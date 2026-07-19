Hampir 60.000 mil, 115 jam penerbangan, dan 21 bandara! Catatan perjalanan Gianni Infantino untuk Piala Dunia 2026 dalam angka, menjelang laga final antara Argentina dan Spanyol yang akan digelar di New Jersey

Infantino berhasil menghadiri 43 pertandingan sebelum hari Minggu, namun rekor beruntunnya mengalami kendala logistik kecil tepat sebelum final. Data dari FlightAware menunjukkan bahwa pesawat Gulfstream semula dijadwalkan terbang dari New Jersey ke Miami agar tiba tepat waktu untuk pertandingan perebutan tempat ketiga antara Inggris dan Prancis, namun pesawat tersebut tidak pernah lepas landas. Badai petir menyebabkan penundaan penerbangan yang parah di bandara-bandara wilayah Kota New York pada hari Sabtu, menurut Administrasi Penerbangan Federal (FAA).

Pada akhirnya, jarak tempuh 59.281 mil yang ditempuh Infantino mencerminkan cakupan yang semakin luas dari kompetisi andalan FIFA. Meskipun Piala Dunia 2026 telah berhasil menggabungkan tiga negara besar menjadi satu turnamen yang terpadu, upaya logistik yang rumit yang diperlukan untuk mengelolanya terlihat jelas dalam data penerbangan tersebut.

Jadwal perjalanan presiden ini menjadi bukti nyata betapa luasnya wilayah tuan rumah di Amerika Utara, mulai dari penerbangan lintas benua yang melelahkan selama 5 jam 44 menit dari Miami ke Seattle, hingga penerbangan singkat selama 28 menit dari Seattle ke Vancouver.