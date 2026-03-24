Menurut laporan dari Bild dan Münchner Merkur/tz, sebuah lapangan latihan tambahan akan segera dibangun. Lokasinya berada di tempat yang saat ini menjadi lokasi jalur kebugaran yang dulu diinginkan oleh Carlo Ancelotti. Fasilitas tersebut antara lain mencakup bukit sprint dengan dua tingkat kemiringan berbeda, balok keseimbangan, area berpasir dan berlapis serbuk kayu, ring basket, lapangan sepak bola-tenis, serta gudang peralatan.
Hal itu berubah menjadi lubang pemborosan jutaan euro! FC Bayern tampaknya akan menyingkirkan sisa-sisa era Ancelotti
Secara keseluruhan, pembangunan fasilitas tersebut diperkirakan menelan biaya sekitar satu juta euro pada musim 2016/17. Giovanni Mauri, kepala kebugaran Ancelotti, sangat berperan dalam proyek tersebut. Pria asal Italia itu kemudian menjadi sorotan media karena, menurut direktur olahraga Hasan Salihamidzic, ia merokok di ruang ganti. Setelah pemecatan Ancelotti pada musim gugur 2017, fasilitas kebugaran tersebut praktis tidak lagi digunakan. Satu-satunya pengecualian, menurut Münchner Merkur/tz, adalah sesi rehabilitasi Douglas Costa pada Maret 2021.
FC Bayern: Apakah ini baru permulaan dari perombakan besar-besaran?
Sebagaimana terlihat dalam foto-foto, rombongan petinggi FC Bayern yang membawa denah bangunan cetak telah meninjau lokasi tersebut pada hari Senin. Di antara mereka terdapat Ketua Dewan Direksi Jan-Christian Dreesen, Direktur Olahraga Christoph Freund, Greenkeeper Peter Sauer, Manajer Gedung Sebastian Faforke, serta Kepala Allianz Arena Jürgen Muth, yang bertindak sebagai penghubung antara FC Bayern dengan para arsitek, kontraktor, dan penyedia jasa. Seperti lapangan lainnya, tampaknya lapangan baru ini juga akan dikelilingi oleh pagar pembatas setinggi satu meter.
Mungkin penyesuaian ini hanyalah awal dari renovasi besar-besaran yang telah direncanakan cukup lama. Dreesen mengumumkan pada 2024 dalam siaran pers: "Pusat pelatihan baru merupakan elemen kunci agar FC Bayern dapat terus menarik pemain internasional dan tetap kompetitif di level tertinggi." Münchner Merkur/tz melaporkan pada Desember bahwa izin awal untuk proyek tersebut telah diperoleh. Pembangunan diperkirakan akan memakan waktu tiga tahun dan menelan biaya sekitar 100 juta euro, dan pekerjaan dapat dimulai pada tahun 2026.
