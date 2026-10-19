Klub-klub Serie A pernah mencoba merebutnya dari Benfica. Juventus mengincarnya, lalu Inter milik Angelo Moratti nyaris merampungkan transfernya. Eusebio dan istrinya, Flora, bahkan sudah menemukan rumah di dekat Danau Como. Namun, setelah Piala Dunia 1966, penutupan akses bagi pemain asing menggagalkan kepindahan itu. Korea Utara, yang telah menyingkirkan Italia, dengan demikian justru menghalangi jalan menuju Serie A bagi pria yang telah mengakhiri impian mereka di Piala Dunia.
"Saya bisa saja membeli separuh Lisbon," canda sang penyerang tengah dalam wawancara dengan ‘FourFourTwo’ pada 2008, mengenang besarnya penghasilan yang bisa ia peroleh di Inter. Mengenai ketertarikan Juventus sebelumnya, ia mengatakan bahwacampur tangan Salazar telah menghalanginya pergi karena sang diktator menganggapnya sebagai aset negara. Versi itu dibantah oleh sejarawan Ricardo Serrado, yang mengaitkan kegagalan kepindahannya ke Turin dengan kewajiban militer sang pemain.
Yang jelas, Eusebio bertahan di Benfica hingga 1975. Kondisi lututnya yang sudah aus memengaruhi tahap akhir kariernya, tetapi tidak menghilangkan nalurinya mencetak gol. Ia menyeberangi Atlantik untuk bermain bersama Boston Minutemen di NASL, lalu pindah ke Meksiko untuk membela Monterrey, sebelum menuju Kanada: pada 1976 ia menjuarai kompetisi Amerika Utara bersama Toronto Metros-Croatia, mencetak gol di final dan mengakhiri kiprahnya dengan 18 gol dalam 25 penampilan. Ia masih bergantian bermain di Portugal dan Amerika Serikat, mengenakan seragam Beira-Mar, Las Vegas Quicksilvers, União de Tomar, dan New Jersey Americans, sebelum pengalaman terakhirnya di sepak bola indoor bersama Buffalo Stallions.
Setelah itu, ia kembali mewakili Benfica, mula-mula sebagai anggota staf pelatih dan kemudian sebagai duta klub yang telah menjadi rumahnya. Benfica ingin memberikan penghormatan kepadanya selagi ia masih hidup: pada 25 Januari 1992, tepat pada ulang tahunnya yang ke-50, Eusebio meresmikan patung dirinya di depan stadion da Luz yang lama. Istri dan putri-putrinya berada di sisinya. Hingga kini, patung perunggunya menyambut para suporter di depan stadion yang baru.
Ketika ia meninggal pada 5 Januari 2014 dalam usia 71 tahun, Portugal menetapkan tiga hari berkabung nasional. Peti jenazahnya dibawa melintasi lapangan da Luz, dan pada 3 Juli 2015 jenazahnya dipindahkan ke Panteon Nasional.
"Jika saya bisa memilih, saya ingin meninggal di sana, di stadion Benfica. Itu rumah saya," kata penyerang tengah asal Mozambik itu pada 1997. "Di sanalah saya menjadi seorang pria. Di sanalah saya tinggal sejak berusia 18 tahun. Tentu saya tidak bisa memilih, tetapi saya ingin... Terlebih lagi, saat pertandingan yang berlangsung intens dan sengit, serta berakhir dengan kemenangan Benfica."