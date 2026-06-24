Sebuah foto pemain Real Madrid dari pertandingan tersebut memang memicu perdebatan. Dalam foto itu, terlihat Bellingham menutup mulutnya dengan tangan saat berbincang dengan Jordan Ayew dari Ghana. Gerakan tersebut akan dikenai sanksi kartu merah oleh wasit pada Piala Dunia 2026—dan seperti yang diketahui, kasus serupa memang sudah pernah terjadi.
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Hal seperti itu sudah bisa berakibat kartu merah di Piala Dunia! Foto kontroversial bintang Inggris Jude Bellingham beredar
Miguel Almiron dari Paraguay mendapat kartu merah dalam kemenangan 1-0 pada pertandingan grup melawan Turki, setelah ia menutup mulutnya dengan tangan saat berbicara. Gelandang tersebut kemudian dijatuhi sanksi skorsing satu pertandingan, sehingga tidak dapat bermain bersama tim Paraguay dalam pertandingan terakhir babak penyisihan grup melawan Australia, di mana kedua tim bersaing memperebutkan posisi kedua.
FIFA telah memberlakukan peraturan baru ini sebagai tanggapan atas insiden yang terjadi di Liga Champions pada awal tahun ini. Saat itu, Gianluca Prestianni dari Benfica Lisbon diduga melontarkan hinaan rasial kepada Vinicius Junior dari Real Madrid dengan menutupi mulutnya menggunakan tangan. Untuk mencegah insiden serupa, FIFA menetapkan sanksi yang tegas menjelang Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan syarat bahwa insiden tersebut harus terlihat jelas sebagai situasi konflik.
Jika insiden Bellingham tersebut terdeteksi oleh wasit atau VAR, batasan ini mungkin menjadi alasan mengapa pemain asal Inggris itu, tidak seperti Almiron, tidak dikenai kartu merah. Kapan tepatnya insiden tersebut terjadi masih belum jelas — karena Ayew sudah mengenakan perban di kepala yang ia dapatkan setelah benturan pada menit ke-24, insiden tersebut pasti terjadi setelahnya.
- Getty Images
Jude Bellingham membuat Ghana kesal
Bellingham, yang tampil kurang memuaskan dalam pertandingan tanpa gol yang mengecewakan bagi Inggris, justru menimbulkan kehebohan dalam hal lain. Sebuah tekel keras terhadap bek Ghana, Jerome Opoku, sesaat sebelum peluit babak pertama berbunyi, memicu kemarahan para pemain Afrika tersebut. Menurut The Sun, Bellingham dilaporkan terlibat pertengkaran dengan asisten pelatih Ghana, John Paintsil, sesaat setelah itu saat sedang menuju ruang ganti.
Pelatih kepala Ghana, Carlos Queiroz, yang juga ikut campur, menjelaskan setelah pertandingan usai: "Sebenarnya saya ingin memberitahunya (Bellingham, red.) bahwa dia seharusnya menahan diri sedikit saat melakukan tekel itu. Itu bisa saja berujung pada kartu kuning, karena dia menendang pemain kami dengan kakinya." Pelatih asal Portugal itu melanjutkan: "Dia bereaksi keras dan melontarkan beberapa kata-kata kasar, dan begitulah semuanya dimulai."
Bellingham sendiri setidaknya menunjukkan penyesalan setelah pertandingan, terutama terkait pelanggarannya terhadap Opoku: "Sejujurnya, itu adalah tekel yang bodoh dari saya. Bangku cadangan mereka kemudian langsung bereaksi dan menuntut kartu kuning untuk saya." Keributan yang terjadi setelahnya hanyalah "akibat panasnya pertandingan," tegas mantan bintang BVB itu, dan tidak ada dendam di antara mereka.
Bellingham secara mengejutkan dinobatkan sebagai Man of the Match: "Saya tidak pantas mendapatkannya"
Bellingham ditarik keluar oleh pelatih Inggris Thomas Tuchel pada menit ke-74. Seperti seluruh tim Three Lions, pemain berusia 22 tahun ini juga tidak mampu melanjutkan penampilan meyakinkan mereka saat meraih kemenangan 4-2 atas Kroasia di laga pembuka, namun secara mengejutkan Bellingham justru dinobatkan sebagai Man of the Match: "Sejujurnya, saya tidak pantas mendapatkannya," aku pemain yang telah 50 kali membela tim nasional ini.
Dalam pertandingan terakhir babak penyisihan grup melawan Panama pada Sabtu nanti, Bellingham dan rekan-rekannya ingin mempertahankan posisi pertama di Grup L dengan meraih kemenangan. Jika berhasil, Inggris akan menghadapi salah satu dari delapan tim peringkat ketiga terbaik di babak 16 besar pada Rabu depan.
Sementara itu, Ghana bertekad untuk setidaknya masuk dalam kelompok tersebut, setelah meraih kemenangan 1-0 pada laga pembuka melawan Panama dan hasil imbang yang memuaskan melawan favorit grup Inggris, sehingga kini mengoleksi empat poin. Pada pertandingan penutup fase grup melawan Kroasia, hasil imbang saja sudah cukup untuk memastikan lolos ke babak gugur sebagai runner-up. Namun, bahkan jika kalah, Ghana masih memiliki peluang yang sangat baik untuk lolos sebagai tim peringkat ketiga terbaik.
- AFP
Bersama Jude Bellingham: Skuad Inggris di Piala Dunia 2026
- Penjaga gawang: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)
- Bek: Ezri Konsa (Aston Villa), Dan Burn (Newcastle), John Stones (Manchester City), Marc Guehi (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Tino Livramento (Newcastle), Reece James (Chelsea), Nico O’Reilly (Manchester City), Djed Spence (Tottenham)
- Gelandang: Jude Bellingham (Real Madrid), Kobbie Mainoo (Manchester United), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Declan Rice (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Eberechi Eze (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)
- Penyerang: Harry Kane (FC Bayern), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona/Manchester United), Anthony Gordon (Newcastle)