Dalam pertandingan pertama fase grup melawan Kroasia, Three Lions mendapat hadiah penalti pada menit kesembilan setelah intervensi VAR, yang seharusnya dieksekusi oleh Kane sebagai penendang utama. Sebelumnya, pemain berpengalaman Luka Modric telah menjatuhkan Noni Madueke di dalam kotak penalti saat mencoba menghalau bola namun gagal.
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"Hal itu seharusnya dilarang": Kritik tajam terhadap trik penalti Harry Kane dalam kemenangan Inggris atas Kroasia
Kane, yang biasanya sangat andal dalam mengeksekusi tendangan penalti, gagal dalam percobaan pertamanya—kiper Kroasia Dominik Livakovic berhasil menebak arah tendangan dan menepisnya. Namun, wasit Clement Turpin memerintahkan tendangan penalti itu diulang. Pertama, karena Livakovic bergerak menjauh dari garis gawangnya sejenak terlalu dini, dan kedua, karena bek Josko Gvardiol berlari masuk ke kotak penalti terlalu cepat.
Pada percobaan kedua, Kane akhirnya berhasil memasukkan bola ke gawang Kroasia. Sekali lagi ia mengincar sudut kanan bawah dari sudut pandangnya, sementara Livakovic kali ini memilih arah yang berlawanan.
Kritik kemudian muncul dari mantan pemain Bundesliga Kevin-Prince Boateng, yang menegur penyerang FC Bayern München itu atas teknik lari awalnya yang tertunda. Menurutnya, Kane memancing kiper untuk kehilangan kontak dengan garis gawang terlalu dini. “Hal itu seharusnya dilarang,” tegas Boateng kepada CBS.
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Kane menjelaskan tekniknya: "Justru karena itulah saya melakukan riset dengan sangat teliti"
Meskipun demikian, Kane tidak menggunakan teknik lari pendekatan yang khusus atau bahkan dilarang saat melakukan tendangan penalti pertamanya. Bahkan saat mengenakan seragam FC Bayern, pemain berusia 32 tahun ini sesekali memperlambat gerakannya sesaat sebelum titik tendangan. Dalam peraturan resmi, hal ini secara tegas diperbolehkan, selama gerakan tersebut terlihat lancar dan penendang tidak berhenti secara tiba-tiba.
Kane sendiri menjelaskan setelah pertandingan bahwa ia sengaja memilih lari pendekatan yang lebih lambat. “Saat saya menonton rekaman pertandingan, saya perhatikan bahwa dia suka berlari keluar lebih awal. Oleh karena itu, saya tahu ada kemungkinan dia akan keluar dari garis gawang jika saya melakukan lari pendekatan yang tertunda,” kata kapten Three Lions tersebut.
Pada percobaan keduanya, ia kemudian “sedikit menyesuaikan” tekniknya. “Inilah tepatnya alasan mengapa saya melakukan riset secara mendalam, dan pada akhirnya hal itu berhasil dengan baik bagi saya,” kata Kane.
Berkat gol yang dicetak pemain berusia 32 tahun itu, Inggris akhirnya berhasil memenangkan pertandingan pembuka Piala Dunia melawan Kroasia dengan skor 4:2 (2:2). Gol kedua yang membuat skor menjadi 2:0 juga dicetak oleh Kane melalui sundulan, sedangkan gol-gol lainnya disumbangkan oleh Jude Bellingham dan Marcus Rashford.