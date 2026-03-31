Hal ini pasti tidak akan disukai oleh para penggemar tim nasional Jerman! Pernyataan kontroversial Julian Nagelsmann terbukti benar

Woltemade membalas kepercayaan Nagelsmann dengan penampilan yang cukup mengesankan. Sementara itu, Undav masuk menggantikan Kai Havertz yang juga tampil kuat lagi setelah jeda, yang menurut pendapat banyak penggemar seharusnya berada di belakang Undav karena masa pemulihannya yang lama. Pergantian Undav sudah diminta sejak babak pertama dengan sorakan yang tak terelakkan dari para pendukung Jerman yang hadir di kota tempat tinggalnya, Stuttgart.

Namun, Nagelsmann kembali membenarkan keputusannya untuk tidak memasukkan Undav ke dalam starting eleven sebelum pertandingan di ARD dengan alasan bahwa Undav "lebih merupakan seorang finisher" dan terutama akan tampil maksimal "ketika lawan sudah kelelahan. Kualitasnya sedikit berkurang jika ia harus bekerja keras dalam pertandingan." Jika ia menarik kembali pernyataannya, ia bahkan bisa "melupakan kredibilitasnya". Tak lama sebelum pertandingan berakhir, Undav mencetak gol dan menandai kemenangan 2-1 di tengah sorak-sorai meriah para penggemar. Nada pembicaraan kini mungkin berbunyi: Undav telah membuktikan kepada Nagelsmann!

Namun, hal itu tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan—dan hal itu mungkin tidak disukai oleh beberapa penggemar kritis. Sebab, Undav membenarkan penilaian Nagelsmann sejak detik pertama ia masuk sebagai pengganti. Dalam satu babak, Undav hanya menyentuh bola 13 kali, melakukan dua umpan salah, dan kalah dalam kedua duelnya. Hanya tugas sebagai pencetak gol yang dipenuhi dengan gemilang oleh penyerang yang kurang terintegrasi dalam permainan ini. Setelah itu, ia mengaku bahwa ia memang mengetahui perannya setelah "berbicara dengan pelatih tim nasional", tetapi hal itu "mungkin masih bisa berubah melalui gol-gol seperti itu".

Namun, Nagelsmann sendiri kemudian menegaskan bahwa hal itu "kemungkinan besar" tidak akan berubah. Saat ditanya lagi mengenai perannya, ia pun menjelaskan dengan wajah serius: "Kemungkinan kecil, saya kan tidak melakukan pembicaraan soal peran ini untuk bulan Maret, melainkan untuk Piala Dunia." Dan berkat komunikasi yang jelas di tim DFB, Undav pun menyadari hal itu, seperti yang ia tambahkan setelah mengutarakan harapannya: "Saya menerimanya." Faktanya, Undav mencetak sebagian besar golnya (16 dari 23) untuk VfB pada babak kedua, yang mendukung alasan Nagelsmann sebelumnya.

Namun, pernyataannya pada konferensi pers berikutnya sekali lagi setidaknya kurang tepat, bahwa Undav akan menempatkan dirinya sendiri di bawah tekanan dengan keinginannya untuk menjadi pemain inti: "Dari sudut pandang itu, tidak masalah bagi saya, begitu dia mulai mencetak lebih sedikit gol. Jika dia bisa mengatasinya dengan baik, silakan saja."