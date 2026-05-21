Hal yang sudah biasa, bukan angin segar! Dengan pencalonan ini, Julian Nagelsmann mengambil risiko di Piala Dunia

Rasio ini "sangat, sangat bagus," kata Nagelsmann, yang perhitungannya tepat, namun di saat yang sama ia mengakui: "Rasio golnya di level klub masih kurang, terutama pada tahun 2026." Sane telah mencatatkan satu gol dan tiga assist; sejak 12 April, ia belum lagi berkontribusi dalam mencetak gol. Secara keseluruhan, ia mengakhiri musim pertamanya di Istanbul dengan tujuh gol dan sembilan assist dalam 43 pertandingan resmi.

Nagelsmann memang telah memberikan tugas yang jelas kepada pemain berusia 30 tahun itu setelah transfernya ke Bosporus. "Dia harus lebih menonjol. Saya membutuhkan angka tertentu," katanya. Awalnya hal itu tidak terjadi; Sane tidak ikut dalam pemusatan latihan pada September dan Oktober. Namun kini Nagelsmann telah menominasikannya untuk Piala Dunia - sepertinya dia telah memenuhi tugas tersebut.

Namun, pada Kamis siang di Frankfurt, Nagelsmann membenarkan keputusannya memilih Sane dan mengesampingkan pemain seperti Said El Mala, Chris Führich, dan Karim Adeyemi dengan faktor-faktor yang lebih subjektif daripada angka-angka keras. "Yang menjadi kelebihannya: Dia sangat dihormati di dalam tim," kata Nagelsmann sambil menyebutkan beberapa rekan setimnya, "yang memiliki ikatan yang sangat erat dengannya".