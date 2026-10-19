Eusébio da Silva Ferreira lahir pada 25 Januari 1942 di Lourenço Marques, kini Maputo, Mozambik, yang saat itu merupakan koloni Portugal. Ia tumbuh besar di Mafalala, kawasan miskin, dan kehilangan ayahnya saat masih kecil. Ia mulai bermain sepakbola bersama teman-temannya dengan bola dari kain perca, dalam pertandingan yang berlangsung berjam-jam hingga hari gelap.





Saat berusia 12 tahun, pelatihnya menganggap ia terlalu kurus untuk diturunkan. "Saya menangis karena mereka bahkan tidak memberi saya satu kesempatan", kenangnya kepada pembaca UEFA.com pada 2008. Anak yang dulu tidak diberi kesempatan itu kelak menjadikan kekuatan, selain teknik, sebagai salah satu kualitasnya yang paling ditakuti para bek.





Sporting Lourenço Marques memberinya kesempatan: Eusebio membela klub itu antara 1957 dan 1960 serta mencetak 77 gol dalam 42 pertandingan. Hubungan klub itu dengan Sporting CP seolah menunjukkan ke mana kisahnya akan berlanjut, tetapi Benfica bergerak lebih tegas.

Ketika pesepakbola muda itu tiba di Lisbon pada Desember 1960, saat usianya baru 18 tahun, ia disambut udara dingin dan perebutan dirinya oleh dua klub besar ibu kota. Benfica telah mengatur kepindahannya secara diam-diam dengan menggunakan nama sandi Ruth Malosso; Sporting mengeklaim memiliki hak atas sang pemain.





Peran ibunya, Elisa, pun menjadi penentu ketika iamemilih kontrak profesional yang ditawarkan Benfica alih-alih masa uji coba bersama Sporting. "Semuanya bermula dari ibu saya, yang berperan menentukan dalam segala hal yang saya lakukan di sepakbola", tutur sang pemain kelak kepada Record.





Eusebio menghabiskan 12 hari di sebuah hotel di Lagos, Algarve, sambil menunggu situasi mereda. "Banyak yang mengatakan dan menulis bahwa saya diculik, tetapi itu hanya cara Benfica untuk membuat saya tenang dan menjauhkan saya dari keributan", jelas sang penyerang tengah kepada Record bertahun-tahun kemudian.





Sementara itu, pelatih Benfica, Bela Guttmann, sudah menyadari pemain seperti apa yang datang kepadanya. "Dia emas", katanya berulang kali kepada asistennya, Fernando Caiado, saat melihat Eusebio beraksi. Pelatih asal Hungaria itu memberinya kepercayaan dan bantuan yang diperlukan untuk menemukan tempatnya di tim. "Dia pelatih yang paling besar pengaruhnya terhadap saya", akunya kelak kepada UEFA.com. Anak yang dulu tidak diberi kesempatan karena terlalu kurus itu kini siap menunjukkan kemampuannya di Eropa.