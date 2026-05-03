"Saya sangat menyesal dia tidak bertahan di FC Bayern. Saya sedih dia harus pergi. Saya merasa sangat disayangkan," kata Basler dalam acara 'Doppelpass' di Sport1. Menurut pria berusia 57 tahun itu, Goretzka tetap menjadi aset berharga bagi juara Bundesliga tersebut, sehingga ia menyarankan pelatih Vincent Kompany untuk menurunkan pemain berusia 31 tahun itu sejak awal dalam pertandingan mendatang melawan Paris-Saint-Germain.
"Hal yang tak masuk akal"! Mario Basler mengkritik keputusan hengkangnya pemain dari FC Bayern München - dan menuntut susunan pemain inti yang berbeda saat melawan PSG
Basler tidak dapat memahami mengapa pada leg pertama melawan tim Prancis itu, rekan setim Goretzka, Aleksandar Pavlovic, justru dipilih untuk posisi gelandang bertahan. Baginya, Goretzka adalah "yang lebih stabil" dan karena itu harus diturunkan sebagai starter pada leg kedua. Selain itu, menurutnya "tidak masuk akal" bahwa klub asal Munich itu membiarkan gelandang tersebut hengkang tanpa biaya transfer, alih-alih memperpanjang kontraknya yang akan habis: "Saya merasa hal itu tidak dapat dimengerti. Dia memiliki semua kualitas, baik secara defensif maupun ofensif. Oleh karena itu, saya tidak bisa memahami mengapa mereka membiarkannya pergi," keluh pria berusia 57 tahun itu mengenai mantan klubnya.
Padahal, pendapat Basler tentang Goretzka tidak selalu positif. Pada 2018, dalam acara 'Doppelpass', ia masih mengungkapkan keraguan besar terhadap kepindahannya dari FC Schalke 04 ke Bayern dan mempertanyakan apakah pemain timnas saat ini itu akan mampu bersaing di Säbener Straße. Goretzka baru-baru ini mengingat taruhan terkait hal tersebut dengan pelatih legendaris Peter Neururer dalam sebuah wawancara dengan majalah klub 51.
Basler berkomentar: "Saya tidak ingat lagi, tapi saya boleh saja salah sekali dalam sepuluh tahun. Saat itu saya memang mengatakan hal itu dan percaya bahwa langkah dari Schalke ke Bayern terlalu besar. Sangat bagus bahwa dia akhirnya berkembang seperti ini." Kini pendapatnya telah berubah, sehingga pada akhirnya ia bahkan berani menyampaikan permintaan maaf langsung kepada Goretzka.
Kimmich: Perpisahan Goretzka? "Sangat mengharukan"
Selain Basler, rekan setim Goretzka sejak lama, Joshua Kimmich, juga menatap perpisahan yang semakin dekat dengan mata berkaca-kaca. "Tentu saja terlihat bahwa dia juga menyadari bahwa waktunya sudah hampir habis. Ini sangat emosional bagi semua orang—termasuk saya. Kami sudah lama bermain bersama. Itu memang waktu yang lama, jika kariermu sebagai pemain profesional berlangsung selama sepuluh hingga 15 tahun dan delapan tahun di Bayern München. Itu memang intens," jelas Kimmich setelah hasil imbang 3:3 (1:2) melawan 1. FC Heidenheim, di mana Goretzka tampil gemilang dengan mencetak dua gol.
Direktur Olahraga Max Eberl juga memuji: "Leon? Luar biasa. Ketika kami memberitahunya satu setengah tahun lalu bahwa situasinya akan sulit, dia bermain sangat baik sepanjang musim. Musim panas lalu, ketika kami mengatakan situasinya bisa menjadi sulit, dia berjuang keras untuk bangkit." Dan juga pada musim dingin, ketika FC Bayern memberitahunya bahwa kontraknya yang akan habis tidak akan diperpanjang, Goretzka memutuskan untuk tetap tinggal di München. "Dia punya insting yang bagus," kata Eberl.
Goretzka hengkang dari FC Bayern München tanpa biaya transfer
Bayern Munich telah mengumumkan pada akhir Januari bahwa mereka tidak akan memperpanjang kontrak pemain yang telah 69 kali membela tim nasional tersebut, yang masih berlaku hingga akhir Juni 2026. Dengan demikian, Goretzka akan meninggalkan juara Bundesliga tersebut pada akhir musim ini tanpa biaya transfer setelah delapan tahun bersama. AC Milan dan Atletico Madrid disebut-sebut sebagai klub yang berpotensi menjadi destinasi barunya.
Pada 2018, pemain berusia 31 tahun ini pindah dari Schalke 04 ke Säbener Straße dan sejak itu telah tampil dalam 309 pertandingan di semua kompetisi untuk klub asal Munich tersebut. Di bawah asuhan Kompany, Goretzka seringkali hanya menjadi pilihan ketiga di lini tengah musim ini di belakang Kimmich dan Pavlovic, namun ia tetap mencatatkan 45 penampilan, di mana ia mencetak lima gol dan memberikan empat assist.