Karl, yang harus absen karena cedera saat kemenangan 4-3 atas juara terbanyak Spanyol di leg kedua perempat final, muncul di stadion dengan mengenakan celana, jaket, dan topi (Smurf) berwarna merah muda, serta sepatu yang serasi.
"Hal itu tidak perlu dilakukan saat berusia 18 tahun": Uli Hoeneß mengumumkan teguran untuk Lennart Karl, talenta muda berbakat Bayern München
Hal ini tidak disukai oleh bos Bayern, seperti yang ia jelaskan dalam sebuah wawancara dengan DAZN. Selain penampilan luar biasa di lapangan musim ini, FC Bayern juga dikenal karena citra publiknya yang baik. Pakaian Karl pada malam itu tidak termasuk dalam kategori tersebut menurut Hoeneß: "Tidak perlu tampil di internet dengan setelan jas berwarna pink. Namun, kami mengalami hal yang sama dengan Bastian Schweinsteiger, saat ia mengecat kuku jarinya dengan cat hitam. Saat itu, Franz (Beckenbauer, red.) dan saya juga ikut campur."
Pria berusia 74 tahun itu pun mengumumkan: "Saya pikir, suatu saat nanti, jika saya bertemu dengannya, saya akan menarik Lennart ke samping dan memberitahunya apa yang penting dalam hidup dan apa yang tidak."
Menanggapi komentar bahwa, misalnya, Michael Olise selalu datang ke tim nasional Prancis dengan mengenakan pakaian yang sangat mencolok, Hoeneß berkata: "Ya, tapi dia kan sudah menjadi bintang dunia, jadi dia boleh saja. Tentu saja ada media yang mendorong hal itu. Pacar barunya pun tentu akan tertarik.
Namun, setelan berwarna pink "tidak pernah masuk akal. Dia harus memahami bahwa dia harus meyakinkan orang melalui sepak bola. Dia harus memukau orang-orang di lapangan. Dan jika setelah itu dia mungkin mengendarai mobil yang mencolok atau semacamnya, itu adalah hal yang berbeda. Tapi itu tidak perlu dilakukan saat berusia 18 tahun."
Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab FC Bayern untuk campur tangan. Hoeneß pun "yakin" bahwa pelatih kepala Vincent Kompany sudah membicarakan hal ini dengan Karl. Kesimpulannya: "Pada akhirnya, dia harus dinilai berdasarkan apa yang ditunjukkannya di lapangan. Dan jika setelah empat atau lima tahun dia menjadi pemain tim nasional dan orang-orang berkata: 'Saya juga pergi ke stadion karena dia,' barulah dia boleh sesekali bersenang-senang saat Karnaval. Saat itu dia bisa mengeluarkan kostumnya dari lemari – dan mungkin memakainya lagi."
Pakaian berwarna merah muda milik Lennart Karl: Michael Ballack pun tidak terlalu menyukainya
Penampilan Karl dan perayaan yang dilakukannya bersama rekan-rekan setimnya di dalam arena sudah tidak disukai oleh manajernya, Michael Ballack. "Faktanya dia melompat-lompat saja sudah terlalu berlebihan. Tapi itu mungkin karena euforia dan semangat mudanya," kata mantan pemain profesional itu kepada DAZN: "Dia pasti akan mendapat teguran di ruang ganti, saya yakin itu." Dia juga menambahkan bahwa dirinya sendiri "pasti" akan mengirim pesan pribadi kepada Karl.
Aleksandar Pavlovic saat itu menanggapi penampilan temannya itu dengan senyuman. "Kita tahu anak itu. Dia ingin menonjol," kata gelandang tersebut: "Itu terlihat lagi hari ini. Biarkan saja dia melakukannya."
Data performa Lennart Karl musim ini
Penampilan Gol Assist Kartu kuning 36 9 7 1