Namun, menjelang laga besar di Liga Champions pada Rabu malam, juara berkali-kali asal Jerman itu sudah menempati hotel tersebut, sehingga tim Paris harus mempertimbangkan akomodasi alternatif. 'Infinity', yang hanya berjarak 15 menit berkendara (sekitar 20 kilometer) dari Allianz Arena di Munich, merupakan akomodasi yang sempurna untuk perjalanan yang efisien menuju stadion.

FC Bayern sudah sering menginap di 'Infinity' sebelumnya; secara tradisional, hotel ini menjadi tempat menginap harian FCB menjelang pertandingan kandang. Bahkan dalam konferensi pers sebelum pertandingan melawan Heidenheim, Pelatih Vincent Kompany dan Direktur Olahraga Christoph Freund telah menegaskan bahwa mereka tidak ingin meninggalkan lingkungan yang sudah biasa. "Ini kota kami! Kami menginap di Infinity," jelas Kompany. Dan Freund menambahkan: "Kami tidak akan menyerahkan hotel kandang kami! Ini pertandingan kandang kami dan kota kami!"