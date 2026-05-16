Kembalinya O'Neill yang menakjubkan dari masa pensiun telah mencapai akhir yang layaknya dongeng. Dalam laga penutup yang menegangkan dan mendebarkan, O'Neill membawa Celtic kembali ke puncak sepak bola Skotlandia dengan mengalahkan Hearts 3-1 untuk memastikan gelar juara. Sementara para penggemar masih menikmati euforia upacara penyerahan trofi, masih ada ketidakpastian mengenai masa depan O'Neill.

Berbicara kepada BBC Scotlanddi lapangan di tengah perayaan, pria berusia 74 tahun itu sangat jujur mengenai tekanan dari perebutan gelar yang penuh risiko. "Saya sudah cukup tua, jadi ini memang melelahkan," aku O'Neill. Ketika ditanya apakah ia akan tetap bertahan, ia menjawab: "Saya tidak tahu. Ini memang menguras tenaga."