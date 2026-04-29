Kapten juara bertahan Jerman itu tidak hanya kebobolan lima gol dalam kekalahan 4-5 di Paris, tetapi menurut statistik resmi, ia juga tidak berhasil menahan satu pun bola. Dengan kata lain: Semua tembakan PSG ke gawang berhasil masuk.
Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di Liga Champions! Manuel Neuer mencetak "rekor" yang tidak membanggakan saat FC Bayern kalah telak dari PSG
Dengan demikian, Neuer menjadi kiper pertama sejak dimulainya pencatatan data yang akurat pada tahun 2010 yang kebobolan setidaknya lima kali dalam satu pertandingan sistem gugur tanpa mampu melakukan satu penyelamatan pun. Mungkin fenomena ini pernah terjadi sebelumnya, namun data seperti jumlah penyelamatan di Liga Champions baru dicatat secara lengkap sejak 16 musim terakhir.
Neuer tidak berdaya menghadapi semua gol PSG, termasuk satu dari titik penalti. "Anda sudah melihat gol-golnya. Sulit untuk menahan satu gol pun. Dua kali situasinya sangat tipis, di mana saya mungkin bisa menjangkaunya atau setidaknya menyentuh bola," jelasnya setelah pertandingan. Bahkan saat penalti yang membuat skor menjadi 2-3 menjelang akhir babak pertama, Neuer berada di sudut yang tepat.
PSG terlalu cerdik di depan gawang, tambah Neuer. "Mungkin kami juga memiliki sedikit keberuntungan di pihak kami, bahwa bola membentur tiang gawang atau kami bisa menghalau bola." Faktanya, klub ibu kota Prancis itu bahkan sekali membentur tiang gawang, saat pemain pengganti Senny Mayulu pada menit ke-87 membentur mistar gawang dari sudut yang sempit. Namun, secara resmi, bola yang membentur tiang gawang tidak dianggap sebagai tembakan ke gawang.
Neuer: "Lima gol tentu saja mengganggu barisan pertahanan dan kiper"
Neuer sebenarnya bukanlah pihak yang paling bersalah atas banjir gol yang diderita, melainkan PSG yang seringkali berhasil mengelabui pertahanan Bayern dengan pola yang sama. Setelah merebut bola, seringkali di wilayah sendiri, trio penyerang yang sangat cepat yang terdiri dari Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, dan Desire Doue dikirim ke lini belakang lawan melalui umpan-umpan terobosan untuk segera mencetak gol.
"Lima gol tentu saja mengganggu pertahanan dan kiper, itu jelas. Tapi kami tidak akan bersikap pesimis. Kami melihat ke depan," tegas Neuer dan menunjukkan keyakinannya menjelang leg kedua dalam seminggu ke depan di hadapan pendukung tuan rumah di Allianz Arena: "Jika kami dalam performa terbaik, kami bisa menyulitkan pertahanan lawan. Dan kami juga bisa bermain lebih baik di lini belakang daripada yang kami lakukan hari ini."