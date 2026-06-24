Hal seperti itu sudah bisa berakibat kartu merah di Piala Dunia! Foto kontroversial bintang Inggris Jude Bellingham beredar

Miguel Almiron dari Paraguay mendapat kartu merah dalam kemenangan 1-0 pada pertandingan grup melawan Turki, setelah ia menutup mulutnya dengan tangan saat berbicara. Gelandang tersebut kemudian dijatuhi sanksi skorsing satu pertandingan, sehingga tidak dapat bermain bersama tim Paraguay dalam pertandingan terakhir babak penyisihan grup melawan Australia, di mana kedua tim bersaing memperebutkan posisi kedua.

FIFA telah memberlakukan peraturan baru ini sebagai tanggapan atas insiden yang terjadi di Liga Champions pada awal tahun ini. Saat itu, Gianluca Prestianni dari Benfica Lisbon diduga melontarkan hinaan rasial kepada Vinicius Junior dari Real Madrid dengan menutupi mulutnya menggunakan tangan. Untuk mencegah insiden serupa, FIFA menetapkan sanksi yang tegas menjelang Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan syarat bahwa insiden tersebut harus terlihat jelas sebagai situasi konflik.

Jika insiden Bellingham tersebut terdeteksi oleh wasit atau VAR, batasan ini mungkin menjadi alasan mengapa pemain asal Inggris itu, tidak seperti Almiron, tidak dikenai kartu merah. Kapan tepatnya insiden tersebut terjadi masih belum jelas — karena Ayew sudah mengenakan perban di kepala yang ia dapatkan setelah benturan pada menit ke-24, insiden tersebut pasti terjadi setelahnya.