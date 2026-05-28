Dalam pertandingan babak kedua melawan petenis Argentina Juan Manuel Cerúndolo, petenis Italia itu awalnya tampak akan menang dengan mudah, sebelum tiba-tiba kehilangan konsentrasi pada set ketiga saat skor 5-2 dan hampir tidak bisa mengembalikan bola. Dengan suhu 33 derajat di tempat teduh, panas tampaknya mengganggunya; petenis peringkat satu dunia itu berulang kali mencari sedikit bayangan yang ada di Center Court.
Getty Images
Diterjemahkan oleh
Hampir mengalami kekalahan telak - dan tersingkir secara mengejutkan? Drama yang menimpa favorit utama Jannik Sinner di Prancis Terbuka
Dalam beberapa tahun terakhir, Sinner sering kali kesulitan menyesuaikan diri dengan suhu tinggi — saat melawan Cerúndolo, masalah mulai muncul pada set ketiga. Tim pendukung Sinner tampak kebingungan ketika ia harus kehilangan gim servisnya sendiri tanpa berhasil meraih satu poin pun. Saat skor 6:3, 6:2, 5:4 untuk Sinner, ia tidak bisa melanjutkan permainan dan mengambil waktu istirahat medis. Ia mengaku merasa "pusing".
Sinner kemudian kembali ke lapangan. Namun, awalnya ia tetap tidak tampil baik dan akhirnya kalah di set ketiga serta kehilangan servisnya di set keempat. Ia terancam tersingkir secara mengejutkan.