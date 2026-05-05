Menanggapi komentar bahwa, misalnya, Michael Olise selalu datang ke tim nasional Prancis dengan mengenakan pakaian yang sangat mencolok, Hoeneß berkata: "Ya, tapi dia kan sudah menjadi bintang dunia, jadi dia boleh saja. Tentu saja ada media yang mendorong hal itu. Pacar barunya pun tentu akan tertarik.

Namun, setelan berwarna pink "tidak pernah masuk akal. Dia harus memahami bahwa dia harus meyakinkan orang melalui sepak bola. Dia harus memukau orang-orang di lapangan. Dan jika setelah itu dia mungkin mengendarai mobil yang mencolok atau semacamnya, itu adalah hal yang berbeda. Tapi itu tidak perlu dilakukan saat berusia 18 tahun."

Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab FC Bayern untuk campur tangan. Hoeneß pun "yakin" bahwa pelatih kepala Vincent Kompany sudah membicarakan hal ini dengan Karl. Kesimpulannya: "Pada akhirnya, dia harus dinilai berdasarkan apa yang ditunjukkannya di lapangan. Dan jika setelah empat atau lima tahun dia menjadi pemain tim nasional dan orang-orang berkata: 'Saya juga pergi ke stadion karena dia,' barulah dia boleh sesekali bersenang-senang saat Karnaval. Saat itu dia bisa mengeluarkan kostumnya dari lemari – dan mungkin memakainya lagi."