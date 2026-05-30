"Hal itu merendahkan tim nasional": Direktur Olahraga DFB Rudi Völler ingin mengubah sebuah aturan secara drastis

Pelatih tim nasional Julian Nagelsmann telah ditanya mengenai tren perpindahan kewarganegaraan yang semakin sering terjadi pada November tahun lalu, dan ia menanggapi topik tersebut dengan cukup tenang.

"Topik ini akan semakin sering kita bahas di masa depan," kata Nagelsmann saat ditanya mengenai keputusan Maza untuk bermain bagi Aljazair. Ia menegaskan bahwa pilihan semacam itu haruslah didasari oleh hati, dan oleh karena itu ia "hanya ingin meyakinkan para pemain yang benar-benar merasa ingin bermain untuk Jerman. Jika tidak, itu tidak masuk akal. [...] Jika Maza ingin bermain untuk Aljazair karena hatinya berkata demikian, maka biarlah dia melakukannya. Maka saya adalah orang terakhir yang akan berkata: 'Kamu harus bermain untuk Jerman'. Memang sayang, karena dia adalah talenta besar—tetapi tim nasional lebih dari sekadar sepak bola; di sana juga ada hati dan emosi yang terlibat."

Sementara itu, DFB diuntungkan dalam kasus Jamal Musiala, salah satu pemain Jerman terbaik saat ini, karena perpindahan asosiasi selalu dimungkinkan setelah penampilan di level U-seri. Gelandang ajaib Bayern München ini diketahui menghabiskan sebagian besar masa kecil dan remajanya di Inggris dan bermain untuk tim U-15, U-16, U-17, dan U-21 Three Lions. Beberapa bulan setelah penampilannya terakhir untuk tim U-21 Inggris, Musiala, yang merupakan anak dari ibu berkebangsaan Jerman dan ayah berkebangsaan Nigeria, memutuskan pada Februari 2021, tak lama sebelum ulang tahunnya yang ke-18, untuk bergabung dengan DFB dan tak lama kemudian melakukan debutnya di tim nasional senior di bawah asuhan pelatih nasional saat itu, Joachim Löw.

Felix Nmecha, yang tumbuh besar di Inggris, pada awalnya juga bermain di level junior terutama untuk tim-tim nasional Inggris (U16, U18, dan U19), sebelum akhirnya memilih Jerman.