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'Hal terbaik yang pernah saya lakukan' - Bagaimana transfer blockbuster David Beckham ke Real Madrid menginspirasi Harry Kane untuk menaklukkan Bayern Munich
Meneladani jejak seorang legenda Manchester United
Kane mengungkapkan bahwa keputusannya meninggalkan Premier League untuk Bundesliga berakar kuat pada kekagumannya kepada Beckham sejak kecil. Tumbuh di wilayah London yang sama dan bersekolah di sekolah yang sama dengan mantan kapten Inggris itu, Kane mengikuti dengan saksama saat Beckham membuat langkah besar dari Manchester United ke Real Madrid pada 2003. Meski banyak pemain Inggris secara tradisional ragu menguji diri di liga asing, Kane merasakan daya tarik menuju benua Eropa yang sebagian dipicu oleh melihat idolanya sukses di Spanyol.
"Dia pergi bermain di luar negeri dan pada saat itu mungkin saya tidak sepenuhnya menghargai keputusannya meninggalkan Premier League," kata Kane kepada TNT Sports. "Tetapi seiring saya menjalaninya dan mulai lebih mengenal diri saya sendiri serta bermain di level tertinggi, ketika saya mengambil keputusan untuk datang ke sini, saya tahu ini bukan hal yang dilakukan semua pemain Inggris, tetapi ini adalah hal terbaik yang pernah saya lakukan. Jadi mengikuti jejaknya dan pergi untuk merasakan sesuatu yang berbeda adalah bagian dari itu."
- Getty
Mengejar sang idola
Tumbuh besar di lingkungan yang sama dan berjalan di koridor sekolah yang sama, penyerang muda itu menyaksikan Beckham menjadi kapten tim nasional dengan ambisi yang jelas. Melihat sosok lokal meraih ketenaran internasional memberinya model nyata untuk ditiru, memicu hasrat Kane untuk menapaki jejak yang persis sama dari masa kecilnya di London Utara hingga menjadi kapten Inggris.
"Beckham adalah idola saya, tentu saja," katanya. "Kami bersekolah di tempat yang sama, kami tumbuh besar di area yang sama, dia adalah kapten Inggris saat saya tumbuh besar. Jadi saya ingin mengikuti jejaknya."
Kapten Inggris memuji Steven Gerrard
Selama Piala Dunia FIFA 2026, Kane meluangkan waktu untuk menghormati sejarah tim nasional dengan menyerahkan legacy cap kepada Beckham sebagai peringatan atas 115 penampilannya di level internasional. Turnamen itu juga menghadirkan gelombang dukungan dari ikon-ikon lain sepak bola Inggris, terutama mantan gelandang Liverpool Steven Gerrard. Dalam voice note yang menyentuh hati dan dikirim kepada kapten saat ini itu, Gerrard mengungkapkan penyesalan mendalam karena karier bermain mereka tidak pernah bertumpang tindih, sehingga ia tidak sempat berbagi lapangan dengan salah satu finisher paling mematikan milik negaranya.
Merefleksikan pesan Gerrard, Kane memuji gelandang itu sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola Inggris maupun dunia.
"Itu disayangkan karena kami tidak pernah bisa bermain bersama. Stevie adalah salah satu gelandang terbaik sepanjang masa. Jelas saya melihatnya saat tumbuh besar, tetapi saya pikir ketika Anda menjalaninya, ketika Anda melihat mereka berlatih setiap hari, dan Anda mendengar para pemain Inggris berbicara tentang cara dia berlatih atau cara dia menendang bola atau cara dia melepaskan umpan, dia adalah pemain tim sejati yang bekerja di seluruh area lapangan," katanya.
"Stevie adalah salah satu pemain terbaik Inggris sepanjang masa, jelas salah satu gelandang terbaik yang pernah kami hasilkan, tetapi juga di dunia. Akan menyenangkan bisa bermain bersamanya. Saya yakin saya akan mencetak beberapa gol lagi."
- (C)Getty Images
Mimpi Ballon d'Or dan perebutan kejayaan individu
Setelah menjalani musim dengan statistik individu yang luar biasa, Kane kini berada di garis depan dalam perbincangan Ballon d'Or. Striker itu tetap rendah hati soal peluangnya, mengakui bahwa statistiknya berbicara dengan sendirinya, tetapi pada akhirnya keputusan final berada di tangan panel pemilih setelah kampanye yang melelahkan untuk klub dan negara.
"Tentu saja, itu di luar kendali saya sekarang; pada akhirnya semuanya tergantung pada para pemilih dan mereka yang membuat keputusan. Jadi, kita hanya harus menunggu dan melihat. Ini agak aneh karena, Anda tahu, saya sudah fokus pada musim ini dan memikirkan musim berikutnya, memikirkan apakah saya bisa menjadi lebih baik, apakah saya bisa terus berkembang. Tetapi pada saat yang sama, saya juga benar-benar ingin menghargai semua yang telah saya capai sejauh ini," kata mantan bintang Tottenham itu.
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