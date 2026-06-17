Pelatih Julian Nagelsmann dan kapten Joshua Kimmich kemudian tetap membela Sane dengan gigih. "Dia sangat bersemangat, tidak pernah meninggalkan saya sendirian di sisi kami, dan selalu berlari kembali ke belakang," kata Kimmich dalam konferensi pers pada hari Selasa, dan menyebut kritik apa pun terhadap Sane sebagai "tidak dapat dimengerti". Pelatih timnas Jerman itu sudah memuji Sane segera setelah pertandingan atas “kerja kerasnya”. “Dia bekerja keras, banyak menghalau serangan balik lawan. Untuk itu, dia layak mendapat pujian hari ini.” Namun, semua itu seharusnya sudah menjadi hal yang wajar dan tidak perlu disebutkan; seorang pemain sayap kanan harus memberikan kontribusi ofensif yang lebih besar.

Sementara itu, pujian yang berlebihan dari pelatih timnas itu sebenarnya tidak mengejutkan. Nagelsmann mengenal Sane lebih baik daripada pelatih mana pun; keduanya pernah bekerja sama di FC Bayern. Nagelsmann tahu apa yang bisa dilakukan Sane saat dalam performa terbaiknya. Dia tahu betapa pentingnya kepercayaan bagi pemain yang sangat dipengaruhi emosi ini. Dan dia tahu bahwa dia bisa merusak mental Sane untuk sisa turnamen jika mengkritiknya secara terbuka setelah penampilan yang lemah dan kemudian menghukumnya dengan menempatkannya di bangku cadangan.

Lolosnya Jerman ke babak gugur praktis sudah dipastikan berkat kemenangan telak atas Curacao. Nagelsmann kini bisa bertaruh bahwa Sane akan kembali ke performa terbaiknya saat menghadapi Pantai Gading dan Ekuador, dan kemudian memanfaatkan kualitasnya yang tak terbantahkan secara efektif dalam pertandingan-pertandingan besar di babak gugur.