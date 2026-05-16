"Hal itu mulai terasa dampaknya" - Martin O'Neill ragu soal masa depannya di Celtic setelah manajer legendaris itu mengakhiri masa pensiunnya untuk memastikan gelar juara Premiership yang sensasional melawan Hearts
Celtic memastikan gelar juara dengan cara yang dramatis
Kembalinya O'Neill yang menakjubkan dari masa pensiun telah mencapai akhir yang layaknya dongeng. Dalam laga penutup yang menegangkan dan mendebarkan, O'Neill membawa Celtic kembali ke puncak sepak bola Skotlandia dengan mengalahkan Hearts 3-1 untuk memastikan gelar juara. Sementara para penggemar masih menikmati euforia upacara penyerahan trofi, masih ada ketidakpastian mengenai masa depan O'Neill.
Berbicara kepada BBC Scotlanddi lapangan di tengah perayaan, pria berusia 74 tahun itu sangat jujur mengenai tekanan dari perebutan gelar yang penuh risiko. "Saya sudah cukup tua, jadi ini memang melelahkan," aku O'Neill. Ketika ditanya apakah ia akan tetap bertahan, ia menjawab: "Saya tidak tahu. Ini memang menguras tenaga."
Keheningan dari dewan
Meskipun gelar juara ini diraih dengan cara yang "sensasional", O'Neill mengungkapkan bahwa belum ada pembicaraan resmi mengenai perpanjangan kontrak atau penawaran untuk tetap bertahan secara permanen. Manajer berpengalaman ini tampaknya lebih memilih menunda pembicaraan tersebut hingga setelah peluit akhir musim dibunyikan.
"Apakah ada yang berbicara dengan saya? Tidak, tapi saya memang tidak mengharapkannya," katanya. "Akan ada waktu untuk pembicaraan setelah final piala. Mari kita lihat apa yang akan terjadi minggu depan."
Dia menambahkan: "Saya merasa segar kembali. Pada bulan Oktober, saya sedang minum kopi di Kings Road, menikmati masa pensiun. Saya pikir hari-hari saya di Celtic Park mengangkat trofi sudah benar-benar berlalu."
Sungguh comeback yang luar biasa!
Di musim yang diwarnai ketidakstabilan kepelatihan dan drama penuh ketegangan, pelatih veteran O’Neill sekali lagi menorehkan namanya dalam sejarah Celtic. Di usia 74 tahun, pria asal Irlandia Utara ini dua kali menjawab panggilan tugas musim ini, dan pada akhirnya membawa The Hoops meraih gelar liga ke-56 mereka.
Perjalanan comeback O'Neill yang tak terduga dimulai pada bulan Oktober, menyusul pengunduran diri mendadak Brendan Rodgers. Awalnya hanya bertindak sebagai pelatih sementara, ia langsung memberikan dampak dengan memenangkan tujuh dari delapan pertandingan yang dipimpinnya, sehingga menstabilkan tim sebelum dewan direksi menunjuk Wilfried Nancy. Namun, masa jabatan Nancy terbukti singkat. Setelah serangkaian hasil buruk yang mengancam ambisi Celtic untuk meraih gelar juara, klub memutuskan untuk berpisah dengan pelatih asal Prancis tersebut, dan sekali lagi beralih kepada pria yang paling memahami Parkhead.
Apakah trofi berikutnya sudah di depan mata?
Untuk saat ini, fokus O'Neill tetap tertuju pada final Piala Skotlandia yang akan datang melawan Dunfermline Athletic pada Sabtu ini, di mana ia memiliki peluang emas untuk meraih gelar ganda domestik yang prestisius.
Kemenangan pada hari Sabtu ini semakin mengukuhkan status legendaris O'Neill di Celtic Park. Gelar terbaru ini menandai trofi keempatnya di Liga Utama Skotlandia bersama klub tersebut, menambah koleksi trofi yang gemilang yang sudah mencakup tiga gelar Piala Skotlandia dan satu gelar Piala Liga Skotlandia.