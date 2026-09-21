Sebelum dunia mengenal wajah itu sebagai sosok anak baik-baik yang seolah abadi dan selebrasi yang nyaris selalu terukur, Gary Winston Lineker hanyalah putra seorang penjual buah dari Leicester. Lahir pada 30 November 1960, ia tumbuh besar dengan membantu ayahnya, Barry, di pasar kota dan membagi gairahnya pada dua olahraga yang sangat Inggris: sepak bola dan kriket.





Bahkan, untuk beberapa waktu, sama sekali tidak pasti cabang mana dari dua disiplin itu yang akan menjadi masa depannya. “Saya punya masa kecil yang bahagia dan tenang,” tuturnya bertahun-tahun kemudian kepada ‘The Observer’. “Dari usia 11 hingga 16 tahun - tambahnya dalam wawancara dengan 'The Independent' - saya pikir saya punya peluang lebih besar di kriket daripada di sepak bola”.





Sang ayah bangun pukul empat pagi untuk pergi ke pasar grosir. Di sana ia membeli buah untuk dijual kembali pada siang hari di Leicester Market, lalu pada malam hari pulang ke rumah untuk mengurus pembukuan. Namun kenangan paling jelas dari masa kecil Lineker adalah yang lain: dirinya bermain sepak bola di kebun rumah. “Hidup saya - jelasnya lagi kepada ‘The Observer’ - selalu didominasi oleh olahraga”.





Meski begitu, di sekolah ada yang meragukan bahwa Gary benar-benar bisa memiliki masa depan itu. Ia tidak memiliki fisik seorang anak yang ditakdirkan, dan ketika memutuskan untuk menekuni sepak bola, beberapa guru menyarankannya untuk memikirkan profesi yang lebih aman.





Beruntung, Leicester melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Klub itu menerimanya di akademi pada 1976. Lineker saat itu masih berusia 15 tahun, kurus, ringan, jauh dari sosok penyerang yang kelak akan meneror lini pertahanan di separuh dunia. Namun ia sudah memiliki sesuatu yang tak akan bisa diberikan oleh gym mana pun: rasa akan ruang dan waktu.





Dalam rapor kelulusannya, yang ia peroleh pada 1977, beberapa guru mencatat bahwa “anak itu terlalu fokus pada sepak bola” dan karena itu “ia tidak akan pernah bisa mencari nafkah”. Itu adalah salah satu kekeliruan yang begitu dermawan dihadirkan sejarah olahraga: penilaian yang tampaknya masuk akal, tetapi pada akhirnya menjadi sangat keliru.





Yang terutama menyadari kualitas sepak bolanya adalah Jock Wallace, yang beberapa tahun kemudian memberinya debut di tim utama. “Tak seorang pun membayangkan apa yang ada di dalam diri anak itu – kata pelatih asal Skotlandia itu kepada ‘El País’ pada 1986 -. Dia tidak menonjol, Anda bisa memandangnya sesuka hati dan dia sama sekali tidak menonjol. Tapi saya tahu dia punya sesuatu: di dalam dirinya ada seorang pencetak gol”.





Debut di tim utama datang pada Hari Tahun Baru 1979, melawan Oldham Athletic. Awalnya sama sekali tidak gemilang: Lineker harus menunggu, berkembang, memperkuat fisik, dan merebut tempatnya. Namun ketika ia berhasil melakukannya, ia mulai mencetak gol dengan keteraturan yang kemudian menjadi ciri khasnya. Ia berkontribusi pada kembalinya Leicester ke kasta tertinggi dan, musim demi musim, anak dari pasar kota itu menjadi idola Filbert Street.





Pada musim 1983/84 ia mencetak 22 gol di liga. Setahun kemudian jumlahnya naik menjadi 24 dan ia memenangkan daftar pencetak gol terbanyak First Division bersama Kerry Dixon. Seorang bintang telah lahir. Leicester mulai terasa sempit baginya. Bakatnya menuntut panggung yang lebih besar.





Ketika pada musim panas 1985 ia meninggalkan The Foxes, catatannya adalah 103 gol dalam 216 penampilan secara keseluruhan selama tujuh musim, empat di antaranya dijalani di Second Division dan tiga di First Division. Everton yang memenangkan persaingan untuk mendapatkan jasanya. The Toffees adalah juara bertahan Inggris dan menginvestasikan sekitar 800 ribu poundsterling, setara dengan sedikit kurang dari satu juta euro, untuk memberinya tugas meneruskan warisan gol Andy Gray. Lineker menjawab dengan satu-satunya cara yang ia kenal. Dengan mencetak gol.



