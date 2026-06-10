"Hal ini telah dikonfirmasi oleh perwakilan Real Madrid": Terungkap detail baru mengenai dugaan ketertarikan terhadap bintang muda Michael Olise dari FC Bayern

"Saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa Florentino Perez memang berniat untuk merekrut Michael Olise. Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh perwakilan Real Madrid," jelas Romano di saluran YouTube-nya.

Pada akhirnya, penolakan tegas dari FC Bayern, di antaranya Presiden FCB Herbert Hainer yang segera menghentikan pendekatan tersebut, lah yang mencegah presiden Blancos yang baru saja terpilih kembali itu untuk terus mengintensifkan upayanya merekrut Olise dan menyiapkan tawaran tertulis.

Pemain asal Prancis ini masih terikat kontrak di Säbener Straße hingga 2029 dan dianggap tak bisa dijual berkat penampilannya yang gemilang dalam dua musim terakhir. Hanya pada musim lalu saja, ia menyumbang 53 kontribusi gol (22 gol, 31 assist) dalam 52 pertandingan resmi dan berperan besar dalam meraih gelar ganda.

"FC Bayern telah menutup pintu sepenuhnya, baik secara tertutup maupun terbuka, dan tidak ingin melakukan negosiasi apa pun," lanjut Romano. Oleh karena itu, Los Blancos akhirnya mencari alternatif dan menemukan penyerang Julian Alvarez dari rival sekota mereka, Atletico Madrid.