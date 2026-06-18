"Hal itu seharusnya dilarang": Kritik tajam terhadap trik penalti Harry Kane dalam kemenangan Inggris atas Kroasia

Meskipun demikian, Kane tidak menggunakan teknik lari pendekatan yang khusus atau bahkan dilarang saat melakukan tendangan penalti pertamanya. Bahkan saat mengenakan seragam FC Bayern, pemain berusia 32 tahun ini sesekali memperlambat gerakannya sesaat sebelum titik tendangan. Dalam peraturan resmi, hal ini secara tegas diperbolehkan, selama gerakan tersebut terlihat lancar dan penendang tidak berhenti secara tiba-tiba.

Kane sendiri menjelaskan setelah pertandingan bahwa ia sengaja memilih lari pendekatan yang lebih lambat. “Saat saya menonton rekaman pertandingan, saya perhatikan bahwa dia suka berlari keluar lebih awal. Oleh karena itu, saya tahu ada kemungkinan dia akan keluar dari garis gawang jika saya melakukan lari pendekatan yang tertunda,” kata kapten Three Lions tersebut.

Pada percobaan keduanya, ia kemudian “sedikit menyesuaikan” tekniknya. “Inilah tepatnya alasan mengapa saya melakukan riset secara mendalam, dan pada akhirnya hal itu berhasil dengan baik bagi saya,” kata Kane.

Berkat gol yang dicetak pemain berusia 32 tahun itu, Inggris akhirnya berhasil memenangkan pertandingan pembuka Piala Dunia melawan Kroasia dengan skor 4:2 (2:2). Gol kedua yang membuat skor menjadi 2:0 juga dicetak oleh Kane melalui sundulan, sedangkan gol-gol lainnya disumbangkan oleh Jude Bellingham dan Marcus Rashford.