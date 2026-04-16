Hambatan mental? Callum Hudson-Odoi mendapat nasihat ‘dasar-dasar’ dari legenda Nottingham Forest, Stan Collymore, saat pemain sayap The Reds itu diberi tahu cara menemukan kembali semangatnya yang hilang

Saat ditanya apakah Hudson-Odoi perlu meningkatkan ketahanan mentalnya sama seperti kecerdasan taktisnya, ikon The Reds Collymore — dalam wawancara eksklusif dengan GOAL melalui Best Betting Bonuses — mengatakan: “Saya rasa begitu. Menurut saya ini lucu karena ketika saya memulai karier saya, dua klub sebelum saya bergabung dengan Forest, saya bermain di Crystal Palace dan manajer saat itu, Steve Coppell, yang juga merupakan pemain sayap hebat untuk Man United dan Inggris, ingin saya menjadi pemain sayap. Dan saya selalu ingat dia berkata kepada saya—kadang-kadang saya bermain di sayap kanan, tapi kebanyakan di kiri—‘lihat, jika kamu sedang mengalami masa-masa buruk sebagai pemain sayap, yang perlu kamu lakukan hanyalah mengingat dasar-dasarnya, melewati pemain lawan, mengoper bola ke kotak penalti, enam dari sepuluh kali, itu saja’.

“Dan kamu bisa bayangkan seseorang seperti Brian Clough berkata kepada John Robertson—aku tahu dia mungkin pemain terbaik Eropa selama tiga atau empat tahun, tapi Robbo tidak butuh nasihat di akhir kariernya. Dia jelas terus bermain untuk Derby dan saat pindah ke utara untuk bermain di Skotlandia. Dia tahu, lewati bek sayap, kirim umpan silang ke kotak penalti.

“Saya pikir yang terjadi kadang-kadang dengan pemain sayap adalah mereka mencoba menjadi terlalu cerdik—mereka awalnya melewati seseorang, lalu mengembalikan bola, dan mengembalikannya lagi, dan sebelum mereka sadar, mereka melihat kotak penalti yang ramai dan mengembalikan bola. Lalu itu menjadi terlalu mudah dan menjadi kebiasaan.

“Saya pikir bagi Hudson-Odoi, tidak masalah apakah tim lawan datang ke City Ground dan menyerang mereka atau tidak—apakah mereka mundur, Burnley mungkin akan mundur—dia hanya butuh manajer untuk memberi dukungan dan berkata, ‘tambahkan sedikit kapur di sepatu Anda, di garis samping’. Bermainlah sangat lebar karena menurut saya banyak pemain sayap yang mempersempit ruang gerak mereka sendiri. Mereka terlalu sering masuk ke dalam dari garis samping, yang berarti Anda berada lima, enam, atau 10 yard lebih dekat ke bek sayap.

“Berdiri di garis samping, yang memberi jarak maksimal antara kamu dan bek sayap agar bisa menerima bola dan mendapatkan momentum. Lewati dia, kirim umpan silang untuk [Chris] Wood—itu saja yang perlu kamu lakukan. Kalahkan pemainnya, kirim bola untuk Woody. Atau jangan kalahkan pemainnya dan kirim bola untuk Woody. Menurutku, cara itu benar-benar menyederhanakan proses.

“Dan semua pelatih dan manajer yang pernah saya kerja sama yang memiliki pemain sayap, terutama pemain sayap yang bagus, mereka mengatakan kepada mereka, kadang-kadang dengan bahasa yang jelas, ‘lewati bek sayap dan kirim bola ke kotak penalti’. Saya pikir begitu kamu melakukannya sekali dan merasakan kesenangan serta melihat umpan silang yang bagus masuk, maka kamu berpikir, oke, bek sayap itu mulai mundur sedikit, memberi kamu ruang lebih, dan itu menjadi sebab-akibat.

“Jadi bagi Cal, ini mungkin masalah mental. Dia sekarang terlalu sering memperlambat permainan atau mundur ke belakang dan mengoper bola ke dalam lapangan daripada yang seharusnya, berbeda dengan masa kejayaan [Anthony] Elanga di sayap kanan, dia di sayap kiri, menerobos melewati lawan, mengoper ke Woody, yang mencetak gol. Dia hanya perlu kembali melakukan hal-hal dasar itu.”