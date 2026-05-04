Menjelang leg kedua semifinal Liga Champions melawan FC Bayern München, PSG tampaknya harus mencari hotel baru untuk timnya. Seperti dilaporkan oleh Bild dan L’Equipe, klub papan atas Prancis tersebut semula berencana menginap di hotel bintang empat 'Infinity' di Unterschleißheim, pinggiran kota München.
Hal itu sama sekali tidak terpikirkan bagi Vincent Kompany dan FC Bayern: Masalah bagi PSG menjelang laga besar di Liga Champions
Namun, menjelang laga besar di Liga Champions pada Rabu malam, juara berkali-kali asal Jerman itu sudah menempati hotel tersebut, sehingga tim Paris harus mempertimbangkan akomodasi alternatif. 'Infinity', yang hanya berjarak 15 menit berkendara (sekitar 20 kilometer) dari Allianz Arena di Munich, merupakan akomodasi yang sempurna untuk perjalanan yang efisien menuju stadion.
FC Bayern sudah sering menginap di 'Infinity' sebelumnya; secara tradisional, hotel ini menjadi tempat menginap harian FCB menjelang pertandingan kandang. Bahkan dalam konferensi pers sebelum pertandingan melawan Heidenheim, Pelatih Vincent Kompany dan Direktur Olahraga Christoph Freund telah menegaskan bahwa mereka tidak ingin meninggalkan lingkungan yang sudah biasa. "Ini kota kami! Kami menginap di Infinity," jelas Kompany. Dan Freund menambahkan: "Kami tidak akan menyerahkan hotel kandang kami! Ini pertandingan kandang kami dan kota kami!"
PSG menginap di 'Infinity' saat meraih gelar Liga Champions
Meskipun demikian, PSG juga memiliki pengalaman positif dengan hotel tersebut. Tahun lalu, saat final Liga Champions digelar di München, UEFA menugaskan tim Prancis itu untuk menginap di sana. Pada akhirnya, tim asuhan Luis Enrique berhasil menang telak 5-0 (2-0) atas Inter Milan di laga final.
Menurut informasi dari Bild, Paris Saint-Germain kini pindah ke hotel desain 'Andaz' di Schwabinger Tor, yang berdekatan dengan jalan tol A9 dan juga memiliki akses yang baik ke Arena München. Setelah mendarat di bandara, rombongan dari Paris akan langsung menuju akomodasi bintang lima tersebut pada hari Selasa, sebelum dilanjutkan dengan konferensi pers dan latihan terakhir di stadion.
Hilton di Tucherpark, yang sering dipesan oleh klub-klub papan atas - PSG pernah menginap di sana pada Maret 2023 - saat ini sedang direnovasi dan oleh karena itu tidak tersedia untuk pengunjung.
FC Bayern München, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya
Tanggal Pertandingan Kompetisi Rabu, 6 Mei FC Bayern - Paris Saint-Germain Liga Champions Sabtu, 9 Mei VfL Wolfsburg - FC Bayern Bundesliga Sabtu, 16 Mei FC Bayern - 1. FC Köln Bundesliga Sabtu, 23 Mei FC Bayern - VfB Stuttgart Piala DFB