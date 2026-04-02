Hal itu akan menghabiskan biaya sekitar 275.000 euro! Ermedin Demirovic menepati janji besarnya di VfB Stuttgart

Kebahagiaan yang dirasakan Demirovic dan rekan-rekannya pun begitu besar segera setelah kemenangan atas Italia, di mana sang penyerang dengan antusias mengumumkan di Sky: "Aku yang traktir, dengan senang hati," karena bagaimanapun juga, "pria harus menepati janji. Mungkin akan mahal. Tapi setelah hal seperti ini, aku melakukannya dengan senang hati. Karena itu, Stuttgart: Aku yang traktir!"

Demirovic pasti bisa menanggungnya, meskipun pengumumannya itu bisa menghabiskan sekitar 275.000 euro, jika harga per minuman sekitar lima euro dikalikan dengan sekitar 55.000 penonton tuan rumah di MHP-Arena.

Namun, sebelum saat itu tiba, Demirovic ingin mencerna apa yang telah dicapai terlebih dahulu, karena "kami bahkan belum tahu apa yang telah kami capai untuk negara kami. Ini sungguh surreal. Saya tidak punya kata-kata dan tidak bisa bicara. Ini luar biasa."