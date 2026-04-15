Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di Real Madrid! Alvaro Arbeloa mencatatkan sejarah Liga Champions saat melawan FC Bayern

Untuk menyelamatkan musim ini, Real Madrid harus meraih kemenangan saat bertandang ke markas FC Bayern. Pelatih Alvaro Arbeloa menurunkan susunan pemain inti yang bersejarah.

Pasalnya, untuk pertama kalinya dalam sejarah partisipasi Real Madrid di Liga Champions, tidak ada satu pun pemain Spanyol yang masuk dalam susunan pemain inti. Dibandingkan dengan kekalahan 1-2 pada pekan lalu, Arbeloa tidak memasukkan bek tengah Dean Huijsen dan Thiago Pitarch. 

Sebagai gantinya, ia menurunkan Eder Militao sebagai rekan baru Antonio Rüdiger di lini pertahanan tengah dan Jude Bellingham di lini tengah bersama Federico Valverde. Secara keseluruhan, Arbeloa melakukan empat perubahan dibandingkan dengan pertandingan leg pertama. 

  • Ferland Mendy, yang lama absen karena cedera dan baru tampil enam kali sepanjang musim ini, menggantikan Alvaro Carreras yang benar-benar kewalahan saat menghadapi Michael Olise pada leg pertama. Brahim Diaz juga mendapat tempat di starting eleven dari Arbeloa, yang menerapkan formasi yang sangat ofensif.

    Bagi Real dan terutama Arbeloa, pertandingan leg kedua melawan FC Bayern ini adalah pertaruhan hidup mati. Bellingham menyebutnya sebagai "final" dan "pertandingan hidup mati" sebelum pertandingan. 

    Real Madrid Terancam Mengakhiri Musim Tanpa Gelar - Arbeloa Juga Berjuang Mempertahankan Posisinya Saat Melawan Bayern

    Pada akhirnya, bagi Los Blancos dan Bellingham, ini tak lain adalah upaya menyelamatkan musim yang sejauh ini berjalan sangat buruk di level liga dan piala. Dengan selisih sembilan poin dari FC Barcelona dan hanya tersisa tujuh pertandingan, peluang untuk menjadi juara praktis sudah sirna, sementara di Piala ada kekalahan memalukan di babak kedua melawan Albacete. Itu adalah pertandingan pertama di bawah kepemimpinan Arbeloa, setelah Xabi Alonso harus mundur tak lama setelah kekalahan di final Supercopa melawan Barca.

    Kini, menurut Bellingham, di Munich masih ada satu kesempatan terakhir untuk "melupakan semua hal buruk musim ini". Pemain kunci Aurelien Tchouameni (skorsing kartu kuning) dan kiper Thibaut Courtois (robekan otot) tidak dapat membantu. Bek Raul Asencio juga absen karena flu perut. 

    Ditambah lagi dengan krisis performa yang terus menerpa Los Blancos, yang kini sudah tiga pertandingan tanpa kemenangan. Itulah sebabnya kursi Arbeloa terancam. 

    Kegagalan di Munich bisa membuatnya kehilangan pekerjaannya. Itulah sebabnya ia mungkin bersikap terlalu agresif menjelang pertandingan penentuan: "Kami memiliki banyak peluang dan sedikit kebobolan. Sekarang kami berangkat ke Jerman dengan penuh keyakinan untuk menang di sana dan, jika perlu, mati di sana."

