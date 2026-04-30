Sekali lagi dengan penuh semangat! Leon Goretzka teringat pada para pemburu treble FC Bayern yang berhasil meraih gelar liga, Piala Jerman, dan Piala DFB pada tahun 2020 — dan melihat peluang bagus untuk kembali meraih prestasi tersebut enam tahun kemudian dengan segala kemegahannya.
Diterjemahkan oleh
"Hal ini tidak bisa dibayangkan dari luar!" Leon Goretzka menyoroti suatu hal yang unik di FC Bayern
"Saya benar-benar ingin mengulang kesuksesan tahun 2020, tapi kali ini bersama para penggemar kami. Itu akan menjadi pengalaman yang berbeda," kata Goretzka, yang akan meninggalkan Bayern pada musim panas nanti setelah delapan tahun, kepada majalah klub 51. Saat meraih treble pertamanya enam tahun lalu, pandemi sedang melanda; kemenangan di Liga Champions melawan Paris Saint-Germain (1-0) di Lisbon berlangsung tanpa penonton.
Namun, secara olahraga ada kesamaan. "Keyakinan diri" saat itu "telah kembali dalam beberapa minggu terakhir," kata Goretzka. Meskipun itu bukan jaminan untuk gelar di Liga Champions, "tapi ada perasaan khusus yang mungkin kamu rasakan sekali atau dua kali dalam kariermu. Kami memiliki tim di mana setiap bagian saling mendukung. Kami memiliki kualitas individu dan sekaligus semangat serta kemauan untuk berlari."
- Getty Images Sport
Goretzka memuji FC Bayern: "Ini sungguh istimewa!"
Setelah kepergiannya, ia akan mengenang dengan penuh "rasa syukur" atas "masa yang indah, intens, dan istimewa, yang pasti akan saya rindukan". Apa yang membuat Bayern begitu istimewa? "Dari luar, orang tidak bisa membayangkan betapa hangatnya suasana ruang ganti," kata Goretzka.
"Ya, persaingannya sangat ketat, banyak yang dituntut dari kita - tapi di saat yang sama, saya merasa nyaman sejak hari pertama," katanya. "Bahwa kamu bisa bermain untuk gelar-gelar terbesar di sepak bola dalam lingkungan yang begitu akrab, perpaduan ini sangat istimewa."
Dan pemain berusia 31 tahun ini, yang dikabarkan akan segera mencapai kesepakatan dengan AC Milan, sangat berharap agar hal ini tetap bertahan. "Slogan 'Mia san mia' harus dijaga, obor ini harus terus diteruskan."
Leon Goretzka: Statistik penampilan untuk FC Bayern München musim ini
Permainan 44 Gol 3 Assist 4 Menit bermain 2.130