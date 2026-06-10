Menurut informasi dari pakar transfer Fabrizio Romano, tawaran yang dijanjikan oleh Perez memang ditujukan untuk pemain penyerang dari klub juara terbanyak di Jerman tersebut.
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"Hal ini telah dikonfirmasi oleh perwakilan Real Madrid": Terungkap detail baru mengenai dugaan ketertarikan terhadap bintang muda Michael Olise dari FC Bayern
"Saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa Florentino Perez memang berniat untuk merekrut Michael Olise. Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh perwakilan Real Madrid," jelas Romano di saluran YouTube-nya.
Pada akhirnya, penolakan tegas dari FC Bayern, di antaranya Presiden FCB Herbert Hainer yang segera menghentikan pendekatan tersebut, lah yang mencegah presiden Blancos yang baru saja terpilih kembali itu untuk terus mengintensifkan upayanya merekrut Olise dan menyiapkan tawaran tertulis.
Pemain asal Prancis ini masih terikat kontrak di Säbener Straße hingga 2029 dan dianggap tak bisa dijual berkat penampilannya yang gemilang dalam dua musim terakhir. Hanya pada musim lalu saja, ia menyumbang 53 kontribusi gol (22 gol, 31 assist) dalam 52 pertandingan resmi dan berperan besar dalam meraih gelar ganda.
"FC Bayern telah menutup pintu sepenuhnya, baik secara tertutup maupun terbuka, dan tidak ingin melakukan negosiasi apa pun," lanjut Romano. Oleh karena itu, Los Blancos akhirnya mencari alternatif dan menemukan penyerang Julian Alvarez dari rival sekota mereka, Atletico Madrid.
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Real Madrid juga ditolak oleh Atlético karena Julian Alvarez
Pada hari Selasa kemarin, Real secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan tawaran senilai 150 juta euro untuk pemain asal Argentina tersebut, namun Los Colchoneros menolaknya dengan mengacu pada klausul pelepasan pemain berusia 26 tahun itu.
Klausul pelepasan yang tercantum dalam kontrak Alvarez sebesar 500 juta euro, namun transfer sebesar itu mustahil bagi Real. Di Spanyol, pemain harus mencantumkan nilai pelepasan tetap dalam kontrak mereka, yang biasanya mencapai angka yang sangat tinggi untuk menghalangi pihak yang tertarik.
Belum tentu Real Madrid tidak akan mengajukan tawaran kedua yang lebih baik untuk Alvarez setelah penolakan pertama. Alvarez juga dikabarkan menjadi kandidat transfer bagi FC Barcelona, meskipun pemain asal Argentina tersebut dilaporkan lebih memilih klub Catalan tersebut daripada Real Madrid.