Menurut laporan surat kabar Spanyol Sport, pihak Barcelona sedang mengincar transfer Yan Diomande dari RB Leipzig. Para petinggi Barcelona tampaknya melihat pemain muda asal Pantai Gading itu sebagai kandidat yang tepat untuk mengisi posisi sayap kiri yang akan kosong jika Marcus Rashford hengkang.
Diterjemahkan oleh
"Hampir mustahil!" FC Barcelona dikabarkan mengincar transfer besar-besaran dari Bundesliga
Pemain ini hanya terikat kontrak sebagai pemain pinjaman dari Manchester United hingga akhir musim di Barcelona, namun kemungkinan besar ia tidak akan bertahan karena tuntutan gaji yang tinggi dari pemain asal Inggris tersebut. Opsi pembelian senilai 30 juta euro tidak digunakan.
Namun demikian, pihak Blaugrana menyadari bahwa transfer Diomande akan sangat sulit direalisasikan, mengingat pemain berusia 19 tahun tersebut masih terikat kontrak dengan Leipzig hingga tahun 2030. Menurut kabar yang beredar, tuntutan biaya transfer Leipzig dilaporkan melebihi angka 100 juta euro, yang hampir mustahil dipenuhi oleh klub Catalan yang sedang mengalami kesulitan finansial.
Selain itu, Barcelona bukanlah satu-satunya klub yang tertarik untuk merekrut pemain asal Pantai Gading tersebut. FC Bayern München, Manchester United, FC Liverpool, serta klub-klub dari Spanyol dilaporkan juga mengincarnya. Oleh karena itu, surat kabar Sport menyebutnya sebagai "transfer impian yang hampir mustahil" bagi Barcelona.
- Getty Images
Leipzig sangat ingin memperpanjang kontrak dengan Diomande
Menurut Sky, Leipzig memang berencana memperpanjang kontrak pemain berusia 19 tahun itu untuk setidaknya mencegah kepergiannya pada musim panas mendatang. Dengan demikian, pihak pemain telah diberi tahu mengenai rencana kenaikan gaji, sementara dari segi olahraga dan ekonomi, Leipzig juga berada dalam posisi yang nyaman.
Leipzig baru saja merekrut Diomande dari CD Leganes, klub di divisi kedua Spanyol, dengan biaya 20 juta euro menjelang musim ini. Dengan 10 gol liga dan tujuh assist dalam 26 pertandingan, ia termasuk salah satu bintang muda yang menonjol di musim Bundesliga saat ini.
Yan Diomande: Statistik Bundesliga bersama RB Leipzig
Pertandingan resmi
Gol
Assist
26
10
7