Baik Tuchel maupun Didier Deschamps—dalam pertandingan ke-187 sekaligus terakhirnya sebagai pelatih tim nasional Equipe Tricolore—menurunkan tim mereka dengan tujuh perubahan dibandingkan susunan pemain saat kalah di semifinal pada pertengahan pekan ini, dalam pertandingan perebutan medali perunggu di turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
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Hal seperti ini terakhir kali terjadi hampir 60 tahun yang lalu! Prancis mengalami babak pertama yang mengerikan di Miami saat melawan Inggris
Hanya butuh waktu dua menit dan 14 detik hingga gol pertama tercipta. Declan Rice, kapten Inggris yang menggantikan Harry Kane yang ditarik keluar, mencetak gol dengan tenang dari jarak jauh untuk mengubah skor menjadi 1-0.
Prancis berusaha membalas, namun lini serang mereka yang diperkuat Mbappé, Michael Olise dari Bayern München, dan Desire Doue dari PSG—juara Liga Champions—terus-menerus kehilangan bola, sehingga memberi kesempatan kepada Inggris untuk melakukan serangan balik dan mencetak gol. Ezri Konsa mencetak gol setelah tendangan sudut dari Rice (menit ke-18), sementara Bukayo Saka mencetak dua gol (menit ke-37 dan 45+1).
Prancis kebobolan empat gol: Bencana di Kejuaraan Eropa 1968 sebagai acuan
Ini adalah pertama kalinya sejak April 1968 tim Prancis kebobolan empat gol dalam satu babak pertama. Saat itu, kekalahan 1-5 dari Yugoslavia menandai tersingkirnya mereka dari jalur menuju putaran final Kejuaraan Eropa di Italia.
Selama jeda, Deschamps menyebutnya sebagai “penampilan yang bencana” dan langsung melakukan empat pergantian pemain untuk babak kedua.
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