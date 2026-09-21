Terkadang, seni seorang nomor satu justru terletak pada kemampuannya menyembunyikan seninya sendiri. Membuat sesuatu yang sebenarnya tidak alami tampak alami, sesuatu yang bagi orang lain sangat rumit tampak sederhana. Gary Lineker termasuk dalam kategori juara seperti ini: tanpa gerak-gerik berlebihan, tanpa konsesi pada estetika yang semata-mata untuk dirinya sendiri, tidak pernah berlebihan. Untuk unggul, ia hanya membutuhkan beberapa meter, sering kali beberapa detik, kadang cukup satu sentuhan.
Bakatnya terutama hidup dalam apa yang terjadi sebelum bola sampai kepadanya. Lineker mengamati, mengendus, bergerak. Saat yang lain bereaksi terhadap jalannya permainan, dia seolah sudah membaca ke mana arahnya. Ia memiliki rahasia para penyerang besar di kotak penalti: semacam jam batin yang berjalan beberapa detik lebih cepat daripada milik orang lain. Kualitas yang sulit diukur dan bahkan lebih sulit diajarkan.
Pada zaman kuno, hal itu akan disebut sebagai “ars celare artem”, atau “seni menyembunyikan seni”, sebuah konsep yang dekat dengan Quintilianus. Lineker menjadikannya nyaris sebagai filosofi sepak bola. Ia tidak memiliki kekuatan dahsyat para penyerang tengah besar, juga bukan repertoar akrobatik para virtuoso, ia tidak suka melewati setengah tim lawan dan jarang sekali mencoba mencetak gol yang mustahil. Ia melakukan sesuatu yang tampaknya lebih elementer: tiba di tempat ke mana bola akan datang. Sebelum bek. Sebelum kiper. Kadang bahkan sebelum rekan setimnya memutuskan untuk mengoper bola kepadanya.
Berkat sportivitas dan gaya saat menafsirkan peran penyerang tengah, ia mendapat julukan “Gentleman of the Goal”. Alih-alih bertarung dengan para bek, ia selalu berusaha mendahului mereka.
Dan ia mencetak banyak gol: di negaranya sendiri, di Spanyol, bahkan pada bab terakhir kariernya yang eksotis di Jepang. Ia melakukannya dengan seragam Inggris, terutama ketika panggung menjadi semakin besar dan kaki para pemain lain mulai terasa berat. Enam gol di Meksiko '86, empat di Italia '90: total 10 gol di Piala Dunia, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih pemain Inggris mana pun sebelum dirinya.