Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di Real Madrid! Alvaro Arbeloa mencatatkan sejarah Liga Champions saat melawan FC Bayern

Pada akhirnya, bagi Los Blancos dan Bellingham, ini tak lain adalah upaya menyelamatkan musim yang sejauh ini berjalan sangat buruk di level liga dan piala. Dengan selisih sembilan poin dari FC Barcelona dan hanya tersisa tujuh pertandingan, peluang untuk menjadi juara praktis sudah sirna, sementara di Piala ada kekalahan memalukan di babak kedua melawan Albacete. Itu adalah pertandingan pertama di bawah kepemimpinan Arbeloa, setelah Xabi Alonso harus mundur tak lama setelah kekalahan di final Supercopa melawan Barca.

Kini, menurut Bellingham, di Munich masih ada satu kesempatan terakhir untuk "melupakan semua hal buruk musim ini". Pemain kunci Aurelien Tchouameni (skorsing kartu kuning) dan kiper Thibaut Courtois (robekan otot) tidak dapat membantu. Bek Raul Asencio juga absen karena flu perut.

Ditambah lagi dengan krisis performa yang terus menerpa Los Blancos, yang kini sudah tiga pertandingan tanpa kemenangan. Itulah sebabnya kursi Arbeloa terancam.

Kegagalan di Munich bisa membuatnya kehilangan pekerjaannya. Itulah sebabnya ia mungkin bersikap terlalu agresif menjelang pertandingan penentuan: "Kami memiliki banyak peluang dan sedikit kebobolan. Sekarang kami berangkat ke Jerman dengan penuh keyakinan untuk menang di sana dan, jika perlu, mati di sana."