Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di Liga Champions! PSG dan FC Bayern München mencatat sejarah dalam pertandingan yang luar biasa

Harry Kane membuka skor di Parc des Princes, Paris, pada menit ke-17 melalui tendangan penalti. Sebelumnya, Luis Diaz dari Bayern dilanggar oleh bek tengah PSG, Willian Pacho, di kotak penalti Prancis.

PSG segera bangkit dan membalas hanya beberapa menit kemudian melalui Khvicha Kvaratskhelia, yang berhasil mengalahkan kiper FCB Manuel Neuer dengan tendangan melengkung yang indah. Tuan rumah kini menguasai permainan dan memimpin pada menit ke-30 melalui Joao Neves. Gelandang asal Portugal itu menyundul bola melewati garis gawang setelah tendangan sudut.

Pertandingan semakin memanas dan berlangsung sangat dinamis, dengan serangan silih berganti. Sorotan berikutnya datang dari Michael Olise, yang mencetak gol pada menit ke-41 untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2.