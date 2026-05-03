Berkat gol yang dicetak pemain berusia 26 tahun itu pada menit ke-86, untuk pertama kalinya di abad ke-21, dua pemain Spanyol dari klub Catalan tersebut berhasil mencetak 15 gol atau lebih dalam satu musim LaLiga.
Hal seperti ini sudah tidak terjadi selama lebih dari 25 tahun! Lamine Yamal dan Ferran Torres mencuri perhatian di FC Barcelona
Torres mencetak gol ke-15-nya dalam laga tandang melawan Osasuna pada Sabtu malam; selain itu, Lamine Yamal yang saat ini cedera telah mencetak 16 gol untuk Barca di liga utama Spanyol.
Di semua kompetisi, kedua bintang penyerang ini bahkan mencatatkan angka yang lebih baik: Torres menyumbang 20 gol dan dua assist dalam 46 pertandingan, sekaligus memecahkan rekor pribadinya dari musim lalu (19 gol), sementara Yamal mencatatkan 24 gol dan 18 assist dalam total 45 penampilan.
Berkat kemenangan 2-1 atas Osasuna, Barcelona kini memperlebar keunggulan mereka di LaLiga menjadi 14 poin. Jika Real Madrid gagal meraih kemenangan pada hari Minggu ini saat menghadapi rival sekota Barcelona, Espanyol, tim asuhan pelatih Hansi Flick akan dinobatkan sebagai juara Spanyol untuk ke-28 kalinya lebih awal.
Jika tidak, tim Catalan ini bisa memastikan gelar juara pada akhir pekan mendatang dalam laga head-to-head melawan Los Blancos. Dalam El Clasico ke-264 ini, hasil imbang saja sudah cukup.