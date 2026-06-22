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Paolo Camedda

Diterjemahkan oleh

Hall of Fame XIV – Pelé, Sang Raja Sepak Bola: pemain legendaris dan ikon universal pertama

Brazil
FEATURES
Hall of Fame
Santos FC

Kisah tak berujung Pelé: dari gaya ginga hingga Santos, hingga tiga gelar Piala Dunia bersama Brasil

«Kamu adalah pengecualian yang membuktikan aturanku. Kamu adalah satu-satunya selebritas yang, alih-alih hanya bertahan selama lima belas menit, akan bertahan selama lima belas abad».

Ketika Andy Warhol mengucapkan kata-kata itu pada tahun 1977, dunia sudah mengenal sang legenda. Selama hampir dua puluh tahun, senyumnya yang bersinar menerangi sampul-sampul majalah yang mengkilap, panggung-panggung televisi, dan stadion-stadion di setiap benua. Ia telah memenangkan tiga Piala Dunia, mencetak lebih dari seribu gol, dan mengubah sepak bola menjadi tontonan global. Namun, bapak Pop Art itu tidak sedang membicarakan seorang juara olahraga. Ia sedang membicarakan sebuah fenomena budaya.

Jauh sebelum media sosial, jauh sebelum sponsor bernilai miliaran, dan jauh sebelum konsep merek pribadi menjadi bagian dari bahasa sehari-hari, dunia telah mengenal atlet universal pertama yang sesungguhnya. Pelé.


  • LAHIRNYA SEBUAH LEGENDA

    Pada awalnya, ia hanya dikenal sebagai Dico, nama panggilan yang diberikan orang tuanya dengan penuh kasih sayang. Lahir pada tanggal 23 Oktober 1940 di Três Corações, sebuah desa kecil di negara bagian Minas Gerais, ia menghabiskan masa kecilnya dalam kemiskinan, di antara pengorbanan, impian, dan bola-bola seadanya. 

    Namun, justru dengan julukan lainlah ia akan menjadi legenda yang dikenal di seluruh dunia.

    “Ketika saya berusia tiga tahun, ayah saya bermain di Vasco de São Lourenço,” katanya dalam otobiografinya tahun 2006. “Dia sering membawa saya ke sesi latihan dan saya terpesona oleh kiper kami, Bilé. Setiap kali dia melakukan penyelamatan, saya berteriak, ‘Bravo Bilé!’. Namun, sering kali aku salah mengucapkan namanya menjadi ‘Pilé’ atau ‘Pelé’. Akhirnya, pada suatu saat, anak-anak yang lebih tua mulai memanggilku Pelé.”

    Awalnya, dia sama sekali tidak menyukainya. Di telinganya, nama itu terdengar seperti ejekan. Tak ada yang bisa membayangkan bahwa empat huruf itu, yang lahir dari kesalahan pengucapan di lapangan kecil sebuah kota kecil di pedalaman Brasil, akan menjadi salah satu nama paling terkenal di abad ke-20.

    Beberapa dekade kemudian, Presiden Lula menemukan ungkapan yang tepat: “Pelé, empat huruf yang menyatukan Brasil dengan dunia.”

    Untuk memahami bagaimana hal ini bisa terjadi, kita harus kembali ke Bauru, di negara bagian São Paulo, tempat keluarganya pindah pada tahun 1946. Di sanalah Edson Arantes do Nascimento tumbuh besar, putra dari João Ramos do Nascimento—yang dikenal sebagai Dondinho—dan Celeste Arantes, bersama saudara-saudara kandungnya yang lebih muda, Jair—yang dikenal sebagai Zoca—dan Maria Lucia. Di satu sisi ada ayahnya, mantan penyerang tengah berbakat yang kariernya terhenti akibat cedera lutut parah; di sisi lain ada ibunya, yang tegas dan protektif, bertekad untuk memastikan anak-anaknya memiliki kehidupan yang lebih stabil daripada yang bisa diberikan sepak bola kepada suaminya.

    Jika Dondinho menularkan kecintaannya pada sepak bola kepadanya, Dona Celeste justru menahan hasrat itu, dengan menekankan pentingnya sekolah dan pekerjaan. 

    Ayahnya bekerja sebagai petugas ambulans di rumah sakit dan penghasilannya hanya cukup untuk menghidupi keluarga, sedangkan ibunya mengurus rumah tangga dan pendidikan anak-anaknya. Dico kecil tidak terlalu suka belajar: jadi, ia mengkilapkan sepatu, membantu orang tuanya sebisanya, dan bermain di jalanan bersama teman-teman masa kecilnya, menggunakan bola seadanya yang terbuat dari kain bekas dan kertas. 

    Dondinho-lah yang mengajarkannya dasar-dasar sepak bola. Pada tahun 1950, ketika Brasil kalah di Piala Dunia yang diselenggarakan di negaranya sendiri, dikalahkan oleh Uruguay dalam pertandingan terkenal yang dikenal sebagai Maracanazo, Pelé baru berusia sembilan tahun. Ia melihat ayahnya menangis. Itu adalah pemandangan yang takkan pernah ia lupakan. Ia mendekati ayahnya dan membuat sebuah janji: suatu hari nanti ia akan memenangkan Piala Dunia bersama Brasil.

    Delapan tahun kemudian, janji itu akan terpenuhi.


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  • TARIAN GINGA YANG MENJADIKANNYA SEORANG RAJA

    Ada sesuatu yang membuat Pelé berbeda dari semua pesepakbola lainnya. Orang Brasil memiliki sebuah kata untuk menggambarkannya: ginga. Istilah ini sulit diterjemahkan, karena tidak merujuk pada gerakan teknis tertentu. Ini adalah cara bergerak, menjaga keseimbangan, dan mengatasi rintangan dengan kreativitas dan improvisasi. Istilah ini berasal dari bahasa gaul capoeira, tarian-pertarungan kuno yang dipraktikkan oleh para budak Afrika di Brasil sebagai bentuk perlawanan fisik dan budaya terhadap penjajahan Portugis, dan merupakan langkah dasarnya yang diterapkan dalam “futbol bailado”.

    Pelé adalah perwujudan paling sempurna dari gerakan ini. Ia tidak sekadar berlari: ia bergoyang. Ia tidak hanya menggiring bola: ia sudah memprediksi arah gerakannya sejak awal. Ia tampak mengantisipasi bola alih-alih mengejarnya, sehingga setiap aksinya menjadi sesuatu yang tak terduga bagi lawan-lawannya. Dalam perubahan arah, gerakan tipuan tubuh, putaran mendadak, tendangan tumit, dan lompatan akrobatiknya yang tak tertahankan, terungkaplah perpaduan unik antara keanggunan dan kekuatan yang membuat gaya bermainnya langsung dikenali di seluruh penjuru dunia.

    Sundulannya bukan sekadar lompatan atletis. Tendangan salto, tendangan setengah salto, dan tendangan voli seolah menantang gravitasi bahkan sebelum menantang lawan. Dalam dirinya berpadu keluwesan seorang penari dan kekuatan seorang pegulat, naluri seorang pemuda yang tumbuh di lapangan-lapangan kecil Bauru dan kecerdasan seorang juara yang ditakdirkan untuk menaklukkan dunia.

    Bertahun-tahun kemudian, Jorge Valdano mencoba menggambarkan sensasi tersebut.

    “Tubuhnya bergerak selaras dengan irama purba dan khas Afrika, yang beradaptasi secara harmonis dengan gerakan bola yang tak terduga. Kualitas ototnya memungkinkannya melakukan segala macam aksi luar biasa; kita tidak akan pernah tahu, misalnya, apakah Pelé naik dari bumi atau turun dari langit untuk menyundul bola tepat di tengah dengan kiper sebagai korbannya dan gawang sebagai tujuan akhirnya.”


  • LANGKAH-LANGKAH AWAL BERSAMA SANTOS DAN BRASIL

    Dondinho segera menyadari bakat putranya. Saat berusia tiga belas tahun, ia membawanya ke tim junior Bauru, yang dilatih oleh Waldemar de Brito, mantan pemain tim nasional Brasil dan pencari bakat. Dialah yang pertama kali melihat potensi luar biasa Pelé dan membimbing perkembangannya.

    Penampilannya dengan cepat menarik perhatian klub-klub ternama. Di antaranya adalah Santos. Setelah Dona Celeste sempat ragu-ragu pada awalnya, Waldemar de Brito berhasil meyakinkan keluarga tersebut dan mendampingi sang anak untuk mengikuti seleksi yang berhasil dilaluinya dengan gemilang.

    Setelah pindah ke asrama Vila Belmiro, Pelé melesat dengan cepat. Pada 7 September 1956, ia melakukan debutnya di tim utama dalam pertandingan persahabatan melawan Corinthians de Santo André dan langsung mencetak gol pertamanya dari total 1.281 gol yang dicetaknya. Tahun berikutnya, ia secara permanen mengamankan tempat di tim inti dan pada 7 Juli 1957, ia melakukan debutnya bersama timnas Brasil, kembali mencetak gol dalam kekalahan 2-1 melawan Argentina.

    Perjalanan karier pemuda asal Bauru ini baru saja dimulai, namun satu hal sudah jelas: sepak bola Brasil telah menemukan fenomena barunya.


  • DUNIA DI KAKI PELÉ

    Dunia mengenalnya pada musim panas 1958. Saat itu ia berusia tujuh belas tahun, memiliki senyum yang malu-malu, dan bakat yang menjanjikan keajaiban di Brasil. Namun, ketika Seleção tiba di Swedia, Pelé belum menjadi tokoh utama yang akan dikenang selamanya dalam sejarah.

    Sebelum Piala Dunia, ia mengalami cedera lutut dan tiba di turnamen tersebut dalam kondisi yang jauh dari prima. Pelatih Vicente Feola awalnya memutuskan untuk mengandalkan José Altafini, yang kelak dikenal sebagai “Mazzola” dalam sepak bola Italia. Dalam dua pertandingan pertama melawan Austria dan Inggris, fenomena muda dari Santos itu pun tetap duduk di bangku cadangan.

    Itu adalah pilihan yang bijaksana. Dan mungkin tak terhindarkan. Namun, bakat Pelé terlalu besar untuk terus-menerus terkurung di bangku cadangan.

    Feola menyadari bahwa saatnya telah tiba untuk mengambil risiko dan, menjelang pertandingan penentu melawan Uni Soviet, ia merombak lini serang Brasil: Pelé masuk menggantikan Altafini, serta Garrincha. Itu adalah salah satu keputusan terpenting dalam sejarah Seleção.

    Sejak saat itu, Piala Dunia Brasil berubah wajah. Di perempat final melawan Wales, Pelé mencetak gol yang meloloskan Seleção. Di semifinal, ia menghancurkan Prancis yang dipimpin penyerang Just Fontaine dengan mencetak hat-trick. Kemudian tibalah final melawan tuan rumah Swedia.

    Pada sore itu di Stockholm, pemuda asal Bauru itu berhenti menjadi sekadar talenta menjanjikan dan berubah menjadi legenda.

    Saat skor 3-1, ia mengontrol bola di kotak penalti, mengangkatnya melewati bek, dan menendangnya secara voli sebelum bola menyentuh tanah. Sebuah aksi yang menggambarkan apa yang akan menjadi ciri khasnya di tahun-tahun berikutnya: kreativitas, keberanian, insting, dan kealamian. Di menit-menit akhir, ia mengulanginya dengan mencetak gol kelima tim Amerika Selatan melalui sundulan spektakuler yang dilakukan secara tak terduga, yang tak memberi kesempatan kepada kiper untuk menahannya.

    Itulah “ginga” yang ia pelajari di jalanan Brasil, sepak bola yang diubah menjadi seni. Brasil menang 5-2 dan merebut gelar Piala Dunia pertama dalam sejarahnya. Saat peluit akhir dibunyikan, Pelé ambruk sambil menangis di lapangan. Di sekelilingnya, rekan-rekan setimnya merayakan kemenangan, sementara di seberang lautan, seluruh negara itu akhirnya mengakui diri sebagai juara dunia.

    Janji kepada ayahnya, Dondinho, telah ditepati. O Rei telah lahir. 

    Pada tahun-tahun berikutnya, Santos menjadi sarana yang membuat seluruh dunia mengenal Pelé. Kini kita terbiasa menonton setiap pertandingan di televisi. Namun, pada tahun 1960-an, hal itu belum terjadi. Untuk menyaksikan pertunjukan tersebut, kita harus hadir langsung di tempat.

    Maka, Santos pun mulai berkeliling dunia. Afrika, Eropa, Asia, Timur Tengah, Amerika. Inter Milan milik Angelo Moratti mencoba merekrutnya, kemudian Juventus milik Umberto Agnelli, tetapi “Peixe” selalu menentang transfer tersebut. Ke mana pun Pelé pergi, stadion-stadion selalu penuh. Orang-orang ingin melihatnya di lapangan, lebih daripada tim itu sendiri. Pemain bernomor punggung 10 dari Juventus itu mulai menjadi legenda global.

    Namun, Santos bukan sekadar tim keliling yang menghadirkan pertunjukan di lima benua. Santos juga merupakan mesin yang nyaris sempurna. Dengan Pelé di lapangan, Santos meraih 26 trofi: 10 gelar juara negara bagian, 6 gelar (5 Taça Brasil dan satu Torneio Roberto Gomes Pedrosa), serta 5 Piala Nasional, dua Copa Libertadores berturut-turut, dua Piala Interkontinental, dan satu Piala Super Juara Interkontinental, sehingga mengukuhkan diri sebagai salah satu tim terkuat di dunia.

    Pada tahun 1962, di Chili, Pelé justru memenangkan Piala Dunia keduanya bersama Brasil, meskipun hanya sebagai penonton akibat cedera otot adduktor yang dialaminya pada pertandingan kedua melawan Cekoslowakia, yang membuatnya absen selama sisa turnamen. Keadaannya bahkan lebih buruk pada tahun 1966, ketika ia menjadi korban pelanggaran-pelanggaran keras yang memengaruhi penampilannya, dan Brasil tersingkir di babak penyisihan grup. 

    Bersama Santos, ia terus meraih kemenangan. Dan mencetak gol. Ia kembali tampil dalam ratusan pertandingan persahabatan internasional. Penonton rela membeli tiket hanya untuk menyaksikan pertunjukannya. Dan ia membalasnya dengan repertoar tak habis-habisnya berupa dribel, tunnel, sombrero, sundulan, dan gol-gol spektakuler.

    Pada tahun-tahun itulah banyak legenda yang terkait dengan namanya lahir. Yang paling terkenal menceritakan bahwa selama perang saudara di Nigeria, gencatan senjata diumumkan agar semua orang dapat menyaksikan pertandingannya. Belum pernah ada pesepakbola yang begitu terkenal.

    Pada 19 November 1969, salah satu momen paling ikonik dalam kariernya pun tiba. Gol ke-1.000.

    Selama berminggu-minggu, Brasil telah menghitung mundur. Setiap pertandingan menjadi peristiwa nasional. Ketika kesempatan itu muncul di Maracanã—sebuah tendangan penalti yang diberikan saat melawan Vasco da Gama—waktu seolah berhenti. Pelé maju ke titik penalti, mengambil ancang-ancang, dan mencetak gol.

    Sorak-sorai pun menggema. Lapangan pun dipenuhi orang. Para fotografer, jurnalis, kru televisi, dan para penggemar mengubah momen itu menjadi perayaan bersama. Namun, yang benar-benar membuat malam itu istimewa adalah kata-kata sang protagonis.

    Di saat yang penuh emosi ini bagi saya, saya menyerukan agar tidak ada yang melupakan anak-anak miskin, mereka yang membutuhkan, dan kegiatan amal. Mari kita membela orang miskin, mari kita membela anak-anak yang membutuhkan. Mari kita bantu semua orang, demi Tuhan.” 

    Sang juara memberi ruang bagi sisi kemanusiaannya. Idola rakyat itu secara definitif berubah menjadi simbol nasional.


  • KARYA AGUNG TERAKHIR: PIALA DUNIA 1970

    Karya agung terakhir Pelé di dunia sepak bola terjadi pada tahun berikutnya. Meksiko 1970. Bagi banyak orang, ini adalah tim Brasil terkuat sepanjang masa, dengan Jairzinho, Gérson, Tostão, Rivelino, dan tentu saja, Pelé.

    Pada pertandingan final melawan Italia, terukir salah satu momen paling ikonik dalam sejarah olahraga. Pada menit ke-18, Rivelino mengirim umpan silang dari sisi kiri ke tiang jauh, O Rei melompat lebih tinggi dari Tarcisio Burgnich dan menyundul bola dengan lompatan yang luar biasa, menggetarkan gawang yang dijaga Albertosi.

    Burgnich, salah satu penjaga gawang terbaik pada masanya, tak bisa berbuat apa-apa: “Sebelum pertandingan, aku berkata pada diriku sendiri: dia terbuat dari daging dan tulang seperti orang lain. Lalu aku menyadari bahwa ternyata tidak begitu.”

    Seperti yang ditulis Valdano, saat menyaksikan sundulan itu, sungguh mustahil untuk memahami apakah bola itu naik dari bumi atau turun dari langit.

    Boninsegna menyamakan kedudukan, tetapi tim Verdeoro terus melaju hingga skor akhir 4-1. Pelé juga turut andil dalam aksi yang membawa Carlos Alberto mencetak gol keempat, yang oleh banyak orang dianggap sebagai salah satu gol terindah dalam sejarah Piala Dunia. Saat peluit akhir dibunyikan, ia memenangkan Piala Dunia ketiganya, sebuah rekor yang hingga kini belum ada yang mampu menyamainya.

    Namun yang terpenting, itu adalah pengukuhan definitif seorang legenda dunia. Bagi semua orang, pemain nomor 10 Brasil itu kini telah menjadi O Rei.

    Lebih dari setahun kemudian, pada 18 Juli 1971, di hadapan lebih dari seratus ribu penonton di Maracanã, ia mengenakan seragam Seleção untuk terakhir kalinya. Ia telah memenangkan segalanya. Namun, tak seorang pun benar-benar siap untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya.

    Saat ia meninggalkan lapangan di tengah sorak-sorai penonton, usianya baru tiga puluh tahun dan ia adalah pencetakgol terbanyak dalam sejarah Seleção dengan 77 gol dalam 92 penampilan. Rekornya bertahan lebih dari setengah abad, sebelum akhirnya dikalahkan oleh Neymar pada September 2023.


  • LEBIH DARI SEKEDAR SEPAK BOLA

    Pada tahun 1977, ketika Warhol memotretnya di New York, transisi dari seorang juara menjadi ikon telah selesai. Pada awal tahun 1970-an, ia mulai merasakan beban hidup yang dihabiskan di bawah sorotan. Tur yang tak berujung, harapan seluruh negara, dan perhatian dunia telah mengubah sepak bola menjadi tanggung jawab yang tak pernah berakhir. Pada tahun 1974, ia mengumumkan pensiun dari Santos, meyakini bahwa kariernya di lapangan telah mencapai titik akhir.

    Hal itu tak berlangsung lama. Setahun kemudian, ia menerima tawaran dari New York Cosmos di liga NASL Amerika Utara dan memulai misi terakhir dalam kariernya: membawa sepak bola ke jantung Amerika Serikat.

    Pada tahun 1977, tibalah saatnya untuk perpisahan terakhir. Setelah berkontribusi menyebarkan sepak bola di Amerika Serikat dengan mencetak 37 gol dalam 64 pertandingan bersama New York Cosmos, Pelé memutuskan bahwa saatnya telah tiba untuk menutup lingkaran.

    Pada 1 Oktober, di Giants Stadium, New York, di hadapan lebih dari 75 ribu penonton, digelar sebuah pertandingan yang lebih mirip perayaan daripada pertandingan persahabatan. Di satu sisi ada Cosmos, di sisi lain ada Santos, dua tim yang menjadi bagian penting dalam hidupnya. 

    O Rei bermain satu babak dengan masing-masing seragam, pertama seragam Cosmos dan kemudian seragam Santos. Ketika ia meninggalkan lapangan untuk selamanya, dunia sepak bola mengucapkan selamat tinggal kepada salah satu pemain terhebatnya.

    Ia berusia tiga puluh enam tahun, dengan total 1.281 gol yang dicetak, 757 gol dalam 816 pertandingan resmi, dengan rata-rata 0,93 gol per pertandingan, serta warisan yang tak akan pernah bisa diukur sepenuhnya oleh angka apa pun.

    Ia telah menjadi selebriti internasional, simbol Brasil, dan merek global. Ia bergaul dengan para kepala negara, seniman, dan bintang film. Tak ada atlet lain yang mampu menjembatani dunia-dunia yang tampaknya sangat jauh satu sama lain dengan begitu alami.

    Bertahun-tahun kemudian, ia merangkumnya seperti ini: “Pelé abadi. Pelé adalah idola. Anda bisa bertanya kepada siapa pun di dunia ini apakah mereka pernah mendengar nama Pelé. Tak seorang pun akan menjawab tidak.”

    Bahkan Hollywood pun memperhatikan dirinya. Pada tahun 1981, ia tampil dalam film ‘Fuga per la vittoria’, film yang mempertemukan bintang-bintang sepak bola dan perfilman di layar lebar. Bersama Sylvester Stallone, Michael Caine, dan Bobby Moore, Pelé menghadirkan salah satu adegan paling berkesan dalam sejarah film olahraga kepada penonton.

    Tendangan salto sempurna yang ia lakukan untuk menyamakan skor menjadi 4-4 dalam perannya sebagai Kopral Luis Fernández telah menjadi gambar yang tak lekang oleh waktu. Sebelum syuting adegan tersebut, sutradara John Huston berkata kepadanya: “Kami memiliki kilometer demi kilometer film, kamu bisa mencoba sebanyak yang kamu mau.” Dan ia menjawab: “Tenang saja, aku hanya butuh beberapa meter saja.” Pengambilan gambar pertama saja sudah cukup.

    Gerakan ikonik dan indah itu turut memperkuat mitosnya bahkan di mata mereka yang belum pernah menonton pertandingan Santos atau Seleção. Sekali lagi, Pelé telah melampaui batas-batas sepak bola.

    Ia juga melakukannya di bidang politik, dengan menjadi Menteri Olahraga dan berupaya memerangi korupsi yang mencekik sepak bola Brasil. Bagi Brasil, ia adalah simbol pembebasan. Bagi sepak bola, ia adalah duta besar. Bagi dunia, ia adalah salah satu selebritas global pertama yang sesungguhnya.

    Pada akhir abad ke-20, pengakuan resmi pun datang. FIFA, CIO, dan IFFHS (Institut Internasional Sejarah dan Statistik Sepak Bola) menobatkannya sebagai 'Pesepak Bola Abad Ini'. Namun, dunia telah memahami siapa Pelé jauh sebelumnya.

    Kematiannya pada 29 Desember 2022, setelah lama menderita sakit, mengakhiri kehidupan duniawi seorang pemain legendaris, namun tidak mengakhiri mitos universalnya. Di Brasil, tiga hari berkabung nasional diumumkan, sementara jutaan orang di seluruh dunia memberikan penghormatan kepadanya.

    Anak kecil bernama Dico itu telah tiada. Namun, Pelé tetap hidup.

    Pada dasarnya, Jorge Valdano memang benar: ketika O Rei bermain, tidak pernah jelas apakah ia sedang naik dari bumi atau turun dari langit.


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