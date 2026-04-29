Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di Liga Champions! Manuel Neuer mencetak "rekor" yang tidak membanggakan saat FC Bayern kalah telak dari PSG

Dengan demikian, Neuer menjadi kiper pertama sejak dimulainya pencatatan data yang akurat pada tahun 2010 yang kebobolan setidaknya lima kali dalam satu pertandingan sistem gugur tanpa mampu melakukan satu penyelamatan pun. Mungkin fenomena ini pernah terjadi sebelumnya, namun data seperti jumlah penyelamatan di Liga Champions baru dicatat secara lengkap sejak 16 musim terakhir.

Neuer tidak berdaya menghadapi semua gol PSG, termasuk satu dari titik penalti. "Anda sudah melihat gol-golnya. Sulit untuk menahan satu gol pun. Dua kali situasinya sangat tipis, di mana saya mungkin bisa menjangkaunya atau setidaknya menyentuh bola," jelasnya setelah pertandingan. Bahkan saat penalti yang membuat skor menjadi 2-3 menjelang akhir babak pertama, Neuer berada di sudut yang tepat.

PSG terlalu cerdik di depan gawang, tambah Neuer. "Mungkin kami juga memiliki sedikit keberuntungan di pihak kami, bahwa bola membentur tiang gawang atau kami bisa menghalau bola." Faktanya, klub ibu kota Prancis itu bahkan sekali membentur tiang gawang, saat pemain pengganti Senny Mayulu pada menit ke-87 membentur mistar gawang dari sudut yang sempit. Namun, secara resmi, bola yang membentur tiang gawang tidak dianggap sebagai tembakan ke gawang.