di Jerman. Masa peminjaman di klub Belgia KV Kortrijk diharapkan dapat mengembalikannya ke jalur yang benar, dan hal itu berhasil.

    Pada musim 2024/25, ia mencetak delapan gol dalam 34 pertandingan dan meninggalkan kesan yang begitu baik di Belgia sehingga klub sesama liga, Westerlo, pun berani merekrutnya setahun kemudian. Musim panas lalu, ia dibeli oleh KVC Westerlo seharga 1,5 juta euro, sebuah kepindahan yang ternyata menguntungkannya.

    Dalam 37 pertandingan, ia mencetak sebelas gol dan juga memberikan empat assist. Meskipun penyelesaian akhir terkadang masih kurang, ia berhasil memberikan kesan yang sangat baik sebagai “titik tumpu” dan “titik referensi” sehingga masa tinggalnya di Westerlo hanya berlangsung satu tahun, dan ia pun akan tampil di De Kuip pada musim depan.


  • Pemain seperti apa dia?

    Tentu saja, statistik tidak menceritakan segalanya, tetapi statistik tersebut memberi kita gambaran umum yang baik mengenai profil seseorang, jadi mari kita bahas hal itu terlebih dahulu.

    Statistik Ferri musim lalu bersama Westerlo sangat mengesankan, terutama jika dilihat dari aspek penyerangan. Dengan sebelas gol, ia menempati peringkat ketujuh dalam daftar pencetak gol terbanyak liga Belgia. Sebuah prestasi yang luar biasa, terutama mengingat performa timnya yang naik-turun. Namun, sang penyerang juga belum menunjukkan potensi maksimalnya jika kita membandingkan angkanya dengan penyerang lain di liga tersebut. Misalnya, ia memiliki xG (gol yang diharapkan) sebesar 16,2 dan melepaskan tembakan terbanyak di liga: sebanyak 101 kali. Selain itu, ia paling sering menembak ke gawang (42 kali) dan melakukan sundulan paling sering di antara semua penyerang di liga. Dengan demikian, Ferri sering berada dalam posisi yang menjanjikan, tetapi tidak selalu mampu memanfaatkannya dengan baik.


  • Ferri memang telah membuktikan musim lalu bahwa ia memiliki insting yang tajam di depan gawang. Penyerang ini terus-menerus mencari ruang kosong di depan gawang dan sering kali mengelabui para bek dengan bergerak menjauh dari belakang mereka, seperti pada contoh di bawah ini. Dalam contoh tersebut, ia mengelabui lawan dengan terlebih dahulu bergerak ke dalam dan kemudian menjauh dari belakang lawan. Dengan tinggi badannya dan teknik sundulan yang prima, ia juga mampu menciptakan ancaman melalui udara.

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    Dalam contoh-contoh tersebut terlihat apa yang membuatnya menjadi penyerang yang baik. Ia terus-menerus mengamati lawan langsungnya dan selalu mengawasinya. Jika ia menyadari bahwa bek tengah kehilangan fokus sejenak, ia langsung melakukan gerakan lari dan berhasil mengejutkan bek tersebut. Dengan cara itulah ia menciptakan peluang berbahaya dengan berlari dari belakang lawan.

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  • Selain itu, berkat postur tubuhnya yang gagah, ia sering berperan sebagai 'titik tumpu'. Ferri adalah titik umpan yang baik dan sering memastikan timnya dapat terus mengembangkan serangan serta menempatkan para pemain kreatif di sekelilingnya pada posisi yang tepat. Hal itu juga tercermin dari statistiknya. Dibandingkan dengan penyerang lain di Liga Pro Belgia, ia unggul dalam memenangkan duel (272) dan duel udara (157), serta hampir tidak pernah kehilangan bola. Sepanjang musim 2025/26, menurut statistik Fotmob, ia hanya kehilangan bola sebanyak 51 kali. Dengan demikian, ia berperan sebagai titik tumpu yang ideal, baik saat menerima umpan di kaki maupun saat bergerak ke lini belakang pertahanan lawan.

    Ferri memang tidak memiliki kecepatan puncak yang mutlak, tetapi berkat fisik, daya lari, dan etos kerjanya, ia mampu menciptakan banyak ancaman, sekaligus membuka ruang bagi pemain lain. Penyerang asal Spanyol ini tidak segan-segan berjuang keras, mengejar bola, dan melakukan gerakan lari. Hampir setiap bola, seberapa pun mustahil situasinya, ia kejar, dan seringkali berhasil.

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    Namun, hal ini sekaligus menjadi kekuatan sekaligus keterbatasannya. Ia memenangkan banyak duel berkat karakternya, tetapi sering kali harus melakukan pelanggaran untuk melakukannya. Musim lalu, ia melakukan tak kurang dari 71 pelanggaran dan juga sering dihukum: secara total ia menerima tujuh kartu kuning, angka yang cukup tinggi untuk seorang penyerang. Musim sebelumnya, saat masih di Kortrijk, jumlahnya bahkan lebih tinggi: sembilan kartu kuning.

    Para penggemar Feyenoord dapat mengharapkan seorang penyerang yang pekerja keras, gigih, dan bersemangat. Dalam hal ini, ia—bersama dengan kekuatan duel dan sundulannya—agak mirip dengan Ueda. Dengan 81 aksi bertahan dan 57 penguasaan bola, ia telah menjadi sosok yang sangat penting bagi Westerlo dalam hal menekan dan merebut bola. Ia merebut penguasaan bola sebanyak 20 kali di depan gawang lawan, lebih banyak daripada 92,4% penyerang di Liga Pro Belgia.

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  • Kelemahannya

    Ferri bukanlah pemain sepak bola yang memiliki teknik halus dengan sentuhan lembut. Gaya bermain penyerang asal Spanyol ini terkesan agak kaku, kasar, dan belum terasah. Terutama di ruang sempit, saat lawan bermain dengan formasi pertahanan yang rapat, dia tidak akan banyak membantu jika Anda ingin menembus barisan pertahanan tersebut. Dalam sentuhan pertama dan penguasaan bolanya, masih banyak yang perlu diperbaiki. Seringkali, dalam situasi dengan ruang yang lebih luas, ia bisa mengimbangi tekniknya yang kurang mumpuni dengan fisiknya. Dalam hal ini, ia sangat berguna jika Anda ingin bermain melewati blok pertahanan dan menciptakan ancaman melalui umpan silang (dini).

    Selain itu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ia bukanlah seorang “pembunuh” sejati—ia masih terlalu sering membuang peluang—namun ia adalah pemain dengan semangat yang luar biasa, dan ia berkembang dengan cepat. Jika membandingkan statistik musimnya di Kortrijk dengan di Westerlo, terlihat bahwa ia menciptakan lebih banyak peluang, melepaskan lebih banyak tembakan, dan lebih sering berada di posisi yang menjanjikan.

    Terakhir, ia harus belajar mengelola energinya dengan lebih cerdas dan efektif. Etos kerjanya adalah kekuatan utamanya, namun di sisi lain juga menjadi musuh terbesarnya, terbukti dari banyaknya pelanggaran dan kartu kuning yang diterimanya. Seorang penyerang terkadang harus menghemat tenaganya agar bisa tampil maksimal pada saat yang tepat, melakukan gerakan lari, atau mengubah situasi yang menjanjikan menjadi gol.


  • Kesimpulan

    Nacho Ferri sangat sesuai dengan profil yang dicari Feyenoord. Pemain asal Spanyol ini memiliki fisik yang kuat, kemampuan sundulan yang mumpuni, dan merupakan titik tumpu serangan yang ideal: karakteristik yang juga dimiliki oleh Ueda. Sementara pemain asal Jepang itu tampil gemilang dalam hal efisiensi di depan gawang musim ini, Ferri masih terlalu sering membuang peluang. Ia adalah permata mentah yang penuh potensi, namun masih harus membuktikan diri di level Eredivisie.