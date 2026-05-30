"Praktik berpindah-pindah kewarganegaraan ini sangat buruk dan juga merendahkan martabat tim nasional," tegas Völler dalam wawancara dengan FunkeMediengruppe.
"Hal itu merendahkan tim nasional": Direktur Olahraga DFB Rudi Völler ingin mengubah sebuah aturan secara drastis
"Tidak boleh dibiarkan para pemain terus-menerus bisa memilih tim mana yang ingin mereka bela. Itu tidak baik," kata Völler mengkritik peraturan FIFA saat ini. Peraturan tersebut telah disesuaikan secara besar-besaran oleh federasi sepak bola dunia pada tahun 2020 dan memungkinkan pemain untuk pindah ke tim nasional lain yang memenuhi syarat, jika mereka telah bermain maksimal tiga pertandingan internasional senior (tanpa turnamen) sebelum usia 21 tahun dan pertandingan terakhir tersebut setidaknya terjadi tiga tahun yang lalu.
Hingga beberapa tahun yang lalu, seorang pemain sudah "terikat" dengan suatu negara setelah tampil dalam pertandingan resmi dan tidak dapat lagi bermain untuk tim nasional lain yang juga memenuhi syarat baginya. Pertandingan persahabatan menjadi pengecualian; sebelum 2020, perpindahan federasi sudah dimungkinkan setelah tampil dalam pertandingan tersebut. Contoh yang terkenal adalah mantan pemain profesional Bundesliga Jermaine Jones, yang pada tahun 2008 awalnya tampil tiga kali dalam pertandingan uji coba untuk Jerman, namun pada tahun 2010 tetap dapat pindah ke asosiasi AS dan menyelesaikan 69 pertandingan internasional untuk Amerika Serikat.
Pergantian kepengurusan: Rudi Völler mendukung aturan yang sederhana dan jelas
Völler memandang kritis terhadap peraturan yang berlaku saat ini, antara lain karena peraturan tersebut tidak membantu mendorong rasa identifikasi terhadap tim nasional. "Kamu ingin bermain untuk negara ini karena hatimu dan tanah airmu terikat padanya. Atau tidak," kata mantan penyerang tim nasional Jerman (90 penampilan internasional) itu. "Bahwa kamu bisa memutuskan sesaat sebelum waktunya seperti sekarang ini, itu salah."
Oleh karena itu, Völler mendukung penetapan "aturan sederhana" yang menyatakan, "memutuskan paling lambat pada usia 18 tahun untuk negara mana saya akan bermain. Itu akan menjadi solusi terbaik. Itulah keyakinan saya yang teguh."
Apa yang juga disinggung Völler adalah skenario yang menjengkelkan bagi asosiasi sepak bola, yaitu berkontribusi secara signifikan dalam pembinaan pemain muda di tim nasional junior mereka, termasuk berinvestasi secara finansial pada para pemain, yang kemudian pada level tim nasional senior justru bermain untuk negara lain. Contohnya adalah kasus pemain tengah berbakat Bayer Leverkusen, Ibrahim Maza, yang masih mengenakan seragam DFB di level U-18, U-19, dan U-20, namun kemudian memilih Aljazair dan kini akan berpartisipasi di Piala Dunia bersama negara asal ayahnya.
Kasus-kasus serupa lainnya mengancam DFB, seperti penyerang timnas U21 Jerman saat ini, Nicolo Tresoldi (Club Brugge), yang juga berhak bermain untuk Italia atau Argentina. Atau bek tengah berbakat Werder Bremen, Karim Coulibaly, yang telah bermain untuk Jerman sejak level U17, namun kabarnya juga sedang diincar oleh Asosiasi Sepak Bola Pantai Gading.
Dalam kasus Jamal Musiala, DFB-lah yang diuntungkan
Pelatih tim nasional Julian Nagelsmann telah ditanya mengenai tren perpindahan kewarganegaraan yang semakin sering terjadi pada November tahun lalu, dan ia menanggapi topik tersebut dengan cukup tenang.
"Topik ini akan semakin sering kita bahas di masa depan," kata Nagelsmann saat ditanya mengenai keputusan Maza untuk bermain bagi Aljazair. Ia menegaskan bahwa pilihan semacam itu haruslah didasari oleh hati, dan oleh karena itu ia "hanya ingin meyakinkan para pemain yang benar-benar merasa ingin bermain untuk Jerman. Jika tidak, itu tidak masuk akal. [...] Jika Maza ingin bermain untuk Aljazair karena hatinya berkata demikian, maka biarlah dia melakukannya. Maka saya adalah orang terakhir yang akan berkata: 'Kamu harus bermain untuk Jerman'. Memang sayang, karena dia adalah talenta besar—tetapi tim nasional lebih dari sekadar sepak bola; di sana juga ada hati dan emosi yang terlibat."
Sementara itu, DFB diuntungkan dalam kasus Jamal Musiala, salah satu pemain Jerman terbaik saat ini, karena perpindahan asosiasi selalu dimungkinkan setelah penampilan di level U-seri. Gelandang ajaib Bayern München ini diketahui menghabiskan sebagian besar masa kecil dan remajanya di Inggris dan bermain untuk tim U-15, U-16, U-17, dan U-21 Three Lions. Beberapa bulan setelah penampilannya terakhir untuk tim U-21 Inggris, Musiala, yang merupakan anak dari ibu berkebangsaan Jerman dan ayah berkebangsaan Nigeria, memutuskan pada Februari 2021, tak lama sebelum ulang tahunnya yang ke-18, untuk bergabung dengan DFB dan tak lama kemudian melakukan debutnya di tim nasional senior di bawah asuhan pelatih nasional saat itu, Joachim Löw.
Felix Nmecha, yang tumbuh besar di Inggris, pada awalnya juga bermain di level junior terutama untuk tim-tim nasional Inggris (U16, U18, dan U19), sebelum akhirnya memilih Jerman.
Dulu, Pantai Gading pernah mencoba merekrut Jonathan Tah
Selain Musiala dan Nmecha, beberapa pemain lain dari skuad Piala Dunia Jerman juga berhak membela negara lain, di antaranya Aleksandar Pavlovic (Serbia), Jonathan Tah (Pantai Gading), Jamie Leweling (Ghana), atau Deniz Undav (Turki).
Tah baru-baru ini mengungkapkan bahwa Asosiasi Sepak Bola Pantai Gading pernah mencoba merekrutnya. "Itu terjadi sebelum Piala Dunia 2014. Saat itu saya juga belum bergabung dengan timnas Jerman. Saya berusia 17 atau 18 tahun saat mereka mendekati saya. Namun, saya menolaknya dengan cepat - dan dua atau tiga tahun kemudian, saya sudah berada di sini," kata bek tengah FC Bayern tersebut, yang ayahnya berasal dari Pantai Gading dan yang menekankan menjelang pertandingan grup Piala Dunia melawan tim Afrika itu: "Saya memiliki akar di sana dan merasa terikat dengan negara itu."
Pemain kelahiran Hamburg ini telah melalui tim-tim seleksi DFB sejak level U16 dan melakukan debutnya untuk tim nasional senior Jerman pada Maret 2016. Kini, Tah telah mencatatkan 45 penampilan internasional dan diperkirakan akan membentuk duet bek tengah bersama Nico Schlotterbeck dari Borussia Dortmund di Piala Dunia.