Menurut laporan dari The Athletic, Spurs berhasil memenangkan persaingan untuk mendapatkan gelandang Mateus Fernandes dari West Ham United, klub yang baru saja terdegradasi dari Liga Premier.
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Hampir 100 juta euro untuk seorang pemain liga divisi dua? Tottenham Hotspur tampaknya memenangkan persaingan untuk mendapatkan gelandang yang sangat diincar tersebut
Yang paling menonjol adalah nilai transfernya. Menurut laporan tersebut, Tottenham akan mentransfer jumlah yang dijamin setara dengan lebih dari 98 juta euro (85 juta pound) untuk mendapatkan jasa pemain berusia 21 tahun itu ke klub di London Timur Laut. Selain itu, masih bisa ditambah dengan pembayaran bonus.
Pemain itu sendiri dilaporkan telah memberikan lampu hijau untuk pindah ke Spurs; lagipula, kemungkinan Fernandes tetap bertahan di West Ham hampir mustahil mengingat The Hammers telah terdegradasi ke Championship, liga kasta kedua.
Tottenham tampaknya berhasil mengungguli beberapa pesaing ternama dalam perburuan ini. Menurut informasi dari Athletic, Manchester United serta beberapa klub Premier League lainnya yang tidak disebutkan namanya menunjukkan minat pada gelandang tengah tersebut. Tampaknya Spurs berhasil mengungguli para pesaingnya dengan tawaran yang lebih tinggi.
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Fernandes gagal masuk skuad Portugal untuk Piala Dunia
Di tengah performa West Ham yang cukup mengecewakan, Fernandes menjadi salah satu dari sedikit titik terang pada musim lalu. Di semua kompetisi, ia tampil dalam 42 pertandingan—di mana ia mencetak lima gol dan memberikan lima assist.
Pemain berusia 21 tahun ini baru bergabung dengan West Ham pada musim panas lalu, saat ia pindah ke London dari FC Southampton dengan biaya transfer sebesar 44 juta euro (38 juta pound).
Untuk tim nasional Portugal, ia baru sekali diturunkan – dalam pertandingan persahabatan melawan AS pada bulan April, ia masuk sebagai pemain pengganti lima menit sebelum pertandingan berakhir. Ia tidak berhasil masuk ke dalam skuad 26 pemain untuk Piala Dunia di AS, Kanada, dan Meksiko.