Ermedin Demirovic secara mengejutkan berhasil lolos ke Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko bersama timnas Bosnia setelah menang dalam adu penalti melawan Italia — dan kini ia menepati janji yang pernah ia berikan kepada para penggemar VfB Stuttgart.
Hal itu akan menghabiskan biaya sekitar 275.000 euro! Ermedin Demirovic menepati janji besarnya di VfB Stuttgart
"Jika kita berhasil, aku akan mentraktir seluruh Stuttgart," kata penyerang VfB itu dengan penuh keyakinan dalam wawancara dengan Sky menjelang babak playoff. "Nanti para penggemar akan mendapat minuman gratis dari aku."
Namun, fakta bahwa para pendukung Stuttgart kini bisa menikmati bir gratis bukanlah hal yang mudah. Baik di semifinal melawan Wales maupun di final melawan Italia, tim Bosnia awalnya tertinggal, namun berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di menit-menit akhir melalui gol Edin Dzeko dan Haris Tabakovic, sebelum akhirnya memenangkan kedua pertandingan tersebut melalui adu penalti.
"Aku yang traktir!" Demirovic membuat pengumuman besar
Kebahagiaan yang dirasakan Demirovic dan rekan-rekannya pun begitu besar segera setelah kemenangan atas Italia, di mana sang penyerang dengan antusias mengumumkan di Sky: "Aku yang traktir, dengan senang hati," karena bagaimanapun juga, "pria harus menepati janji. Mungkin akan mahal. Tapi setelah hal seperti ini, aku melakukannya dengan senang hati. Karena itu, Stuttgart: Aku yang traktir!"
Demirovic pasti bisa menanggungnya, meskipun pengumumannya itu bisa menghabiskan sekitar 275.000 euro, jika harga per minuman sekitar lima euro dikalikan dengan sekitar 55.000 penonton tuan rumah di MHP-Arena.
Namun, sebelum saat itu tiba, Demirovic ingin mencerna apa yang telah dicapai terlebih dahulu, karena "kami bahkan belum tahu apa yang telah kami capai untuk negara kami. Ini sungguh surreal. Saya tidak punya kata-kata dan tidak bisa bicara. Ini luar biasa."
Ermedin Demirovic di VfB Stuttgart: Statistik Musim 2025/26
Lomba
Pertandingan
Gol
Assist
Bundesliga
18
9
2
Liga Europa
8
1
-
Piala DFB
2
2
1
Supercup
1
-
-