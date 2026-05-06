‘Hampir berujung perkelahian’ - Keributan kembali terjadi di Real Madrid saat Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni terlibat dalam ‘pertengkaran sengit’
Kekacauan di lapangan latihan Valdebebas
Menurut MARCA, suasana di Real Madrid telah mencapai titik kritis. Valverde dan Tchouameni nyaris bentrok fisik setelah terjadi pertengkaran sengit yang dengan jelas menggambarkan keretakan internal yang saat ini melanda skuad. Insiden tersebut bermula dari sebuah tekel biasa dalam sesi latihan, namun sebuah pelanggaran memicu salah satu konfrontasi paling agresif yang pernah terjadi di lapangan latihan klub. Kedua pemain saling berhadapan, saling dorong, dan melanjutkan pertengkaran verbal mereka di ruang ganti. Insiden tidak menyenangkan ini dengan cepat menjadi bahan pembicaraan di Valdebebas, membuat staf dan rekan setim terkejut dengan kemarahan yang ditunjukkan.
Perpecahan yang semakin dalam di dalam tim yang merasa frustrasi
Konflik terbaru ini merupakan gejala dari tim yang semakin terpecah belah. Madrid kini berada dalam posisi yang genting, menduduki peringkat kedua klasemen Liga dengan 77 poin setelah 34 pertandingan. Mereka tertinggal 11 poin—selisih yang tak terkejar—dari pemuncak klasemen Barcelona yang mengoleksi 88 poin. Hilangnya tekanan kompetitif tampaknya telah memicu meluapnya rasa frustrasi yang telah lama terpendam. Hubungan antara beberapa tokoh kunci telah memburuk drastis, dengan beberapa pemain bahkan tidak saling berbicara lagi. Kelelahan emosional telah menciptakan lingkungan yang tidak sehat di mana bahkan sesi latihan sederhana pun menjadi tidak stabil, dan staf pelatih menghadapi tantangan yang berat.
Ketidakharmonisan Arbeloa dan perselisihan di ruang ganti belakangan ini
Keretakan di dalam tim dilaporkan tidak hanya terjadi di antara para pemain, karena hubungan dengan Alvaro Arbeloa pun semakin memanas. Laporan menyebutkan bahwa hingga enam pemain saat ini tidak berbicara dengannya. Selain itu, konflik lain muncul awal pekan ini yang melibatkan Antonio Rudiger dan Alvaro Carreras. Meskipun bek asal Spanyol itu berusaha meredam situasi secara terbuka dengan menyatakan: "Insiden dengan rekan setim itu hanya terjadi sekali, tidak relevan, dan sudah diselesaikan," kenyataan di balik pintu tertutup menceritakan kisah yang berbeda. Akumulasi dari perselisihan-perselisihan ini menunjukkan bahwa skuad tersebut benar-benar mulai retak di tepinya.
El Clásico semakin mendekat saat musim ini mencapai titik kritisnya
Waktu terjadinya perselisihan ini sungguh tidak tepat, mengingat Madrid sedang bersiap menghadapi El Clásico pada Minggu nanti. Kekalahan akan menjadi pukulan telak, karena Barcelona hanya membutuhkan satu poin lagi untuk secara resmi dinobatkan sebagai juara. Kecuali para pemain bersatu, perpecahan internal ini mengancam akan menghancurkan sisa-sisa kebanggaan yang tersisa dalam musim yang suram ini.