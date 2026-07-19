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Hampir 60.000 mil, 115 jam penerbangan, dan 21 bandara! Catatan perjalanan Gianni Infantino untuk Piala Dunia 2026 dalam angka, menjelang laga final antara Argentina dan Spanyol yang akan digelar di New Jersey
Maraton di langit bagi ketua FIFA
Piala Dunia 2026 menjadi edisi turnamen dengan cakupan geografis terluas sejak pertama kali diselenggarakan, mencakup tiga negara, 16 kota tuan rumah, dan empat zona waktu yang berbeda. Untuk mengikuti perkembangan pertandingan, Infantino menggunakan jet Gulfstream G650 dari armada pemerintah Qatar, yang dioperasikan oleh Qatar Airways—sponsor turnamen tersebut.
Saat peluit akhir dibunyikan di MetLife Stadium, Infantino akan telah mencatat sekitar 115 jam penerbangan selama turnamen ini, menurut laporan Associated Press. Jumlah ini belum termasuk penerbangan repositioning maupun 29 jam perjalanan yang diperlukan untuk pergi ke Doha guna menghadiri pemakaman mantan emir Qatar.
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Angka yang belum pernah terjadi sebelumnya di tiga negara
Jarak yang ditempuh oleh presiden FIFA ini hampir sulit dipercaya, dengan total 59.281 mil (95.403 kilometer) sambil memanfaatkan 21 bandara berbeda di seluruh negara tuan rumah. Angka jarak tempuh ini belum termasuk perjalanan ke Qatar dan kembali, namun tetap melebihi jarak gabungan penerbangan pulang-pergi antara New York dan Singapura, Los Angeles dan Doha, serta London dan Perth. Pada hari tersibuknya, 26 Juni, Infantino menempuh jarak 5.772 mil.
Infantino berhasil menonton setidaknya satu pertandingan di seluruh 16 venue Piala Dunia, dengan Hard Rock Stadium di Miami menjadi tempat yang paling sering dikunjunginya dengan lima pertandingan. Dalam 13 hari, presiden tersebut berhasil menghadiri dua pertandingan dalam satu hari, yang sering kali melibatkan stadion-stadion yang berjarak ratusan mil satu sama lain.
Dampak lingkungan dari format yang diperluas
Meskipun logistik administratifnya mengesankan, dampak lingkungan dari perjalanan yang begitu luas ini tidak luput dari perhatian. Hanya dalam babak semifinal saja, jet pribadi tersebut mencatat 23 kali penyeberangan perbatasan internasional di Amerika Utara, yang menambah jejak karbon yang besar pada format turnamen yang sudah sangat besar ini.
FIFA telah berjanji untuk mengurangi emisi karbon dari Piala Dunia dan kegiatan terkait hingga setengahnya pada tahun 2030 dan berkomitmen untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2040. Strategi keberlanjutan dan hak asasi manusia Piala Dunia 2026 organisasi tersebut menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim. Namun, ketergantungan pada penerbangan pribadi bagi para pejabat tinggi turnamen ini sangat bertolak belakang dengan tujuan keberlanjutan tersebut. Menurut AP News, FIFA tidak menanggapi permintaan komentar melalui email mengenai jadwal dan pengaturan perjalanan Infantino.
- Getty Images
Persiapan terakhir menjelang pertandingan penentuan di New Jersey
Infantino berhasil menghadiri 43 pertandingan sebelum hari Minggu, namun rekor beruntunnya mengalami kendala logistik kecil tepat sebelum final. Data dari FlightAware menunjukkan bahwa pesawat Gulfstream semula dijadwalkan terbang dari New Jersey ke Miami agar tiba tepat waktu untuk pertandingan perebutan tempat ketiga antara Inggris dan Prancis, namun pesawat tersebut tidak pernah lepas landas. Badai petir menyebabkan penundaan penerbangan yang parah di bandara-bandara wilayah Kota New York pada hari Sabtu, menurut Administrasi Penerbangan Federal (FAA).
Pada akhirnya, jarak tempuh 59.281 mil yang ditempuh Infantino mencerminkan cakupan yang semakin luas dari kompetisi andalan FIFA. Meskipun Piala Dunia 2026 telah berhasil menggabungkan tiga negara besar menjadi satu turnamen yang terpadu, upaya logistik yang rumit yang diperlukan untuk mengelolanya terlihat jelas dalam data penerbangan tersebut.
Jadwal perjalanan presiden ini menjadi bukti nyata betapa luasnya wilayah tuan rumah di Amerika Utara, mulai dari penerbangan lintas benua yang melelahkan selama 5 jam 44 menit dari Miami ke Seattle, hingga penerbangan singkat selama 28 menit dari Seattle ke Vancouver.
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