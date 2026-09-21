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Lineker All Of FameGetty Images
Paolo Camedda
Diterjemahkan oleh

Hall of Fame XVII - Gary Lineker, “Sang Gentlemen gol” yang menjadikan antisipasi sebagai seninya

G. Lineker
FEATURES
Hall of Fame
England
Everton
Leicester City
Tottenham Hotspur
Barcelona

Deretan gol di mana pun ia bermain, Sepatu Emas di Meksiko '86 dan karier tanpa kartu: Gary Lineker masuk Hall of Fame

Terkadang, seni seorang nomor satu justru terletak pada kemampuannya menyembunyikan seninya sendiri. Membuat sesuatu yang sebenarnya tidak alami tampak alami, sesuatu yang bagi orang lain sangat rumit tampak sederhana. Gary Lineker termasuk dalam kategori juara seperti ini: tanpa gerak-gerik berlebihan, tanpa konsesi pada estetika yang semata-mata untuk dirinya sendiri, tidak pernah berlebihan. Untuk unggul, ia hanya membutuhkan beberapa meter, sering kali beberapa detik, kadang cukup satu sentuhan.


Bakatnya terutama hidup dalam apa yang terjadi sebelum bola sampai kepadanya. Lineker mengamati, mengendus, bergerak. Saat yang lain bereaksi terhadap jalannya permainan, dia seolah sudah membaca ke mana arahnya. Ia memiliki rahasia para penyerang besar di kotak penalti: semacam jam batin yang berjalan beberapa detik lebih cepat daripada milik orang lain. Kualitas yang sulit diukur dan bahkan lebih sulit diajarkan.


Pada zaman kuno, hal itu akan disebut sebagai “ars celare artem”, atau “seni menyembunyikan seni”, sebuah konsep yang dekat dengan Quintilianus. Lineker menjadikannya nyaris sebagai filosofi sepak bola. Ia tidak memiliki kekuatan dahsyat para penyerang tengah besar, juga bukan repertoar akrobatik para virtuoso, ia tidak suka melewati setengah tim lawan dan jarang sekali mencoba mencetak gol yang mustahil. Ia melakukan sesuatu yang tampaknya lebih elementer: tiba di tempat ke mana bola akan datang. Sebelum bek. Sebelum kiper. Kadang bahkan sebelum rekan setimnya memutuskan untuk mengoper bola kepadanya.


Berkat sportivitas dan gaya saat menafsirkan peran penyerang tengah, ia mendapat julukan “Gentleman of the Goal”. Alih-alih bertarung dengan para bek, ia selalu berusaha mendahului mereka.


Dan ia mencetak banyak gol: di negaranya sendiri, di Spanyol, bahkan pada bab terakhir kariernya yang eksotis di Jepang. Ia melakukannya dengan seragam Inggris, terutama ketika panggung menjadi semakin besar dan kaki para pemain lain mulai terasa berat. Enam gol di Meksiko '86, empat di Italia '90: total 10 gol di Piala Dunia, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih pemain Inggris mana pun sebelum dirinya.


  • Anak penjual buah dan sayur

    Sebelum dunia mengenal wajah itu sebagai sosok anak baik-baik yang seolah abadi dan selebrasi yang nyaris selalu terukur, Gary Winston Lineker hanyalah putra seorang penjual buah dari Leicester. Lahir pada 30 November 1960, ia tumbuh besar dengan membantu ayahnya, Barry, di pasar kota dan membagi gairahnya pada dua olahraga yang sangat Inggris: sepak bola dan kriket. 


    Bahkan, untuk beberapa waktu, sama sekali tidak pasti cabang mana dari dua disiplin itu yang akan menjadi masa depannya. “Saya punya masa kecil yang bahagia dan tenang,” tuturnya bertahun-tahun kemudian kepada ‘The Observer’.  “Dari usia 11 hingga 16 tahun - tambahnya dalam wawancara dengan 'The Independent' - saya pikir saya punya peluang lebih besar di kriket daripada di sepak bola”.


    Sang ayah bangun pukul empat pagi untuk pergi ke pasar grosir. Di sana ia membeli buah untuk dijual kembali pada siang hari di Leicester Market, lalu pada malam hari pulang ke rumah untuk mengurus pembukuan. Namun kenangan paling jelas dari masa kecil Lineker adalah yang lain: dirinya bermain sepak bola di kebun rumah. “Hidup saya - jelasnya lagi kepada ‘The Observer’ - selalu didominasi oleh olahraga”.


    Meski begitu, di sekolah ada yang meragukan bahwa Gary benar-benar bisa memiliki masa depan itu. Ia tidak memiliki fisik seorang anak yang ditakdirkan, dan ketika memutuskan untuk menekuni sepak bola, beberapa guru menyarankannya untuk memikirkan profesi yang lebih aman. 


    Beruntung, Leicester melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Klub itu menerimanya di akademi pada 1976. Lineker saat itu masih berusia 15 tahun, kurus, ringan, jauh dari sosok penyerang yang kelak akan meneror lini pertahanan di separuh dunia. Namun ia sudah memiliki sesuatu yang tak akan bisa diberikan oleh gym mana pun: rasa akan ruang dan waktu.


    Dalam rapor kelulusannya, yang ia peroleh pada 1977, beberapa guru mencatat bahwa “anak itu terlalu fokus pada sepak bola” dan karena itu “ia tidak akan pernah bisa mencari nafkah”. Itu adalah salah satu kekeliruan yang begitu dermawan dihadirkan sejarah olahraga: penilaian yang tampaknya masuk akal, tetapi pada akhirnya menjadi sangat keliru.


    Yang terutama menyadari kualitas sepak bolanya adalah Jock Wallace, yang beberapa tahun kemudian memberinya debut di tim utama. “Tak seorang pun membayangkan apa yang ada di dalam diri anak itu – kata pelatih asal Skotlandia itu kepada ‘El País’ pada 1986 -. Dia tidak menonjol, Anda bisa memandangnya sesuka hati dan dia sama sekali tidak menonjol. Tapi saya tahu dia punya sesuatu: di dalam dirinya ada seorang pencetak gol”.


    Debut di tim utama datang pada Hari Tahun Baru 1979, melawan Oldham Athletic. Awalnya sama sekali tidak gemilang: Lineker harus menunggu, berkembang, memperkuat fisik, dan merebut tempatnya. Namun ketika ia berhasil melakukannya, ia mulai mencetak gol dengan keteraturan yang kemudian menjadi ciri khasnya. Ia berkontribusi pada kembalinya Leicester ke kasta tertinggi dan, musim demi musim, anak dari pasar kota itu menjadi idola Filbert Street.


    Pada musim 1983/84 ia mencetak 22 gol di liga. Setahun kemudian jumlahnya naik menjadi 24 dan ia memenangkan daftar pencetak gol terbanyak First Division bersama Kerry Dixon. Seorang bintang telah lahir. Leicester mulai terasa sempit baginya. Bakatnya menuntut panggung yang lebih besar.


    Ketika pada musim panas 1985 ia meninggalkan The Foxes, catatannya adalah 103 gol dalam 216 penampilan secara keseluruhan selama tujuh musim, empat di antaranya dijalani di Second Division dan tiga di First Division. Everton yang memenangkan persaingan untuk mendapatkan jasanya. The Toffees adalah juara bertahan Inggris dan menginvestasikan sekitar 800 ribu poundsterling, setara dengan sedikit kurang dari satu juta euro, untuk memberinya tugas meneruskan warisan gol Andy Gray. Lineker menjawab dengan satu-satunya cara yang ia kenal. Dengan mencetak gol.


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  • Setahun untuk menjadi besar

    Di Liverpool, ia hanya butuh satu musim untuk meninggalkan jejak yang tak mampu ditorehkan banyak pesepakbola sepanjang karier mereka. Ia mencetak 40 gol dalam total 57 penampilan, 30 di antaranya di liga, dan merebut gelar top skor Inggris untuk tahun kedua secara beruntun. Everton finis kedua di First Division dan kalah di final FA Cup dari Liverpool, tetapi Lineker kini sudah benar-benar melampaui batas-batas provinsi.


    Paradoksnya, musim paling produktif dalam kariernya di Inggris itu tidak memberinya satu pun trofi. Namun, musim itu memberinya sesuatu yang mungkin bahkan lebih penting: tempat di antara para penyerang besar Eropa.

    Sementara itu, Lineker juga mulai menaklukkan Inggris. Debutnya di tim nasional terjadi pada 26 Mei 1984, ketika Bobby Robson memainkannya melawan Skotlandia di Hampden Park. Ia berusia 23 tahun dan tidak memiliki latar belakang internasional sebagai sosok yang sejak awal sudah ditakdirkan: bahkan seragam The Three Lions pun harus ia perjuangkan selangkah demi selangkah.


    Gol pertamanya datang setahun kemudian dan seiring ledakannya bersama Leicester dan Everton, bobotnya di tim Robson pun kian besar. Lineker pun tiba pada musim panas 1986 bukan lagi sebagai alternatif, melainkan sebagai penyerang tengah yang bisa dijadikan tumpuan Inggris untuk membangun ambisi mereka. Pada usia 25 tahun, ia berada di puncak kematangan sepakbolanya. Ia hanya kekurangan satu panggung yang cukup besar untuk menunjukkan kepada dunia apa yang sudah mulai disadari Inggris. Panggung itu adalah Piala Dunia '86, turnamen yang akan mengubah dimensi internasionalnya untuk selamanya.


    Meski begitu, di Meksiko petualangan The Three Lions tidak dimulai dengan pertanda terbaik. Lineker datang ke turnamen dengan lengan bawah yang retak dan tim Robson mengawali dengan buruk: kalah dari Portugal, imbang tanpa gol melawan Maroko. Setelah dua pertandingan, Inggris mengoleksi satu poin, belum mencetak gol, dan ada risiko nyata tersingkir lebih awal.


    Untuk lolos, mereka harus mengalahkan Polandia. Lineker hanya butuh 34 menit. Mula-mula ia menyambar bola dari Gary Stevens dan mendahului kiper. Lalu ia mengubah umpan silang rendah dari Steve Hodge menjadi gol. Terakhir, ia memanfaatkan keluarnya Józef Mlynarczyk yang tidak sempurna dan menuntaskan hat-trick yang mengantarkan Inggris ke babak 16 besar. Tiga gol itu, semuanya dicetak dalam satu babak, mengangkatnya menjadi salah satu tokoh utama turnamen.


    Bertahun-tahun kemudian, Lineker memilih hat-trick itu sebagai momen terindah dari dua Piala Dunia yang ia jalani. “Bukan karena itu gol-gol hebat - jelasnya kepada ‘Fifa.com’ -. Saya rasa tak satu pun gol saya pernah seperti itu.”


    Kerendahan hati memang merupakan salah satu kebajikan besar Lineker. Bahkan saat mengenang seninya sendiri, ia tetap menyembunyikannya. Di turnamen itu ia kembali mencetak gol: 2 gol ke gawang Paraguay di babak 16 besar, membuat totalnya menjadi 5 gol dalam 2 pertandingan. Namun, di perempat final, yang menanti Inggris adalah Argentina. Dan yang menanti Lineker adalah sejarah.


  • Gary bersujud kepada Maradona

    22 Juni 1986, Stadion Azteca di Mexico City. Ada pertandingan yang menjadi bagian dari kalender dan ada pula yang, pada satu titik, berhenti memiliki tanggal. Argentina-Inggris adalah salah satunya.


    Empat menit saja sudah cukup bagi Maradona untuk menghadiahkan kepada sepak bola dua gambar yang ditakdirkan menjadi abadi dan nyaris tak dapat didamaikan satu sama lain. Mula-mula ia mengecoh Peter Shilton dengan apa yang kemudian ia sendiri sebut sebagai ‘tangan Tuhan’. Lalu ia menorehkan mahakaryanya, ‘gol abad ini’: Diego bergerak dari wilayah permainannya sendiri dan mengubah sebelas detik menjadi sebuah karya seni: lebih dari lima puluh meter, melewati lima lawan, termasuk Shilton, lalu bola masuk ke gawang kosong. 


    Dari tipu daya menuju yang sublim. Sebuah ringkasan dari sang ‘nomor 10’ yang akan membuat Dunia jatuh cinta dan membawanya meraih Piala Dunia itu. Lalu Lineker? Ia menyaksikan semua itu dari sisi lain lapangan tanpa bisa berbuat banyak. Bertahun-tahun kemudian ia mengaku kepada Fifa.com: “Untuk pertama kalinya dalam karier saya, saya ingin bertepuk tangan untuk gol lawan”.


    Namun sore itu tidak berakhir dengan dwigol nomor 10 Argentina tersebut. Lima menit menjelang laga usai, John Barnes, yang bersama Gary telah mengasah pemahaman yang hebat, lolos di sisi kiri dan mengirim bola ke tiang jauh. Lineker melakukan apa yang selalu ia lakukan: datang. Sundulan, 2-1. Tak lama setelah itu Barnes membangun sebuah serangan yang nyaris identik dan untuk sesaat tampak seolah sejarah bisa memberi Inggris satu peluang terakhir. Bomber Everton itu kembali menyambar umpan silang, tetapi kali ini belum cukup.


    Argentina lolos. Maradona merebut Piala Dunia. Namun ada kejayaan juga bagi Lineker: berkat gol itu ke gawang Argentina, Gary menjadi top skor Piala Dunia, orang Inggris pertama yang mampu melakukannya, dan merebut Sepatu Emas. Itulah jawaban paling tegas bagi mereka yang, bertahun-tahun sebelumnya, meragukan masa depan anak bertubuh kecil kurus itu di dunia sepak bola. Seperti biasa, dalam diam, tanpa banyak kegaduhan.


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  • Lineker di Barcelona

    Ketika Piala Dunia di Meksiko berakhir, Barcelona sudah menunggunya. Terry Venables, sesama orang Inggris sepertinya, menginginkannya di Camp Nou dan klub Catalunya itu menginvestasikan sekitar 2,8 juta poundsterling, lebih dari 3 juta euro saat ini, untuk membawanya ke Spanyol.


    Bahasanya, iklimnya, sepak bolanya berubah. Kebiasaan Lineker tidak berubah. Pada musim pertamanya di Catalunya, ia mencetak total 21 gol dan yang paling utama, ia mencetak tiga gol dalam pertandingan yang di Barcelona nilainya lebih besar daripada yang lain. Pada 31 Januari 1987 di Camp Nou digelar ‘Clasico’ melawan Real Madrid. Lineker mencetak gol tiga kali dan Barça menang 3-2. Sebuah penampilan yang memberinya tempat selamanya dalam sejarah Barcelona.


    Kebersamaan dengan Barcelona akan berlangsung tiga musim. Gelar Liga tidak datang, tetapi Lineker mengangkat Copa del Rey pada 1988 dan Piala Winners pada 1989. Catatan keseluruhannya adalah 52 gol dalam 138 pertandingan resmi.


    Kemudian angin berubah. Johan Cruijff mengambil alih Barcelona dan membentuk ulang tim itu sesuai filosofi sepak bolanya. Lineker juga dimainkan di sisi sayap, jauh dari gawang dan dari ruang-ruang tempat naluri antisipasinya membuat perbedaan. 


    Ia terus mencetak gol, tetapi memahami bahwa tempatnya, kini, ada di tempat lain. Maka pada musim panas 1989, bagi Lineker, saat untuk pulang ke rumah memang sudah tiba.


  • Italia '90 dan Piala FA di kuil Wembley

    Yang masih menunggunya adalah Terry Venables, kali ini sebagai pelatih Tottenham. Dan Lineker melanjutkan kisahnya dari titik saat ia meninggalkannya: 24 gol pada musim liga pertamanya dan satu lagi gelar top skor.


    Namun di tengah kehidupan keduanya di Inggris ada Piala Dunia keduanya. Italia '90 berbeda dari Meksiko. Lineker bukan lagi kejutan yang menerobos ke panggung utama: ia adalah penyerang tengah berpengalaman dari Inggris yang mulai benar-benar percaya bisa melangkah hingga akhir.


    Ia mencetak gol melawan Republik Irlandia pada fase grup, di Sant'Elia, Cagliari. Tepat pada laga itu pula ia mengalami momen paling memalukan dalam kariernya. Menjadi korban masalah usus, pada babak kedua ia terpaksa buang air besar di lapangan. Ia menceritakannya bertahun-tahun kemudian dengan autoironi khasnya: “Saya mencoba masuk ke duel dengan seorang lawan, saya terlalu memaksakan diri, saya rileks dan... mhhhhhh! Setelah kejadian itu saya punya kebebasan bergerak yang belum pernah saya rasakan selama pertandingan. Saya tidak pernah melihat para bek menjaga saya dari jarak sejauh itu!”.


    Setelah melewati kejadian tak terduga itu, bomber Piala Dunia '86 tersebut mencetak dua penalti melawan Kamerun di perempat final. Di semifinal, di Turin, lawannya adalah Jerman Barat. Jerman memecah kebuntuan lewat Andreas Brehme. Lineker menyamakan kedudukan sepuluh menit sebelum laga usai. Pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu, lalu adu penalti. 


    Stuart Pearce dan Chris Waddle gagal. Inggris terhenti sebelas meter dari final, sementara bombernya berhenti di 4 gol. Pupus sudah mimpi untuk sekali lagi menjadi raja gol turnamen, tetapi 10 gol itu menjadikannya pemain Inggris pertama yang mencapai dua digit gol di Piala Dunia.


    Dari kekalahan itu lahirlah salah satu kalimat paling terkenal yang pernah diucapkan tentang sepak bola: “Sepak bola adalah permainan sederhana: dua puluh dua pria mengejar sebuah bola selama 90 menit dan pada akhirnya Jerman yang menang”.


    Sebuah kalimat yang menjadi peribahasa. Lagi pula, aforisme terbaik sering kali membutuhkan luka untuk menjadi universal.


    Setahun kemudian akhirnya datang juga sebuah gelar di tanah air. Tottenham mencapai final Piala FA melawan Nottingham Forest dan di kuil Wembley menang 2-1 setelah perpanjangan waktu. Bagi Lineker, yang tidak mencetak gol di final dan juga melihat penaltinya ditepis, itu adalah akhir dari sebuah kutukan. Untuk sekali ini ia tidak perlu menulis kalimat terakhirnya sendiri. Terkadang, untuk menang, cukup sekadar berada di sana.


    Pada tahun berikutnya, kisahnya dengan Inggris juga berakhir. Lineker datang ke Euro '92 dengan selisih satu gol dari pemegang rekor Bobby Charlton. Pada laga terakhir grup melawan Swedia, saat The Three Lions masih bersaing untuk lolos, Graham Taylor menariknya keluar pada babak kedua. 


    Gary meninggalkan lapangan tanpa tahu bahwa ia tak akan pernah lagi mengenakan seragam itu. Pengejarannya terhadap Charlton berakhir di sana: 48 gol dalam 80 penampilan. Sebuah catatan yang hingga hari ini masih menempatkannya di posisi keempat dalam daftar pencetak gol sepanjang masa Inggris.


  • Perjalanan terakhir

    Pada 1992, di usia 31 tahun, Lineker memilih destinasi yang bagi pesepakbola besar Eropa saat itu terasa seperti sesuatu yang belum dikenal: Jepang. Striker asal Leicester itu meneken kontrak dengan Nagoya Grampus Eight dan menjadi salah satu wajah internasional yang dipanggil untuk mengiringi lahirnya J-League.


    Namun, kondisi fisiknya mulai menagih harga. Cedera membatasi bab terakhir kariernya dan pada 1994, di usia 33 tahun, setelah 23 penampilan dan 9 gol, tibalah saatnya untuk berhenti. Lineker meninggalkan sepakbola profesional setelah hampir 650 pertandingan bersama klub dan Inggris serta lebih dari 300 gol.


    Terlepas dari gol-golnya, gelar top skor, dan kesuksesan paling gemilang, kini ia kerap dikenang karena sebuah angka yang mungkin menggambarkannya lebih baik daripada yang lain.


    Angka itu adalah nol: nol kartu merah, nol kartu kuning. Dalam satu karier profesional penuh. Sebuah rekor yang nyaris tidak nyata bagi seorang penyerang yang telah menghabiskan lima belas tahun di antara para bek lawan, tetapi itu menggambarkan dengan baik sepakbola Gary Lineker. 


    Bomber asal Leicester itu membangun seluruh kariernya di atas satu keuntungan kecil: beberapa meter, beberapa detik. Itu sudah cukup untuk mendahului lawan, kadang-kadang bahkan rekan setimnya sendiri, lalu mencetak gol. Itulah seninya.