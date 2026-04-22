TottenhamIMAGO / Sebastian Frej
Nino Duit

Nino Duit

Hal seperti ini belum pernah terjadi dalam sejarah sepak bola dunia! Di Inggris, hal yang tak terbayangkan itu benar-benar mulai terjadi

Pengeluaran transfer yang sangat besar, salah satu skuad termahal di dunia, gelar juara kompetisi Eropa setahun yang lalu, awal musim yang gemilang — namun klub tradisional Inggris Tottenham Hotspur kini terancam degradasi.

Peringatan terlebih dahulu: Teks ini berisi banyak angka, tetapi tidak ada yang lebih jelas menggambarkan perkembangan yang tak terbayangkan di Tottenham Hotspur. Spurs telah menghabiskan 726 juta euro untuk pemain baru dalam tiga tahun terakhir. Di Inggris, hanya Chelsea FC dan Manchester City yang melampaui angka tersebut. Jika dikurangi dengan pendapatan transfer, tersisa defisit sebesar 466 juta. Angka ini merupakan yang tertinggi kedua setelah Arsenal FC. Pada musim panas lalu saja, Tottenham menginvestasikan 266 juta.

  • Pengeluaran besar-besaran ini menghasilkan salah satu skuad termahal di dunia. Menurut situs khusus Transfermarkt, nilai total para pemain Spurs saat ini mencapai 803 juta euro. Di seluruh dunia, hanya delapan klub yang nilainya melebihi angka tersebut. Dari Jerman, hanya FC Bayern yang berada satu peringkat di atas Tottenham dengan nilai 969 juta euro

    Meskipun demikian, Spurs terancam terdegradasi dari Liga Premier. Klub yang terdegradasi dengan nilai tertinggi dalam sejarah sepak bola menurut Transfermarkt hingga saat ini adalah Leicester City pada musim 2022/23 - meskipun nilai skuad Leicester saat itu sebesar 444 juta euro hanya setengah dari nilai skuad Tottenham saat ini. Perjalanan The Foxes, yang pernah menjuarai liga pada 2016, kini telah membawa mereka ke divisi ketiga.

    Tottenham Hotspur "mengejar" rekor negatif berusia 91 tahun

    Dengan lima pekan tersisa menjelang akhir musim, Spurs berada dua poin di belakang peringkat ke-17 yang aman, yang saat ini ditempati oleh West Ham United. Dua poin saat ini terasa sangat berarti bagi Tottenham, sangat berarti. Kemenangan terakhir mereka di Liga Premier terjadi pada 28 Desember tahun lalu melawan Crystal Palace. Sejak saat itu, mereka mencatatkan 15 pertandingan tanpa kemenangan dan dua kali pergantian pelatih.

    Pelatih asal Denmark, Thomas Frank, harus hengkang pada bulan Februari, penggantinya, Igor Tudor dari Kroasia, hanya bertahan selama 44 hari, dan baru-baru ini ia digantikan oleh pelatih asal Italia, Roberto De Zerbi. Dalam pertandingan keduanya di pinggir lapangan melawan Brighton & Hove Albion pada Sabtu lalu, akhir dari masa paceklik tampaknya sudah sangat dekat. Namun, bek asal Austria Kevin Danso melakukan kesalahan fatal di masa injury time dan menyebabkan skor imbang 2-2. Danso kemudian menjadi sasaran serangan rasial yang masif di media sosial, yang kemudian ditolak oleh klub dalam sebuah pernyataan resmi.

    Jika Spurs juga gagal menang pada Sabtu mendatang melawan Wolverhampton Wanderers dan dengan demikian tidak menang dalam 16 pertandingan berturut-turut, mereka akan menyamai rekor negatif berusia 91 tahun. Terakhir kali mereka tidak menang selama itu adalah pada tahun 1935. Wolves, yang berada di posisi terbawah klasemen, sudah dipastikan terdegradasi dan merupakan lawan termudah dalam sisa jadwal. Selanjutnya, mereka akan menghadapi tim-tim papan atas seperti Chelsea dan Aston Villa, serta Leeds United, dan pada pekan terakhir melawan Everton.

    "Tim ini mampu memenangkan lima pertandingan berturut-turut," kata Pelatih De Zerbi. Dengan putus asa, ia berusaha menularkan optimisme kepada para pemainnya dan bahkan mengeluarkan perintah untuk tetap bersemangat. "Kalian harus datang ke latihan dengan senyuman, kalau tidak, kalian bisa langsung pulang," kata De Zerbi. "Saya tidak punya waktu untuk orang-orang negatif, pemain yang sedih, atau asisten pelatih. Saya tidak suka orang yang suka mengeluh dan berpikir negatif."

    Tottenham: Awal musim yang baik dan prestasi di Liga Champions

    Meskipun Tottenham bukanlah salah satu klub dengan gelar terbanyak di Inggris, mereka selalu menjadi bagian dari elit sepak bola nasional. Pada tahun 1951 dan 1961, The Spurs menjadi juara liga; sebagai salah satu dari enam anggota pendiri Liga Premier yang didirikan pada tahun 1992, mereka belum pernah terdegradasi; dalam 13 tahun terakhir, mereka finis di enam besar sebanyak sepuluh kali; pada tahun 2017, mereka menjadi runner-up, pada 2019 mereka mencapai final Liga Champions, dan pada Mei lalu mereka memenangkan trofi Eropa keempat mereka melalui Liga Europa, sekaligus gelar pertama mereka sejak 2008.

    Namun, pelatih Ange Postecoglou harus mundur karena performa buruk di Premier League. Meskipun Tottenham tidak pernah benar-benar terancam degradasi, mereka merosot hingga peringkat ke-17 pada fase akhir musim karena pada saat itu hanya trofi Eropa yang menjadi prioritas. Setelah gelombang transfer baru pada musim panas lalu, Spurs memulai musim dengan baik di bawah asuhan Frank dan berada di peringkat ketiga pada pertengahan Oktober.

    Kepergian mengejutkan bos klub lama yang tidak disukai, Daniel Levy, pada bulan September menambah euforia di lingkungan klub. Ia digantikan oleh Peter Charrington dan Vinai Venkatesham yang tidak dikenal secara internasional. Sementara Tottenham perlahan-lahan tergelincir di Liga Premier sepanjang musim gugur, hasil di Liga Champions tetap memuaskan. Pada Januari, Spurs dengan mudah mengalahkan Borussia Dortmund dan Eintracht Frankfurt dan menutup fase liga pada akhir Januari di peringkat keempat.

    Di babak 16 besar, mereka tersingkir oleh Atletico Madrid. Pertandingan tersebut terutama diingat karena penanganan Tudor yang kontroversial terhadap Antonin Kinsky: Pada leg pertama, pelatih saat itu secara mengejutkan memasukkan kiper cadangan tersebut ke dalam starting eleven, namun menggantinya kembali setelah 17 menit saat skor 0-3 akibat kesalahan fatal yang dilakukannya.

    Tottenham dilanda serangkaian cedera yang sangat parah

    Di satu sisi, ada awal musim yang gemilang dan prestasi mengesankan di fase grup Liga Champions. Di sisi lain, ada penurunan performa yang drastis di Liga Premier sejak awal tahun. Secara logis, sulit menjelaskan bagaimana hal-hal ini bisa terjadi bersamaan. Namun, masalah mendasar memang dapat ditemukan.

    Akibat banyaknya pergantian pelatih dalam beberapa tahun terakhir, Tottenham memiliki skuad yang mahal, namun juga disusun secara sembarangan oleh berbagai pemikir tanpa struktur dan hierarki yang jelas. Pemain andalan dan kapten lama, Heung-Min Son, telah hengkang musim panas lalu. Sejak itu, tidak ada lagi kelompok pemimpin yang mapan yang memberikan stabilitas dan ketangguhan tertentu kepada tim. Dalam 32 pertandingan liga terakhir, di mana Spurs tertinggal, mereka juga tidak pernah menang.

    Ditambah lagi dengan nasib sial akibat cedera: Dua pemain terbaik, Daniel Kulusevski dan James Maddison, belum pernah bermain di musim ini karena cedera. Lucas Bergvall dan Dominic Solanke sempat absen selama berbulan-bulan. Mohammed Kudus tidak bisa bermain sejak awal Januari, sementara musim ini tampaknya sudah berakhir bagi kapten Cristian Romero.

    Pemain pinjaman Joao Palhinha tampaknya akan kembali ke FC Bayern

    Sejumlah pemain baru tidak mampu memenuhi ekspektasi tinggi, termasuk dua mantan pemain Bayern Munich, Joao Palhinha dan Mathys Tel. Untuk Palhinha yang dipinjamkan—yang setidaknya memulai musim dengan baik lewat gol tendangan salto—Tottenham tidak akan menggunakan opsi pembelian senilai 30 juta euro; ia harus kembali ke FC Bayern pada musim panas nanti. Dari sudut pandang ekonomi, juara Bundesliga ini pun ikut merasakan penderitaan Spurs; di tingkat individu, Harry Kane kemungkinan besar juga sangat terpukul dengan degradasi klub lamanya.

    Secara keseluruhan, Xavi Simons juga tampil di bawah potensinya, namun pada akhir pekan lalu dalam laga imbang 2-2 melawan Brighton, ia setidaknya berhasil mencetak dua poin. Direktur Olahraga Max Eberl, Manajer Olahraga Christoph Freund, dan Pelatih Vincent Kompany sangat ingin mendatangkan Simons ke FC Bayern musim panas lalu. Namun, pemilik klub Uli Hoeneß menolak memberikan dana dan hanya memberikan kue apel sebagai hadiah penghiburan. Akibatnya, Tottenham bergerak cepat dan menjadikan Simons sebagai transfer termahal dengan biaya transfer sebesar 65 juta euro. Salah satu dari banyak, banyak investasi dalam beberapa tahun terakhir yang tidak membuahkan hasil.

  • Klasemen Liga Premier

    Pl.TimPertandinganGolSelisihPoin
    1Arsenal FC3363:263770
    2Manchester City3265:293667
    3Manchester United3358:451358
    4Aston Villa FC3347:41658
    5Liverpool FC3354:431155
    6Chelsea FC3353:421148
    7Brentford FC3348:44448
    8AFC Bournemouth3350:50048
    9Brighton & Hove Albion3345:39647
    10Everton FC3340:39147
    11Sunderland AFC3336:40-446
    12Fulham FC3343:46-345
    13Crystal Palace3235:36-143
    14Newcastle United3346:49-342
    15Leeds United3342:49-739
    16Nottingham Forest3336:45-936
    17West Ham United3340:57-1733
    18Tottenham Hotspur3342:53-1131
    19Burnley FC3334:67-3320
    20Wolverhampton Wanderers3324:61-3717
