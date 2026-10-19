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Hall of Fame Eusebio 16 9GOAL
Paolo Camedda
Diterjemahkan oleh

Hall of Fame Vol. XVIII: Eusebio, "Panter Hitam" yang menantang Pelé dan membawa Portugal ke jajaran elite sepak bola

Eusebio
Hall of Fame
FEATURES
Portugal

Akselerasi bak pelari cepat, kelincahan bak kucing, naluri mencetak gol, dan tendangan kaki kanan yang dahsyat: Eusebio masuk Hall of Fame.

"Ia tiba di lapangan dengan berlari seperti hanya orang yang melarikan diri dari polisi atau kemiskinan yang menggigit tumitnya mampu berlari."


Begitulah penulis paling berwibawa sekaligus romantis dalam sepakbola dunia, Eduardo Galeano, menggambarkan Eusebio dalam bukunya "El fútbol a sol y sombra", yang dikenal di Italia dengan judul "Splendori e miserie del gioco del calcio".

Penyerang tengah yang tumbuh besar di Mafalala dengan bola dari kain perca itu mampu berlari 100 meter dalam 11 detik. Ia memadukan kecepatan seorang pelari cepat dengan dribel yang lincah dan halus serta tendangan kaki kanan yang keras dan akurat, yang mampu menaklukkan kiper mana pun bahkan dari jarak jauh. Ia datang ke Eropa dari kemiskinan di Mozambik pada masa kolonial, tetapi sepakbola membawanya jauh: menjuarai Eropa bersama Benfica dan menjadi bintang kelas dunia pertama Portugal, pemain yang mampu bersaing dengan Pelé memperebutkan status pemain nomor satu pada zamannya.


Ditakuti dan dihormati semua lawannya, di lapangan ia bergerak mencari gol seperti kucing besar yang siap menerkam mangsanya. Karena itulah para wartawan Inggris memberinya julukan "Panter Hitam". Pada era Pelé, Di Stefano, dan Bobby Charlton, Portugal juga telah menemukan bintangnya sendiri, yang mampu membawa negara itu ke jajaran elite sepakbola dunia.

  • Dari Mafalala ke Lisabon

    Eusébio da Silva Ferreira lahir pada 25 Januari 1942 di Lourenço Marques, kini Maputo, Mozambik, yang saat itu merupakan koloni Portugal. Ia tumbuh besar di Mafalala, kawasan miskin, dan kehilangan ayahnya saat masih kecil. Ia mulai bermain sepakbola bersama teman-temannya dengan bola dari kain perca, dalam pertandingan yang berlangsung berjam-jam hingga hari gelap.


    Saat berusia 12 tahun, pelatihnya menganggap ia terlalu kurus untuk diturunkan. "Saya menangis karena mereka bahkan tidak memberi saya satu kesempatan", kenangnya kepada pembaca UEFA.com pada 2008. Anak yang dulu tidak diberi kesempatan itu kelak menjadikan kekuatan, selain teknik, sebagai salah satu kualitasnya yang paling ditakuti para bek.


    Sporting Lourenço Marques memberinya kesempatan: Eusebio membela klub itu antara 1957 dan 1960 serta mencetak 77 gol dalam 42 pertandingan. Hubungan klub itu dengan Sporting CP seolah menunjukkan ke mana kisahnya akan berlanjut, tetapi Benfica bergerak lebih tegas.

    Ketika pesepakbola muda itu tiba di Lisbon pada Desember 1960, saat usianya baru 18 tahun, ia disambut udara dingin dan perebutan dirinya oleh dua klub besar ibu kota. Benfica telah mengatur kepindahannya secara diam-diam dengan menggunakan nama sandi Ruth Malosso; Sporting mengeklaim memiliki hak atas sang pemain.


    Peran ibunya, Elisa, pun menjadi penentu ketika iamemilih kontrak profesional yang ditawarkan Benfica alih-alih masa uji coba bersama Sporting. "Semuanya bermula dari ibu saya, yang berperan menentukan dalam segala hal yang saya lakukan di sepakbola", tutur sang pemain kelak kepada Record.


    Eusebio menghabiskan 12 hari di sebuah hotel di Lagos, Algarve, sambil menunggu situasi mereda. "Banyak yang mengatakan dan menulis bahwa saya diculik, tetapi itu hanya cara Benfica untuk membuat saya tenang dan menjauhkan saya dari keributan", jelas sang penyerang tengah kepada Record bertahun-tahun kemudian.


    Sementara itu, pelatih Benfica, Bela Guttmann, sudah menyadari pemain seperti apa yang datang kepadanya. "Dia emas", katanya berulang kali kepada asistennya, Fernando Caiado, saat melihat Eusebio beraksi. Pelatih asal Hungaria itu memberinya kepercayaan dan bantuan yang diperlukan untuk menemukan tempatnya di tim. "Dia pelatih yang paling besar pengaruhnya terhadap saya", akunya kelak kepada UEFA.com. Anak yang dulu tidak diberi kesempatan karena terlalu kurus itu kini siap menunjukkan kemampuannya di Eropa.

  • Menantang Pelé dan Menaklukkan Eropa Bersama Benfica

    Pada 23 Mei 1961, Eusebio mencetak hat-trick melawan Atletico CP. Pada 1 Juni, ia mencetak satu-satunya gol Benfica dalam debut resminya, saat kalah 4-1 dari Vitória Setúbal di Piala Portugal. Benfica menurunkan para pemain cadangan sehari setelah kemenangan atas Barcelona di final kompetisi Eropa yang memberi klub itu gelar Piala Champions pertamanya.


    Beberapa hari kemudian, di Turnamen Paris, penyerang tengah muda itu memperkenalkan diri di pentas sepakbola internasional. Dalam final melawan Santos, ia masuk saat timnya tertinggal 0-4. Tim Brasil itu kembali mencetak gol, lalu pemuda asal Mafalala tersebut membukukan hat-trick. Santos akhirnya menang 6-3, tetapi pemain berusia 19 tahun itu telah membuat para pengamat membagi perhatian mereka antara dirinya dan Pelé. Di hadapan "Mutiara Hitam" asal Brasil, dunia sepakbola menemukan "Panter Hitam", atau "A Pantera Negra" dalam bahasa Portugis: pemuda Afrika yang berani berbagi panggung dengan "O Rei".


    Pengukuhan statusnya terjadi pada 2 Mei 1962 di Amsterdam. Real Madrid menutup babak pertama dengan keunggulan 3-2 berkat hat-trick Puskas. Setelah Coluna menyamakan kedudukan, giliran Eusebio beraksi. Pada menit ke-64, ia mengeksekusi penalti yang membawa Benfica berbalik unggul. Lima menit kemudian, tendangan bebas kerasnya kembali menaklukkan Araquistáin. Kemenangan 5-3 itu mengantarkan Benfica meraih Piala Champions kedua secara beruntun. Tim Di Stefano dan Puskas harus mengakui keunggulan seorang pemuda berusia 20 tahun yang menentukan hasil final Eropa pertamanya lewat dua gol.


    "Itulah momen yang melambungkan karier saya", kelak ia mengakui kepada 'UEFA.com'. Ia telah mengalahkan para idolanya, tetapi yang ia cari adalah jersey yang dijanjikan Di Stefano. Ketika menerimanya, ia menunjukkannya kepada Simões, gembira seperti anak kecil yang mendapat hadiah dari pahlawannya. Rekan setimnya itu mengingatkan bahwa ia baru saja menjadi juara Eropa. "Bagi saya, yang ada hanya jersey Di Stefano!", kelak ia bercerita kepada UEFA. "Orang selalu mengagumi ayahnya, jelasnya kepada 'As' pada 2008, bukan saudara laki-lakinya". Sang ayah adalah Di Stefano; Pelé, yang sebaya dengannya, adalah saudara laki-lakinya.


  • Eusebio dan Trap: Seekor Panter di Wembley

    Pada 22 Mei 1963 di Wembley, Benfica memburu gelar Piala Champions ketiga secara beruntun. Penantangnya adalah AC Milan asuhan Nereo Rocco, tetapi Eusebio hanya membutuhkan waktu kurang dari 20 menit untuk mencetak gol.


    "Pada awal pertandingan, Eusébio dijaga Benítez, tetapi ia benar-benar membuat Benítez kewalahan. Ia menguasai bola di area tiga perempat lapangan, melaju ke depan, lalu mencetak gol pembuka dengan begitu mudah," kenang Giovanni Trapattoni dalam autobiografinya, ‘Non dire gatto’, yang ditulis bersama Bruno Longhi.


    "Cesare Maldini, kapten kami, yang mengubah tugas penjagaan. Ia menghampiri saya dan berkata, ‘Trapo, kamu saja yang jaga Eusebio. Kalau tidak, malam ini dia akan menghancurkan kita.’ Saya terus menempelnya, sementara Benítez beralih menjaga Torres."


    Dalam pertandingan itu, Trap mengesampingkan semua ambisi lainnya. "Saya begitu dekat dengannya sampai bisa mendengar napasnya. Saya tidak membiarkannya berbalik badan. Saya tahu, kalau ia sempat berbalik dengan bola di kakinya, habislah kami. Ia bisa melepaskan tembakan di ruang yang sangat sempit dengan kekuatan dan kecepatan eksekusi yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saat itu, ia dan Pelé tanpa diragukan lagi adalah pesepakbola terbaik di dunia," katanya dalam 'Il Processo del Lunedì' di 'Rai'.


    Kala itu, AC Milan berhasil meredam bintang Benfica tersebut, sementara dua gol Altafini membalikkan keadaan di final. Empat puluh satu tahun kemudian, ketika Trapattoni menjadi pelatih Benfica, Eusebio menyambutnya. Pertarungan lama itu telah berganti menjadi persahabatan yang panjang.

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  • BALLON D’OR DAN FINAL-FINAL YANG KALAH

    Benfica kembali mencapai final pada 1965 dan 1968. Eusebio sekali lagi merasakan pahitnya kegagalan di rintangan terakhir: pertama kalah dari Inter, lalu dari Manchester United.


    Pada 27 Mei 1965 di San Siro, Eusebio berusaha menaklukkan Giuliano Sarti, tetapi gagal di lapangan yang menjadi berat akibat hujan. Gol Jair memastikan kemenangan Inter. Namun, Ballon d'Or menjadi milik Eusebio: ia mengungguli Giacinto Facchetti dan Luis Suárez, sekaligus menjadi pesepakbola kulit hitam pertama yang menerimanya. Ia sebelumnya finis di posisi kedua pada 1962 dan kembali menempati posisi yang sama pada 1966, di belakang Bobby Charlton.


    Pada 1968, Wembley memberinya kesempatan lain. Namun, saat menghadapi Manchester United dengan skor 1-1 dan pertandingan tinggal menyisakan beberapa menit, Alex Stepney menangkap tembakan keras pemain Portugal itu. Saat itu, Eusebio mengakui kehebatan kiper yang menggagalkan peluangnya meraih kejayaan dan menunjukkan sportivitas yang luar biasa: "Dia melakukan penyelamatan hebat, jadi saya bertepuk tangan untuknya," tuturnya kepada 'FourFourTwo'. Pada babak tambahan, Manchester United mencetak gol demi gol dan menang 4-1.


    Selama 15 tahun, seragam Benfica sudah seperti kulit keduanya. Ia mencetak 482 gol dalam 450 pertandingan resmi dan meraih 11 gelar liga serta 5 Piala Portugal. Ia tujuh kali menjadi pencetak gol terbanyak di liga domestik dan tiga kali menjadi top skor Piala Champions: sembilan gol pada 1964/65, tujuh pada 1965/66, dan enam pada 1967/68. Koleksi penghargaan individunya dilengkapi dua Sepatu Emas Eropa, pada 1968 dan 1973, serta dua penghargaan sebagai pemain terbaik Portugal tahun ini, pada 1970 dan 1973.


    Ia mencetak gol favoritnya pada 9 Desember 1964, dalam kemenangan 5-0 atas Chaux-de-Fonds. Setelah bertukar umpan dengan Simões, penyerang tengah asal Mozambik itu berpura-pura menembak: seorang bek melindungi wajahnya, lalu Eusebio mengangkat bola. Ia mengulangi gerak tipu itu di hadapan bek kedua, kemudian melepaskan tembakan voli tanpa membiarkan bola menyentuh tanah. Sang kiper hanya bisa memberinya selamat: "Itu sebuah karya seni, momen yang lahir dari inspirasi," kata Eusebio kepada 'FourFourTwo'.

  • Piala Dunia "Panter Hitam"

    Pada 1966, sang juara asal Mozambik mengantar Portugal ke Piala Dunia pertamanya. Setelah Hungaria dan Bulgaria, Portugal juga mengalahkan Brasil, sang juara dunia, 3-1, lewat dua golnya. Pelé, yang terganggu cedera dan benturan yang diterimanya, meninggalkan turnamen. Portugal mulai percaya bisa menjuarai Piala Dunia.


    Di perempat-final, Portugal ditunggu Korea Utara, yang telah menyingkirkan Italia. Pada 23 Juli di Goodison Park, tim Asia itu unggul 3-0 setelah 25 menit. Eusebio mencetak gol pada menit ke-27 dan mengeksekusi penalti sebelum turun minum. Ia menyamakan kedudukan pada menit ke-56, lalu mendapatkan penalti lagi setelah berlari dari tengah lapangan. Ia menuntaskannya pada menit ke-59: dalam waktu sedikit lebih dari setengah jam, ia telah mencetak empat gol dan membalikkan keadaan. José Augusto melengkapi kemenangan 5-3.


    "Bagi saya, itulah momen istimewa saya," kenangnya kepada FIFA. Portugal mencapai semifinal dalam partisipasi pertamanya, dan penyerang tengahnya telah mencetak tujuh gol.


    Di Wembley, dua gol Bobby Charlton menutup jalan Portugal menuju final. Gol penaltinya tak mampu mencegah kemenangan Inggris 2-1. Eusebio meninggalkan lapangan sambil menangis: ia sempat yakin bisa mencapai final, dan peringkat ketiga, yang masih harus direbut melawan Uni Soviet, belum bisa menghiburnya.


    Ia juga mencetak gol dalam pertandingan itu, menaklukkan Lev Yashin dari titik penalti, lalu memeluknya. Portugal menang 2-1, sementara 'Panter Hitam' menjadi pencetak gol terbanyak dengan 9 gol dalam 6 pertandingan. Satu-satunya Piala Dunia yang ia ikuti itu sudah cukup untuk membuatnya tak terlupakan. Bersama tim nasional, ia mengakhiri kiprahnya pada 1973, dengan 41 gol dalam 64 penampilan.

  • Nyaris membela Italia dan ikatan dengan Lisbon

    Klub-klub Serie A pernah mencoba merebutnya dari Benfica. Juventus mengincarnya, lalu Inter milik Angelo Moratti nyaris merampungkan transfernya. Eusebio dan istrinya, Flora, bahkan sudah menemukan rumah di dekat Danau Como. Namun, setelah Piala Dunia 1966, penutupan akses bagi pemain asing menggagalkan kepindahan itu. Korea Utara, yang telah menyingkirkan Italia, dengan demikian justru menghalangi jalan menuju Serie A bagi pria yang telah mengakhiri impian mereka di Piala Dunia.


    "Saya bisa saja membeli separuh Lisbon," canda sang penyerang tengah dalam wawancara dengan ‘FourFourTwo’ pada 2008, mengenang besarnya penghasilan yang bisa ia peroleh di Inter. Mengenai ketertarikan Juventus sebelumnya, ia mengatakan bahwacampur tangan Salazar telah menghalanginya pergi karena sang diktator menganggapnya sebagai aset negara. Versi itu dibantah oleh sejarawan Ricardo Serrado, yang mengaitkan kegagalan kepindahannya ke Turin dengan kewajiban militer sang pemain.


    Yang jelas, Eusebio bertahan di Benfica hingga 1975. Kondisi lututnya yang sudah aus memengaruhi tahap akhir kariernya, tetapi tidak menghilangkan nalurinya mencetak gol. Ia menyeberangi Atlantik untuk bermain bersama Boston Minutemen di NASL, lalu pindah ke Meksiko untuk membela Monterrey, sebelum menuju Kanada: pada 1976 ia menjuarai kompetisi Amerika Utara bersama Toronto Metros-Croatia, mencetak gol di final dan mengakhiri kiprahnya dengan 18 gol dalam 25 penampilan. Ia masih bergantian bermain di Portugal dan Amerika Serikat, mengenakan seragam Beira-Mar, Las Vegas Quicksilvers, União de Tomar, dan New Jersey Americans, sebelum pengalaman terakhirnya di sepak bola indoor bersama Buffalo Stallions.


    Setelah itu, ia kembali mewakili Benfica, mula-mula sebagai anggota staf pelatih dan kemudian sebagai duta klub yang telah menjadi rumahnya. Benfica ingin memberikan penghormatan kepadanya selagi ia masih hidup: pada 25 Januari 1992, tepat pada ulang tahunnya yang ke-50, Eusebio meresmikan patung dirinya di depan stadion da Luz yang lama. Istri dan putri-putrinya berada di sisinya. Hingga kini, patung perunggunya menyambut para suporter di depan stadion yang baru.


    Ketika ia meninggal pada 5 Januari 2014 dalam usia 71 tahun, Portugal menetapkan tiga hari berkabung nasional. Peti jenazahnya dibawa melintasi lapangan da Luz, dan pada 3 Juli 2015 jenazahnya dipindahkan ke Panteon Nasional.


    "Jika saya bisa memilih, saya ingin meninggal di sana, di stadion Benfica. Itu rumah saya," kata penyerang tengah asal Mozambik itu pada 1997. "Di sanalah saya menjadi seorang pria. Di sanalah saya tinggal sejak berusia 18 tahun. Tentu saya tidak bisa memilih, tetapi saya ingin... Terlebih lagi, saat pertandingan yang berlangsung intens dan sengit, serta berakhir dengan kemenangan Benfica."