'Hal paling menjengkelkan di dunia!' - Paul Scholes menuduh Declan Rice memicu bentrokan dengan Morgan Rogers dalam kemenangan Arsenal atas Chelsea

Ketegangan di Stadion Emirates mencapai titik puncak pada menit-menit akhir derby London yang mendebarkan. Saat Chelsea memburu gol penyeimbang, Rogers berusaha melesat ke depan untuk mendukung Cole Palmer, yang sedang memimpin serangan balik berbahaya.

Namun, Rice menghentikan momentum itu dengan sengaja menjegal yang membuat rekrutan musim panas Chelsea tersebut terjatuh ke lapangan. Insiden itu membuat Rogers murka, yang kemudian berujung pada konfrontasi tatap muka ketika pemain Chelsea itu terlihat mengacungkan jarinya ke arah bintang Arsenal tersebut.

Menganalisis insiden itu di podcast The Good, The Bad & The Football, Scholes tidak menahan diri dalam menilai taktik Rice. "Apakah menurutmu ada sedikit sesuatu antara Rogers dan Rice? Apakah menurutmu mungkin ada sedikit sesuatu pada musim panas? Apa yang dilakukan Rice kepadanya adalah hal paling menjengkelkan di dunia. Ketika orang menjegalmu saat kamu sedang berlari. Dia membuat Morgan Rogers kesal, dan memang pantas begitu," kata Scholes kepada mantan rekan setimnya, Nicky Butt.