Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sepak bola Jerman! Klub legendaris mengambil keputusan aneh terhadap RB Leipzig

Atas permintaan Deutsche Presse-Agentur (dpa), Leipzig menolak memberikan komentar mengenai keputusan tersebut, yang tampaknya merupakan hal yang unik dalam dunia sepak bola Jerman. Ketidakpuasan klub Liga Regional ini terhadap klub yang didanai oleh produsen minuman bersoda Red Bull sama sekali bukanlah hal baru. Di kalangan suporter, RBL juga dibenci di seluruh negeri karena komersialisasi yang menggeser tradisi.

Padahal, sebenarnya pernah ada hubungan antara HFC dan RB Leipzig. Baru pada musim dingin lalu, Halle mengajukan permohonan apakah mereka dapat menggunakan lapangan berpemanas di Leipzig untuk latihan karena kondisi mereka sendiri yang buruk akibat suhu dingin—dan permohonan tersebut disetujui. Beberapa pemain juga berpindah antara kedua klub, termasuk melalui status pinjaman.

Sementara itu, rival lokal BSG Chemie Leipzig tidak ikut serta. Klub tersebut mengatakan kepada dpa bahwa tidak ada rencana untuk mengajukan inisiatif terkait keputusan tersebut. Sama seperti Rot-Weiß Erfurt dan Lok Leipzig, klub Regionalliga ini juga memanfaatkan kondisi latihan yang jauh lebih baik di RB setelah musim dingin tiba.