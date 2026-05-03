"Hal yang tak masuk akal"! Mario Basler mengkritik keputusan hengkangnya pemain dari FC Bayern München - dan menuntut susunan pemain inti yang berbeda saat melawan PSG

Basler tidak dapat memahami mengapa pada leg pertama melawan tim Prancis itu, rekan setim Goretzka, Aleksandar Pavlovic, justru dipilih untuk posisi gelandang bertahan. Baginya, Goretzka adalah "yang lebih stabil" dan karena itu harus diturunkan sebagai starter pada leg kedua. Selain itu, menurutnya "tidak masuk akal" bahwa klub asal Munich itu membiarkan gelandang tersebut hengkang tanpa biaya transfer, alih-alih memperpanjang kontraknya yang akan habis: "Saya merasa hal itu tidak dapat dimengerti. Dia memiliki semua kualitas, baik secara defensif maupun ofensif. Oleh karena itu, saya tidak bisa memahami mengapa mereka membiarkannya pergi," keluh pria berusia 57 tahun itu mengenai mantan klubnya.

Padahal, pendapat Basler tentang Goretzka tidak selalu positif. Pada 2018, dalam acara 'Doppelpass', ia masih mengungkapkan keraguan besar terhadap kepindahannya dari FC Schalke 04 ke Bayern dan mempertanyakan apakah pemain timnas saat ini itu akan mampu bersaing di Säbener Straße. Goretzka baru-baru ini mengingat taruhan terkait hal tersebut dengan pelatih legendaris Peter Neururer dalam sebuah wawancara dengan majalah klub 51.

Basler berkomentar: "Saya tidak ingat lagi, tapi saya boleh saja salah sekali dalam sepuluh tahun. Saat itu saya memang mengatakan hal itu dan percaya bahwa langkah dari Schalke ke Bayern terlalu besar. Sangat bagus bahwa dia akhirnya berkembang seperti ini." Kini pendapatnya telah berubah, sehingga pada akhirnya ia bahkan berani menyampaikan permintaan maaf langsung kepada Goretzka.