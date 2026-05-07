Hal yang tak terbayangkan terjadi saat melawan PSG! Masalah ini benar-benar mengejutkan FC Bayern asuhan Vincent Kompany

Perdebatan mengenai strategi pertahanan yang mungkin terlalu berisiko seolah tak menggoyahkan para pemain kunci kedua tim. Sebaliknya, mereka berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak akan menyimpang dari pendekatan yang telah mereka tetapkan. Lebih baik menekankan kekuatan daripada memikirkan kelemahan yang mungkin ada. Di sela-sela itu, PSG bermain imbang 2-2 melawan FC Lorient di liga, dan FC Bayern bermain imbang 3-3 melawan 1. FC Heidenheim di Bundesliga; bagi tim Munich, ini menandai akhir pekan di mana mereka kebobolan sebelas gol dalam tiga pertandingan.

Jika mereka kembali kebobolan dua, tiga, atau empat gol di leg kedua melawan PSG? Maka mereka harus mencetak tiga, empat, atau lima gol—hal itu tentu tidak akan menjadi masalah. Itulah motto FC Bayern setelah kekalahan di leg pertama. Dalam hal ini, gol 0-1 awal yang dicetak Ousmane Dembele hanyalah kejutan sedang. Lagi-lagi tertinggal, ayo cetak gol! Here we go again! FC Bayern kini membutuhkan setidaknya dua gol dan satu-satunya pertanyaan adalah: Kapan gol pertama tercipta?

Namun, yang terjadi pada awalnya adalah: tidak ada apa-apa. Bahkan pada menit ketujuh, skor masih 0-1, yang cukup mengejutkan, begitu pula pada menit kesembilan, saat babak pertama berakhir, dan bahkan setelah 90 menit. Baru pada menit-menit akhir tambahan waktu, Harry Kane mencetak gol penyama kedudukan. Terlambat, terlalu terlambat. FC Bayern tersingkir dari Liga Champions.