"Hampir mustahil!" FC Barcelona dikabarkan mengincar transfer besar-besaran dari Bundesliga

Pemain ini hanya terikat kontrak sebagai pemain pinjaman dari Manchester United hingga akhir musim di Barcelona, namun kemungkinan besar ia tidak akan bertahan karena tuntutan gaji yang tinggi dari pemain asal Inggris tersebut. Opsi pembelian senilai 30 juta euro tidak digunakan.

Namun demikian, pihak Blaugrana menyadari bahwa transfer Diomande akan sangat sulit direalisasikan, mengingat pemain berusia 19 tahun tersebut masih terikat kontrak dengan Leipzig hingga tahun 2030. Menurut kabar yang beredar, tuntutan biaya transfer Leipzig dilaporkan melebihi angka 100 juta euro, yang hampir mustahil dipenuhi oleh klub Catalan yang sedang mengalami kesulitan finansial.

Selain itu, Barcelona bukanlah satu-satunya klub yang tertarik untuk merekrut pemain asal Pantai Gading tersebut. FC Bayern München, Manchester United, FC Liverpool, serta klub-klub dari Spanyol dilaporkan juga mengincarnya. Oleh karena itu, surat kabar Sport menyebutnya sebagai "transfer impian yang hampir mustahil" bagi Barcelona.