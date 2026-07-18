Hal seperti ini terakhir kali terjadi hampir 60 tahun yang lalu! Prancis mengalami babak pertama yang mengerikan di Miami saat melawan Inggris

Hanya butuh waktu dua menit dan 14 detik hingga gol pertama tercipta. Declan Rice, kapten Inggris yang menggantikan Harry Kane yang ditarik keluar, mencetak gol dengan tenang dari jarak jauh untuk mengubah skor menjadi 1-0.

Prancis berusaha membalas, namun lini serang mereka yang diperkuat Mbappé, Michael Olise dari Bayern München, dan Desire Doue dari PSG—juara Liga Champions—terus-menerus kehilangan bola, sehingga memberi kesempatan kepada Inggris untuk melakukan serangan balik dan mencetak gol. Ezri Konsa mencetak gol setelah tendangan sudut dari Rice (menit ke-18), sementara Bukayo Saka mencetak dua gol (menit ke-37 dan 45+1).