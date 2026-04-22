Hal seperti ini belum pernah terjadi dalam sejarah sepak bola dunia! Di Inggris, hal yang tak terbayangkan itu benar-benar mulai terjadi

Dengan lima pekan tersisa menjelang akhir musim, Spurs berada dua poin di belakang peringkat ke-17 yang aman, yang saat ini ditempati oleh West Ham United. Dua poin saat ini terasa sangat berarti bagi Tottenham, sangat berarti. Kemenangan terakhir mereka di Liga Premier terjadi pada 28 Desember tahun lalu melawan Crystal Palace. Sejak saat itu, mereka mencatatkan 15 pertandingan tanpa kemenangan dan dua kali pergantian pelatih.

Pelatih asal Denmark, Thomas Frank, harus hengkang pada bulan Februari, penggantinya, Igor Tudor dari Kroasia, hanya bertahan selama 44 hari, dan baru-baru ini ia digantikan oleh pelatih asal Italia, Roberto De Zerbi. Dalam pertandingan keduanya di pinggir lapangan melawan Brighton & Hove Albion pada Sabtu lalu, akhir dari masa paceklik tampaknya sudah sangat dekat. Namun, bek asal Austria Kevin Danso melakukan kesalahan fatal di masa injury time dan menyebabkan skor imbang 2-2. Danso kemudian menjadi sasaran serangan rasial yang masif di media sosial, yang kemudian ditolak oleh klub dalam sebuah pernyataan resmi.

Jika Spurs juga gagal menang pada Sabtu mendatang melawan Wolverhampton Wanderers dan dengan demikian tidak menang dalam 16 pertandingan berturut-turut, mereka akan menyamai rekor negatif berusia 91 tahun. Terakhir kali mereka tidak menang selama itu adalah pada tahun 1935. Wolves, yang berada di posisi terbawah klasemen, sudah dipastikan terdegradasi dan merupakan lawan termudah dalam sisa jadwal. Selanjutnya, mereka akan menghadapi tim-tim papan atas seperti Chelsea dan Aston Villa, serta Leeds United, dan pada pekan terakhir melawan Everton.

"Tim ini mampu memenangkan lima pertandingan berturut-turut," kata Pelatih De Zerbi. Dengan putus asa, ia berusaha menularkan optimisme kepada para pemainnya dan bahkan mengeluarkan perintah untuk tetap bersemangat. "Kalian harus datang ke latihan dengan senyuman, kalau tidak, kalian bisa langsung pulang," kata De Zerbi. "Saya tidak punya waktu untuk orang-orang negatif, pemain yang sedih, atau asisten pelatih. Saya tidak suka orang yang suka mengeluh dan berpikir negatif."