5-4, semifinal dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Liga Champions, yang dijuluki "pertandingan abad ini". Paris Saint-Germain dan FC Bayern menyuguhkan pertunjukan spektakuler di Parc des Princes, Paris, pada Selasa lalu, yang sudah lama tidak disaksikan oleh dunia sepak bola. Dan segala sesuatunya mengindikasikan bahwa pertunjukan spektakuler ini akan berlanjut delapan hari kemudian di Munich.
Diterjemahkan oleh
Hal yang tak terbayangkan terjadi saat melawan PSG! Masalah ini benar-benar mengejutkan FC Bayern asuhan Vincent Kompany
Perdebatan mengenai strategi pertahanan yang mungkin terlalu berisiko seolah tak menggoyahkan para pemain kunci kedua tim. Sebaliknya, mereka berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak akan menyimpang dari pendekatan yang telah mereka tetapkan. Lebih baik menekankan kekuatan daripada memikirkan kelemahan yang mungkin ada. Di sela-sela itu, PSG bermain imbang 2-2 melawan FC Lorient di liga, dan FC Bayern bermain imbang 3-3 melawan 1. FC Heidenheim di Bundesliga; bagi tim Munich, ini menandai akhir pekan di mana mereka kebobolan sebelas gol dalam tiga pertandingan.
Jika mereka kembali kebobolan dua, tiga, atau empat gol di leg kedua melawan PSG? Maka mereka harus mencetak tiga, empat, atau lima gol—hal itu tentu tidak akan menjadi masalah. Itulah motto FC Bayern setelah kekalahan di leg pertama. Dalam hal ini, gol 0-1 awal yang dicetak Ousmane Dembele hanyalah kejutan sedang. Lagi-lagi tertinggal, ayo cetak gol! Here we go again! FC Bayern kini membutuhkan setidaknya dua gol dan satu-satunya pertanyaan adalah: Kapan gol pertama tercipta?
Namun, yang terjadi pada awalnya adalah: tidak ada apa-apa. Bahkan pada menit ketujuh, skor masih 0-1, yang cukup mengejutkan, begitu pula pada menit kesembilan, saat babak pertama berakhir, dan bahkan setelah 90 menit. Baru pada menit-menit akhir tambahan waktu, Harry Kane mencetak gol penyama kedudukan. Terlambat, terlalu terlambat. FC Bayern tersingkir dari Liga Champions.
- Getty Images Sport
Manuel Neuer: "Kami memang tidak tampil mematikan hari ini"
Ketika ditanya apa yang kurang dari tim Munich dalam laga leg kedua ini, Joshua Kimmich menjawab, "Gol-golnya." Jawaban yang sebenarnya klise, namun bagi FC Bayern dalam beberapa bulan terakhir ini, hal itu menjadi masalah yang cukup mengejutkan karena benar-benar baru. Jika tim Munich gagal karena kebobolan terlalu banyak gol, itu bisa dimaklumi. Namun, gagal karena terlalu sedikit mencetak gol sendiri, hal itu tampak tak terbayangkan.
Michael Olise, Harry Kane, dan Luis Diaz belakangan ini mencetak gol dengan begitu mudahnya, layaknya Uli Hoeneß membagikan kue apel. Di sini mencetak rekor gol baru di Bundesliga, di sana menembus angka total 100 gol. Secara keseluruhan, FC Bayern telah mencetak 175 gol dalam 52 pertandingan resmi musim ini, rata-rata jauh di atas tiga gol per pertandingan.
Namun, justru di pertandingan terpenting inilah, tim asal Munich ini kehilangan ketajaman mereka. Baru untuk keempat kalinya musim ini mereka mencetak kurang dari dua gol dalam satu pertandingan dan untuk pertama kalinya dalam sebelas pertandingan. "Kami hari ini sama sekali bukan pembunuh," kata kiper Manuel Neuer. "Di lini depan, kami tidak cukup tajam."
- Getty Images Sport
Luis Enrique: "Hari ini pertahanan kami lebih baik daripada serangan kami"
Setelah unggul lebih dulu, wajar saja jika tim Paris memilih untuk bermain lebih bijak secara taktis; mereka sedikit mundur dan fokus pada serangan balik, namun serangan-serangan tersebut kadang tidak dieksekusi dengan cukup konsisten atau terhenti oleh penampilan gemilang Neuer. Sementara itu, FC Bayern mengepung kotak penalti lawan dengan penguasaan bola yang tinggi - semakin marah karena beberapa keputusan wasit yang kontroversial, tetapi juga semakin putus asa.
Berulang kali Luis Diaz, Michael Olise, dan Jamal Musiala melakukan dribel. Berulang kali umpan silang atau tendangan yang dihasilkan tetap tidak akurat. PSG memang membiarkan lawan menembak, namun hampir tidak dari posisi yang berbahaya. Secara keseluruhan, 18 tembakan FC Bayern memiliki nilai xG (expected goals) hanya 1,4 gol yang diharapkan. Penyerang Harry Kane berjuang keras dalam duel-duel hingga mencetak golnya di akhir pertandingan dan menguasai banyak bola, namun tidak memancarkan ancaman.
"Kami tidak sering memiliki peluang gol yang benar-benar jelas, di mana kami bisa mengatakan: Ini peluang seratus persen," kata Neuer. Peluang terbaik mungkin terbuang oleh Olise (27') dan Jonathan Tah (45'+3). Menurut pelatih Vincent Kompany, PSG "telah mempertahankan area sayap dan ruang belakang dengan sangat baik". Direktur olahraga Max Eberl mengatakan: "Kami tidak pernah benar-benar punya banyak waktu untuk melepaskan diri. Ketika kami berhasil melakukannya, kami langsung kembali ke area penalti dan mendesak mereka ke sana. Namun, di sana pun mereka mempertahankannya dengan sempurna."
Dan akhirnya, Luis Enrique pun harus memberikan penilaian yang tak kalah tak biasa terhadap timnya, layaknya yang dilakukan tim Munich terhadap tim mereka. Enrique menyimpulkan: "Hari ini pertahanan kami lebih baik daripada serangan kami." Berkat penampilan pertahanan yang mengesankan ini, tim Paris tampaknya akan masuk ke final melawan FC Arsenal sebagai favorit yang jauh lebih jelas, daripada jika mereka kembali menampilkan pertunjukan serangan yang gemilang.