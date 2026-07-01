Hampir 100 juta euro untuk seorang pemain liga divisi dua? Tottenham Hotspur tampaknya memenangkan persaingan untuk mendapatkan gelandang yang sangat diincar tersebut

Yang paling menonjol adalah nilai transfernya. Menurut laporan tersebut, Tottenham akan mentransfer jumlah yang dijamin setara dengan lebih dari 98 juta euro (85 juta pound) untuk mendapatkan jasa pemain berusia 21 tahun itu ke klub di London Timur Laut. Selain itu, masih bisa ditambah dengan pembayaran bonus.

Pemain itu sendiri dilaporkan telah memberikan lampu hijau untuk pindah ke Spurs; lagipula, kemungkinan Fernandes tetap bertahan di West Ham hampir mustahil mengingat The Hammers telah terdegradasi ke Championship, liga kasta kedua.

Tottenham tampaknya berhasil mengungguli beberapa pesaing ternama dalam perburuan ini. Menurut informasi dari Athletic, Manchester United serta beberapa klub Premier League lainnya yang tidak disebutkan namanya menunjukkan minat pada gelandang tengah tersebut. Tampaknya Spurs berhasil mengungguli para pesaingnya dengan tawaran yang lebih tinggi.