Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg
Oliver Maywurm

Diterjemahkan oleh

Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di Liga Champions! PSG dan FC Bayern München mencatat sejarah dalam pertandingan yang luar biasa

Champions League
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Paris Saint-Germain
Bayern Munich

Paris Saint-Germain dan FC Bayern München telah menorehkan sejarah Liga Champions dalam pertandingan leg pertama semifinal yang spektakuler.

Belum pernah sebelumnya tercipta lima gol dalam 45 menit pertama pertandingan semifinal Liga Champions — kompetisi ini telah menggunakan nama tersebut sejak musim 1992/93. Namun, itu bukanlah satu-satunya rekor baru dalam lebih dari 30 tahun sejarah UCL yang dicetak oleh PSG dan Bayern pada Selasa malam: Sebab, begitu Dayot Upamecano mencetak gol yang membuat skor sementara menjadi 3-5 bagi tim tuan rumah pada menit ke-65, pertandingan tersebut secara keseluruhan pun menjadi pertandingan dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah semifinal Liga Champions.

  • Harry Kane membuka skor di Parc des Princes, Paris, pada menit ke-17 melalui tendangan penalti. Sebelumnya, Luis Diaz dari Bayern dilanggar oleh bek tengah PSG, Willian Pacho, di kotak penalti Prancis.

    PSG segera bangkit dan membalas hanya beberapa menit kemudian melalui Khvicha Kvaratskhelia, yang berhasil mengalahkan kiper FCB Manuel Neuer dengan tendangan melengkung yang indah. Tuan rumah kini menguasai permainan dan memimpin pada menit ke-30 melalui Joao Neves. Gelandang asal Portugal itu menyundul bola melewati garis gawang setelah tendangan sudut.

    Pertandingan semakin memanas dan berlangsung sangat dinamis, dengan serangan silih berganti. Sorotan berikutnya datang dari Michael Olise, yang mencetak gol pada menit ke-41 untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

    PSG dan FC Bayern menyuguhkan pertunjukan yang sangat memukau

    Ketika pertandingan tampaknya akan berakhir imbang saat jeda, PSG justru mendapat hadiah penalti akibat handsball yang cukup dipertanyakan setelah intervensi VAR. Pada menit kelima tambahan waktu babak pertama, Ousmane Dembele mengambil tanggung jawab dan mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-2 bagi Paris saat jeda.

    Pertandingan tetap berlangsung intensif setelah jeda, Kvaratskhelia memperbesar keunggulan PSG menjadi 4-2 pada menit ke-56. Tak lama kemudian, Dembele juga mencetak dua gol, yang mengejutkan Neuer dengan tendangan ke sudut dekat. Bayern sama sekali tidak menyerah, pada menit ke-65 Upamecano memperkecil ketertinggalan menjadi 3-5. Dan memang, juara Bundesliga itu kembali mendekati skor tak lama setelahnya, saat Diaz mencetak gol ke-4 dan ke-5, sekaligus gol kesembilan dalam pertandingan tersebut (69.).

    Keputusan akhir baru akan ditentukan minggu depan, saat Paris harus bertandang ke Munich untuk leg kedua semifinal. Pemenang akan bertemu dengan FC Arsenal atau Atletico Madrid di final Liga Champions pada akhir Mei di Budapest.

  • Pertandingan-pertandingan FC Bayern München berikutnya


    Tanggal

    Pertandingan

    Kompetisi

    Sabtu, 2 Mei

    FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim

    Bundesliga

    Rabu, 6 Mei

    FC Bayern vs. Paris Saint-Germain

    Liga Champions

    Sabtu, 9 Mei

    VfL Wolfsburg vs. FC Bayern

    Bundesliga

    Sabtu, 16 Mei

    FC Bayern vs. 1. FC Köln

    Bundesliga


