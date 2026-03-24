Hal itu berubah menjadi lubang pemborosan jutaan euro! FC Bayern tampaknya akan menyingkirkan sisa-sisa era Ancelotti

Sebagaimana terlihat dalam foto-foto, rombongan petinggi FC Bayern yang membawa denah bangunan cetak telah meninjau lokasi tersebut pada hari Senin. Di antara mereka terdapat Ketua Dewan Direksi Jan-Christian Dreesen, Direktur Olahraga Christoph Freund, Greenkeeper Peter Sauer, Manajer Gedung Sebastian Faforke, serta Kepala Allianz Arena Jürgen Muth, yang bertindak sebagai penghubung antara FC Bayern dengan para arsitek, kontraktor, dan penyedia jasa. Seperti lapangan lainnya, tampaknya lapangan baru ini juga akan dikelilingi oleh pagar pembatas setinggi satu meter.

Mungkin penyesuaian ini hanyalah awal dari renovasi besar-besaran yang telah direncanakan cukup lama. Dreesen mengumumkan pada 2024 dalam siaran pers: "Pusat pelatihan baru merupakan elemen kunci agar FC Bayern dapat terus menarik pemain internasional dan tetap kompetitif di level tertinggi." Münchner Merkur/tz melaporkan pada Desember bahwa izin awal untuk proyek tersebut telah diperoleh. Pembangunan diperkirakan akan memakan waktu tiga tahun dan menelan biaya sekitar 100 juta euro, dan pekerjaan dapat dimulai pada tahun 2026.