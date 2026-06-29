Hampir pensiun, kini menjadi kapten lini serang baru Feyenoord: siapa itu Nacho Ferri?

Hampir saja Ferri berhenti bermain sepak bola saat masa remajanya, demikian dilaporkan oleh Algemeen Dagblad. Penyerang tersebut sangat menderita akibat pertumbuhan yang pesat. Seperti yang sering terjadi, hal itu tak terhindarkan menimbulkan masalah fisik, begitu pula yang dialami Ferri.

Saat itu, ia bermain untuk UD Alzira, sebuah klub yang berkompetisi di divisi kelima Spanyol. Ia memang ambisius, tetapi prestasinya belum juga membuahkan hasil, hingga masa pandemi COVID-19 tiba dan ia menjadi lebih kuat secara fisik, lebih kokoh, dan lebih cepat. Ia mulai mencetak lebih banyak gol, yang membuatnya masuk dalam radar beberapa klub besar Spanyol. Namun, petualangan di luar negeri menantinya.

Pada tahun 2021, klub Jerman Eintracht Frankfurt memanfaatkan kesempatan ini dan mendatangkan penyerang bertubuh jangkung (1,92 meter) tersebut dari Alzira. Pada akhirnya, ia tampil dalam 13 pertandingan untuk klub papan atas Jerman tersebut, di mana ia berhasil mencetak satu gol. Ia tidak berhasil benar-benar menembus tim utama di Jerman. Masa peminjaman di klub Belgia KV Kortrijk diharapkan dapat mengembalikannya ke jalur yang benar, dan hal itu berhasil.

Pada musim 2024/25, ia mencetak delapan gol dalam 34 pertandingan dan meninggalkan kesan yang begitu baik di Belgia sehingga klub sesama liga, Westerlo, pun berani merekrutnya setahun kemudian. Musim panas lalu, ia dibeli oleh KVC Westerlo seharga 1,5 juta euro, sebuah kepindahan yang ternyata menguntungkannya.

Dalam 37 pertandingan, ia mencetak sebelas gol dan juga memberikan empat assist. Meskipun penyelesaian akhir terkadang masih kurang, ia berhasil memberikan kesan yang sangat baik sebagai “titik tumpu” dan “titik referensi” sehingga masa tinggalnya di Westerlo hanya berlangsung satu tahun, dan ia pun akan tampil di De Kuip pada musim depan.



