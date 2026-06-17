Dalam lima turnamen besar, Leroy Sané sejauh ini telah tampil dalam 13 pertandingan dengan total 530 menit untuk tim nasional Jerman. Hasilnya: nol gol. Hal itu pun tidak berubah dalam laga yang berakhir dengan skor telak 7-1 melawan Curaçao — meskipun ia memiliki dua peluang emas yang keduanya ia sia-siakan dengan sangat disayangkan.
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Hal ini menimbulkan kerugian besar! Akankah Julian Nagelsmann melakukan perubahan susunan pemain inti yang sudah bisa diduga pada tim nasional Jerman?
Faktanya, Sane bahkan tidak mencatatkan satu assist pun, yang tentu saja cukup mengkhawatirkan bagi seorang pemain serang mengingat timnya telah mencetak tujuh gol. Selain kiper Manuel Neuer, bek tengah Jonathan Tah, dan gelandang bertahan Aleksandar Pavlovic, Sane adalah salah satu dari hanya empat pemain inti Jerman yang tidak mencetak poin apa pun saat melawan Curacao. Meskipun penampilannya kurang memuaskan, Nagelsmann justru membiarkannya tetap di lapangan hingga peluit akhir dibunyikan. Mungkin dengan harapan bahwa ia masih bisa berkontribusi dalam mencetak gol dan dengan demikian memulihkan kepercayaan dirinya. Namun, usaha itu sia-sia.
Sane memang terlihat berusaha keras, namun sayangnya: ia praktis tidak berhasil melakukan apa pun. Peluang gol yang terbuang, umpan yang tidak akurat, ditambah trik tumit yang sama sekali tidak perlu di wilayah sendiri, yang nyaris berujung pada serangan balik berbahaya dari Curacao. Di tengah awal yang begitu menggembirakan bagi Jerman di Piala Dunia ini, penampilannya menjadi alasan yang jelas untuk menempatkannya di bangku cadangan pada pertandingan grup kedua hari Sabtu di Toronto melawan Pantai Gading.
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Mengapa Pelatih Tim Nasional Jerman Julian Nagelsmann membela Leroy Sané
Pelatih Julian Nagelsmann dan kapten Joshua Kimmich kemudian tetap membela Sane dengan gigih. "Dia sangat bersemangat, tidak pernah meninggalkan saya sendirian di sisi kami, dan selalu berlari kembali ke belakang," kata Kimmich dalam konferensi pers pada hari Selasa, dan menyebut kritik apa pun terhadap Sane sebagai "tidak dapat dimengerti". Pelatih timnas Jerman itu sudah memuji Sane segera setelah pertandingan atas “kerja kerasnya”. “Dia bekerja keras, banyak menghalau serangan balik lawan. Untuk itu, dia layak mendapat pujian hari ini.” Namun, semua itu seharusnya sudah menjadi hal yang wajar dan tidak perlu disebutkan; seorang pemain sayap kanan harus memberikan kontribusi ofensif yang lebih besar.
Sementara itu, pujian yang berlebihan dari pelatih timnas itu sebenarnya tidak mengejutkan. Nagelsmann mengenal Sane lebih baik daripada pelatih mana pun; keduanya pernah bekerja sama di FC Bayern. Nagelsmann tahu apa yang bisa dilakukan Sane saat dalam performa terbaiknya. Dia tahu betapa pentingnya kepercayaan bagi pemain yang sangat dipengaruhi emosi ini. Dan dia tahu bahwa dia bisa merusak mental Sane untuk sisa turnamen jika mengkritiknya secara terbuka setelah penampilan yang lemah dan kemudian menghukumnya dengan menempatkannya di bangku cadangan.
Lolosnya Jerman ke babak gugur praktis sudah dipastikan berkat kemenangan telak atas Curacao. Nagelsmann kini bisa bertaruh bahwa Sane akan kembali ke performa terbaiknya saat menghadapi Pantai Gading dan Ekuador, dan kemudian memanfaatkan kualitasnya yang tak terbantahkan secara efektif dalam pertandingan-pertandingan besar di babak gugur.
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Leroy Sane mungkin adalah pemain DFB yang paling kurang mendapat kepercayaan dari publik dibandingkan pemain lainnya
Namun, di saat yang sama, Nagelsmann harus berhati-hati agar prinsip kinerja tidak dibawa ke tingkat yang tidak masuk akal dengan pendekatan semacam itu dan tidak membuat pemain lain berbalik menentangnya. Selain itu, jika ia tetap mempertahankan Sane, ia berisiko memicu ketidakpahaman total di kalangan penggemar Jerman dan para pakar yang berpengaruh.
Karena penampilannya yang naik-turun dan bahasa tubuhnya yang terkadang terlihat lesu, Sane memiliki kredibilitas publik yang lebih rendah daripada pemain DFB lainnya. Sebelum Nagelsmann mengumumkan skuadnya, majalah *kicker* mengadakan jajak pendapat kepada para pembacanya mengenai susunan pemain impian mereka. Sekitar 60.000 orang ikut memberikan suara, dan Sane bahkan tidak masuk dalam daftar 26 pemain setelah menjalani musim yang kurang konsisten bersama Galatasaray Istanbul.
Jika Sane kembali diturunkan sebagai starter melawan Pantai Gading, reaksi publik pasti akan sangat keras. Jika Nagelsmann memutuskan untuk melakukan pergantian, ada dua pemain yang menjadi alternatif realistis: Deniz Undav dan Jamie Leweling.
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Deniz Undav masuk starting eleven? Ada dua masalah sekaligus
Berkat performa gemilangnya, Undav menjadi pilihan yang paling masuk akal. Saat melawan Curaçao, penyerang VfB Stuttgart berusia 29 tahun itu masuk ke lapangan pada menit ke-64 dan hanya membutuhkan 14 menit untuk mencapai apa yang hingga kini masih dinantikan oleh Sane: mencetak gol pertamanya untuk Jerman di turnamen besar. Selain itu, Undav juga memberikan dua assist, salah satunya melalui tendangan tumit yang memukau.
Ngomong-ngomong, Undav juga sudah mengumpulkan tiga poin (gol dan assist) dalam kemenangan 4-0 pada laga persahabatan melawan Finlandia, dan sebelumnya ia menutup musim Bundesliga sebagai pencetak gol terbanyak asal Jerman. Di tim nasional, ia rata-rata terlibat dalam satu gol setiap 36 menit. Angka yang luar biasa. Undav adalah jaminan gol yang sesungguhnya dan pantas mendapatkan tempat di starting line-up, namun hal itu akan menimbulkan dua masalah.
Pertama, Nagelsmann harus melakukan perombakan skala besar. Undav akan diturunkan di lini tengah, sehingga penyerang Kai Havertz atau gelandang serang Jamal Musiala harus pindah ke sayap kanan. Untuk Havertz, hal ini bahkan bisa masuk akal. Melawan Curacao, meskipun mencetak dua gol dan menunjukkan pergerakan yang baik seperti biasa, ia secara keseluruhan tampil kurang menonjol; di posisi sayap kanan, ia sudah tampil meyakinkan saat laga uji coba melawan Ghana pada bulan Maret.
Namun, masalah terbesar dari penempatan Undav sebagai starter bukanlah perubahan formasi yang tak terhindarkan ini. Melainkan, bahwa dalam skenario ini, Nagelsmann harus melepaskan Undav sebagai pemain pengganti andalan. Dalam skuad Jerman yang secara keseluruhan agak kurang seimbang, pemain asal Stuttgart ini saat ini merupakan satu-satunya pemain pengganti yang menakutkan. Sane tidak akan menjamin adanya dorongan dari bangku cadangan, sementara Maximilian Beier dan Nick Woltemade belum tampil sebagai pemain pengganti andalan.
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Jamie Leweling, pengganti resmi Leroy Sanes, adalah jaminan kemenangan
Jika Nagelsmann menempatkan Sane di bangku cadangan, namun tidak ingin melakukan rotasi besar-besaran dan tidak ingin melepas Undav sebagai pemain pengganti andalan, masih ada satu solusi: Jamie Leweling, pengganti resmi Sane, yang sudah masuk menggantikannya pada laga uji coba terakhir melawan AS dan mengisi posisi sayap kanan di menit-menit akhir.
Leweling menafsirkan peran ini sedikit berbeda dari Sane. Alih-alih bergerak ke tengah, ia lebih cenderung tetap berada di garis sayap. Secara keseluruhan, pemain berusia 25 tahun ini memang tidak memiliki potensi sebesar pesaingnya. Namun, ia selalu mampu menunjukkan kualitas yang dimilikinya secara konsisten dalam lima pertandingan internasional yang telah dilakoninya sejauh ini — dan ia juga merupakan jaminan kemenangan. Setiap kali Leweling turun ke lapangan, Jerman selalu menang hingga saat ini, termasuk saat melawan Belanda dan Italia.