'Hal terbaik yang pernah saya lakukan' - Bagaimana transfer blockbuster David Beckham ke Real Madrid menginspirasi Harry Kane untuk menaklukkan Bayern Munich

Selama Piala Dunia FIFA 2026, Kane meluangkan waktu untuk menghormati sejarah tim nasional dengan menyerahkan legacy cap kepada Beckham sebagai peringatan atas 115 penampilannya di level internasional. Turnamen itu juga menghadirkan gelombang dukungan dari ikon-ikon lain sepak bola Inggris, terutama mantan gelandang Liverpool Steven Gerrard. Dalam voice note yang menyentuh hati dan dikirim kepada kapten saat ini itu, Gerrard mengungkapkan penyesalan mendalam karena karier bermain mereka tidak pernah bertumpang tindih, sehingga ia tidak sempat berbagi lapangan dengan salah satu finisher paling mematikan milik negaranya.

Merefleksikan pesan Gerrard, Kane memuji gelandang itu sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola Inggris maupun dunia.

"Itu disayangkan karena kami tidak pernah bisa bermain bersama. Stevie adalah salah satu gelandang terbaik sepanjang masa. Jelas saya melihatnya saat tumbuh besar, tetapi saya pikir ketika Anda menjalaninya, ketika Anda melihat mereka berlatih setiap hari, dan Anda mendengar para pemain Inggris berbicara tentang cara dia berlatih atau cara dia menendang bola atau cara dia melepaskan umpan, dia adalah pemain tim sejati yang bekerja di seluruh area lapangan," katanya.

"Stevie adalah salah satu pemain terbaik Inggris sepanjang masa, jelas salah satu gelandang terbaik yang pernah kami hasilkan, tetapi juga di dunia. Akan menyenangkan bisa bermain bersamanya. Saya yakin saya akan mencetak beberapa gol lagi."